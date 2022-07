Tundieron en redes a la banda Interpol por mensaje de la agrupación en el WTC

(foto: CUARTOSCURO.COM/@Interpol)

Las redes sociales ardieron debido a que durante la noche de este jueves, la banda neoyorquina Interpol presentó un mensaje proyectado en el World Trade Center.

Este fue anunciado durante la tarde por medio de las redes sociales de la agrupación que tiene una base de fans consolidada en nuestro país. En realidad, se bromea al respecto con que la banda es ya mexicana debido a las constantes presentaciones que realiza dentro del territorio nacional.

A las 12:34 de la tarde, publicaron una imagen en Twitter en la que se leía que habría un mensaje importante para los fans mexicanos.

“Fans de la Ciudad de México, esta noche hay un mensaje especial para ustedes a las 7:45 pm enfrente del World Trade Center”.

Fue por esto que varios seguidores acudieron al recinto expectantes de lo que la agrupación neoyorquina anunciaría. Estos subieron imágenes y comentarios en la red social minutos antes con preguntas y especulaciones al respecto.

(foto: @Interpol)

“¡Queremos anuncio! ¡Queremos anuncio!” gritaron algunos de los reunidos que se mantenían al tanto frente al WTC, mientras otros usuarios en redes sociales preguntaban por actualizaciones.

La incertidumbre y la inseguridad llenó a las personas que se congregaron en el lugar prometido ya que tras la hora prometida, no se desplegó nada. Por lo que los fanáticos se dispersaron por distintas partes del edificio con tal de asegurarse de que no estuviera en otro lugar.

“A lo mejor será a las 9! Aguanten muchachos son nuestros reporteros estrella”, publicó una usuaria como muestra de apoyo a quienes se mantenían en el lugar indicado.

Y no fue hasta una hora después, cerca de las 21:00 horas, que por fin, tras quejas por la posible lluvia y el frío del ambiente, para gusto de todos, apareció el anuncio prometido.

(foto: Facebook)

Pero máxima fue la decepción de los fanáticos cuando en una pantalla se proyectó una foto de la banda y el agradecimiento a México por ser su mercado número uno.

“México, gracias por ser el mercado #1″, se puede leer en la proyección donde también figura el nombre de su nuevo álbum.

Esto causó la indignación de los usuarios y de los asistentes que esperaban con ansias información relacionada con el lanzamiento de su nuevo disco, “The Other Side of Make-Believe”, séptima entrega de la banda.

“Pues que mala onda tener a tanta gente con frio y con los contagios yo no estoy allá pero da coraje amigos”; “Jajja ay no pura decepción jajajaa además bien tarde fui al súper regresé , por un agua jajja”; “Dislike a Interpol por prender el boiler y no meterse a bañar”, fueron algunos de los comentarios.

De igual forma, se elaboraron numerosos memes con los que se burlaron de la situación.

(foto: @Interpol)

Nuevo álbum de Interpol

Tras presentarse en el Palacio de los Deportes a finales del mes de mayo, el guitarrista Daniel Kessler conversó con The Associated Press sobre la creación del álbum de 11 cortes que será lanzado este viernes por Matador Records. De igual forma mencionó lo especial que es México para él.

“Vengo aquí todo el tiempo, muchos de mis amigos más cercanos viven en México y me encanta la cultura, hay mucho por descubrir”, dijo Kessler. “Siento que es bueno para mi alma estar aquí”.

De igual forma, para celebrar el nuevo lanzamiento la agrupación presentará la exhibición Big Shot City que estará hasta el 16 de julio en Bucareli 120, colonia Centro donde se presentarán prints de la banda, patinetas y otras mercancías.

