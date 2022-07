La respuesta de Johnny Depp a Amber Heard tras el pedido de anular la sentencia de USD 10 millones

Amber Heard anunció que apelará la sentencia de su juicio por difamación contra Johnny Depp (Reuters)

Los abogados de Johnny Depp argumentaron el lunes que el veredicto por difamación de USD 10,35 millones que el actor contra su ex esposa Amber Heard es correcto, a pesar de la posibilidad de que un miembro del jurado no fue la persona convocada en abril para servir en el caso.

Los abogados de Heard han argumentado que el veredicto debe anularse y debe ordenarse un nuevo juicio porque uno de los siete miembros del jurado en el caso puede no haber sido la persona convocada a la corte. En rigor, apuntan al jurado número 15.

Pero en una presentación el lunes, los abogados de Depp argumentaron que Heard no ha demostrado que haya sufrido ningún perjuicio debido al error y que renunció a su derecho a oponerse al no plantear el problema antes.

“Como era de esperar, la Sra. Heard no cita jurisprudencia para respaldar su argumento de que el servicio del Jurado 15, si no es la misma persona que el Tribunal asignó como Jurado 15, de alguna manera comprometió su debido proceso y justificaría el remedio drástico de ‘dejar de lado el veredicto y ordenar un nuevo juicio’”, escribieron los abogados de Depp. “Heard no muestra ningún prejuicio y, en consecuencia, sus argumentos especulativos fallan”, agregaron.

El equipo legal de Amber Heard presentó una moción solicitando que se anule el veredicto (Reuters)

Los abogados de Heard han intentado anular el veredicto por varias otras razones. Han argumentado que el equipo de Depp hizo argumentos inapropiados en el juicio, que no se presentó suficiente evidencia del lado de Depp para convencer a un jurado de que el artículo publicado por Heard en la prensa, que activó todo este proceso legal, había dañado su carrera.

El equipo legal que representa a Heard sostiene que la carrera del protagonista de “Piratas del Caribe” ya estaba contra las cuerdas antes de su artículo de opinión de diciembre de 2018. Además, afirman que Depp no pudo probar que ella actuó con verdadera malicia, en el sentido de que se ofreció poca o ninguna evidencia de que él no había abusado de ella

En la presentación, los abogados de Depp señalaron las pruebas que habían presentado que demostraban que Depp perdió una sexta película de “Piratas del Caribe” a raíz del artículo de opinión. Argumentaron que la evidencia mostraba que Depp en realidad tenía derecho a mucho más de USD 10 millones.

También indicaron que los abogados de Heard habían perdido su derecho a impugnar los argumentos finales de Depp al no objetar en ese momento.

La jueza del juicio por difamación, Penney Azcarate, ya hizo oficial la sentencia del jurado, con una orden escrita para que Heard pague a Depp USD 10,35 millones por dañar su reputación.

La condena es a raíz de una columna que la actriz escribió en 2018 para The Washington Post, en la que no no nombra al actor, pero se describe a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”.

Además, la jueza ordenó a Depp que pagara a Heard 2 millones de dólares por la contrademanda de Heard de que fue difamada por uno de los abogados de Depp.

Elaine Bredehoft, abogada de la actriz, afirmó que su clienta no tiene el dinero para pagarle a su ex marido y que está decidida a apelar el fallo.

