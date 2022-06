Mariana Echeverría se mostró preocupada por la salud de su hijo Lucca: “Han sido días muy difíciles”

(Foto: Instagram/@marianaecheve)

Mariana Echeverría es una de las actrices más populares de la televisión mexicana y tras el nacimiento de su pequeño hijo Lucca, su vida dio un giro total, pues desde entonces ha experimentado en carne propia los buenos y difíciles momentos que trae consigo la maternidad primeriza.

Es así que, en esta ocasión, la conductora de Me caigo de Risa confesó desde sus redes sociales que últimamente no la ha pasado nada bien, ya que la salud de su hijo se ha visto comprometida.

“Buenos días, les cuento que he tenido días muy complicados, Lucca es la primera vez que se me enferma, le dio una infección en el oído, el antibiótico le cayó muy pesado, le dio diarrea, no quería comer, no quería tomar agua. De la leche que normalmente toma, se tomaba una onza o así, muy mal. Estaba muy flaquito, de muy mal humor, se quejaba, pero al menos ya íbamos de salida”, comenzó a contar la famosa desde su Instagram.

No obstante, aunque el relato parecía ir en un camino más esperanzador, Mariana mencionó que de pronto Lucca tuvo otro padecimiento.

“Ayer se intoxicó con qué, no sé, gracias a dios la pediatra ha estado muy al pendiente de nosotros, pero como mamá primeriza y nueva, sientes que el mundo se te viene encima, es una tontería a lo mejor, no sé, pero siento que me gustaría quitarle el dolor, la comezón con poderes mágicos”, dijo.

“Pero bueno, como no tengo esos poderes mágicos, esperar que la medicina haga efecto y Luca se recupere pronto porque sí ha sido una semana muy complicada en todos los aspectos, pero bueno, ya les iré avisando de su mejora y vean sus ronchas, pobrecito, así que ni modo a aguantarnos, confiar en la pediatra y que haga efecto todo lo que le ha mandado”

Cabe recordar que fue en octubre de 2020 cuando Mariana le dio la bienvenida a su hijo Lucca junto a su esposo -el portero del América- Óscar Jiménez.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la conductora Televisa publicó el video de los momentos previos del nacimiento de su primer hijo y las primeras imágenes del bebé que llegó para llenar de alegría la familia que inició al lado del jugador de futbol en noviembre del 2019, cuando contrajeron matrimonio en medio de una lujosa fiesta en las playas de Cancún, Quintana Roo.

“LUCCA. ¡¡¡¡El mejor día de nuestras vidas!!!! Bienvenido LUCCA 15/10/20. Te amamos Guerrero Juntos hasta el final”, escribió Echeverría en sus redes sociales y donde pronto llamó la atención de la comunidad artística.

En las imágenes se ve a Mariana y a Óscar dirigirse al hospital horas antes del nacimiento del pequeño, así como su preparación para ingresar al quirófano de un hospital privado en la capital del país.

Echeverría también compartió el momento en que conocieron a su primogénito y las primeras imágenes del menor de edad, quien apareció recostado sobre una cama vestido con un pañalero blanco y un mameluco azul, así como entre los brazos de sus padres que lo ven detenidamente y lo arropan con su amor y besos.

Por su parte, el portero del América, Óscar Jiménez, publicó las mismas fotografías que su esposa y compartió dos clips de las primeras experiencias al lado de su hijo, que hace gestos ante sus primeros estornudos.

“¡Te amo para siempre!”, escribió el jugador de 32 años tras publicar varias instantáneas de Lucca.

