La hija de Paul Walker reveló que abortó en 2020 y criticó la decisión de la Corte Suprema de EEUU

Meadow Rain Walker, hija del difunto actor Paul Walker, asiste al estreno mundial de la película "F9: The Fast Saga" en junio de 2021. (Reuters)

Todo Estados Unidos está dividido por la decisión tomada por la Corte Suprema de este país, anunciada el viernes, de derogar la protección del derecho al aborto, en una decisión histórica que permitirá a cada estado decidir si mantiene o prohíbe este derecho reproductivo.

El fallo señala que la Constitución “no otorga” este derecho y devuelve la autoridad para poder legislar sobre el aborto al “pueblo” y sus “representantes electos”.

Las celebridades se han apresurado a mostrar su rechazo a la decisión. Una de ellas es Meadow Walker, hija del desaparecido actor Paul Walker, que además ha confesado que ella misma se sometió a un aborto en 2020. Un testimonio que ha compartido a través de sus redes sociales.

“Hay innumerables mujeres que han luchado para tomar la decisión de abortar. Yo también he luchado con la elección, pero en 2020, cuando el mundo se derrumbaba durante la pandemia, busqué un aborto”, dijo la joven en una publicación en Instagram.

“El día de hoy marca un gran revés en la historia, una profunda injusticia para las mujeres en los Estados Unidos”, prosiguió la hija del protagonista de la saga “Rápidos y Furiosos”, que falleció trágicamente el 30 de noviembre de 2013, a los 40 años.

Walker explicó que la decisión fue “privada y personal” y que tuvo “la suerte de tener un gran médico que me apoyó durante el proceso”.

El mensaje de Meadow Walker

La modelo, nacida el 4 de noviembre de 1998, prosiguió su publicación elogiando a los profesionales médicos que la ayudaron durante el proceso. “Con su ayuda, puedo ser la persona feliz y saludable que soy hoy”, expresó. “Ahora, saber que aún más mujeres no tendrán la oportunidad de buscar una decisión segura y elegir primero sus cuerpos es absolutamente desgarrador”, continúo, asegurando que se siente profundamente preocupada por el resto de mujeres que están en la que un día fue su posición.

“En un mundo que constantemente margina a las mujeres, esto parece como el mayor asalto de todos. Prohibir el aborto no previene los abortos, previene los abortos seguros”, concluyó.

Posteriormente, Walker reveló que estaba sufriendo ataques tras su confesión. “La cantidad de comentarios de odio que he recibido en esta publicación es increíble. Por favor, dejen de seguirme si no estás de acuerdo con mis valores. No se queden para comentar cosas horribles”, dijo.

Meadow Walker contrajo matrimonio con el actor Louis Thornton-Allan

En octubre del año pasado, Meadow se casó con el actor Louis Thornton-Allan menos de tres meses después de anunciar su compromiso y Vin Diesel fue el encargado de llevar a la novia al altar.

“¡Estamos casados!”, escribió ella en las fotos que compartió de ese momento tal especial.

Diesel admitió que se siente “muy protector” con la hija de su amigo. “Ella es la primera persona en el Día del Padre que me desea feliz día”, declaró el actor.

