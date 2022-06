Tras dejar Las estrellas bailan en Hoy, Manelyk González presumió viaje en Turquía

Se vio a Manelyk disfrutando de su viaje en Turquía (Capturas: Instagram @manelyk_oficial)

La influencer Manelyk González ha estado posteando videos y fotos de su viaje a Estambul, Turquía, en compañía de algunas amigas, puesto que hace una semana anunció que se retiraba del programa Las estrellas bailan en Hoy por otro proyecto con el que ya había pactado viajar también a Mykonos.

La ex participante de Acapulco Shore se encuentra en un viaje de trabajo con otros influencers, sin embargo, se le pudo observar muy contenta disfrutando de su paso por Turquía. En sus InstragamStories compartió las imágenes de algunos edificios con arquitectura clásica del país, así como de ella degustando platillos típicos del sitio.

Estambul, Turquía (Capturas: Instagram @manelyk_oficial)

Manelyk visitó un lugar llamado Kapalicarsi Grand Bazar, en el que se vislumbraban variedad de telas, prendas y otros productos. A ello, comentó que en esos lugares se tenía que negociar, “Hemos negociado y negociado y negociado, estos son vivos. Si creen que en México se regatea, ah ah, estos son bárbaros “, agregó la influencer.

Luego de mostrar como bromeaba con un empleado de una de las tiendas del bazar, Manelyk modeló junto con Dafne Abrahán unas pashminas, que son una especie de pañoleta larga comúnmente usadas en países de Asía y, aunque Turquía se encuentra dividido entre ese continente y Europa, tiene una enorme influencia de la cultura islámica.

Manelyk con su amiga Dafne en Turquía (Capturas: Instagram @manelyk_oficial)

Algo que causó familiaridad dentro de sus historias en Instagram, es que en Estambul existen puestos parecidos a los de esquites, donde venden elotes asados y sazonados, aunque lamentablemente Mane no pudo probarlos porque mencionó estar a dieta. “Pues como estoy en dieta keto no puedo comer eso, me voy a comer esto, no sé qué es”, comentó con humor al mostrar una bolsita con un misterioso alimento.

Tras largas semanas de competencia en Las estrellas bailan en Hoy, actualmente se encuentra cumpliendo con una parte de su pactado proyecto en Europa, en donde estará en un festival con varias celebridades de internet. Para una entrevista con Infobae México, Mane reveló que su salida del programa no fue algo que tuviera planeado.

Manelyk en Gran Bazar, en Estambul (Capturas: Instagram @manelyk_oficial)

“A mí no me habían confirmado que ya se iba a hacer otra vez el festival, entonces a la segunda semana me dicen que sí se va a hacer y son tales fechas. Yo sabía que podía pasar y dije ‘ch*ingue su madre, lo que tenga que pasar y ya que se preocupe la Manelyk del futuro”, dijo.

Cuando ella anunció su salida del programa, la jueza Ema Pulido se fue con todo y arremetió diciendo que estaba asombrada de la noticia y feliz de que se fueran las personas tóxicas e irresponsables, así como también se disculpó con el público por la salida de Mane.

Manelyk junto con amigas en Estambul (Capturas: Instagram @manelyk_oficial)

“Pido una disculpa realmente al público porque esto ya parece un desorden espantoso. Los jóvenes dejan por cualquier cosa, por trabajo, por tres pesos más, por divertirse, por cambiar de ambiente, porque ya les cansó una cosa, la otra, es el tipo de artistas que tenemos, que hay una frivolidad muy grande y una irresponsabilidad, y no es así”, agregó la estricta jueza.

Luego de salir del programa y antes de irse de viaje, Manelyk Gonzáles dijo que respetaba muchísimo a los jueces de Las estrellas bailan en Hoy debido su trayectoria y a que por algo estaban donde estaban, sin embargo, expresó que no compartía la opinión que dio Ema Pulido sobre ella, ya que realmente sí estaba comprometida con el proyecto.

