The Beatles: La canción de Ringo Starr inspirada por Acapulco

The Beatles ha pasado a la historia mundial como una de las bandas más importantes de la música y el rock, y pese a que el cuarteto conformado por Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon y George Harrison se disolvió hace más de 50 años, su legado e importancia en la cultura pop perviven en el imaginario colectivo.

Sus temas ya son un clásico y millones de fanáticos en el mundo aún le rinden tributo a la banda nacida en Inglaterra, pero pocos saben de la conexión tan especial de uno de sus integrantes con México, lo que lo llevó incluso a encontrar inspiración artística.

La relación de Ringo Starr -quien destacó por ser el baterista de El cuarteto de Liverpool y cuya voz aparece en algunas de las canciones del grupo como Yellow Submarine- con el país azteca data desde hace muchos años.

The Beatles ha marcado a generaciones de melómanos y su importancia destaca en el salón de la fama (Foto: Bettman)

Fue tiempo después de la separación de la banda cuando Ringo comenzó una carrera musical de manera solista, al igual que sus demás compañeros de la banda. Fue en ese periodo cuando el músico mostró su preferencia hacia México, pues además de visitarlo varias veces en el transcurso de los años, el famoso vacacionó en los 70 en Acapulco, paradisiaco puerto que inspiró al artista para escribir un tema.

Fue en las playas del estado de Guerrero donde Starr se inspiró para escribir el tema Las brisas, canción que lleva el mismo nombre del ya emblemático hotel donde el músico de hoy 81 años se hospedó durante su estadía en el puerto mexicano.

La canción está incluida en el álbum Ringo’s Rotogravure de 1976, y para su ejecución, el inglés se hizo acompañar del mariachi Los galleros, además se animó a pronunciar algunas frases en español con un acento notablemente inglés.

Ringo Starr sigue en la música con el espíritu "peace and love" a sus 81 años (Foto: Archivo)

“Oh, las brisas, yo te amo, oh, penumbra” se le oye decir al músico de temas clásicos como Love Me Do y I Want To Hold Your Hand.

Y es que Ringo fue el primer Beatle en visitar el país, en mayo de 1975. El gentleman aterrizó directamente en el puerto de Acapulco el día 2 procedente de Los Angeles y acompañado de su novia del momento, la ex modelo Nancy Andrews.

Según registros, el músico tomó algunos días de vacaciones y luego comenzó a componer en la playa su canción, la cual terminó de escribir en el entonces Distrito Federal, donde inauguró la nueva sede de EMI-Capitol, la editora de sus discos en el país.

Las Brisas abrió sus puertas en Acapulco en diciembre de 1954. Para este momento, el puerto ya estaba bien posicionado en el mapa turístico internacional y su bahía era considerada como la más hermosa del mundo (Foto: Archivo)

Al año siguiente grabó en Los Angeles el tema inspirado en su experiencia mexicana, ya acompañado del conjunto de mariachis, con trompetas y alegres guitarras. La temática de la canción describe el paisaje playero, la brisa y el amanecer, en sintonía con el romance de la inspiración de Starr. Así reza Las brisas, canción ya de culto entre los “bitlemaniacos” mexicanos.

Cross over the border

We’ll take a sailing ship into the night.

A sea without horizons,

We’ll have each others love to hold us tight,

On a starless night.

Oh, las brisas,

Means the breeze will carry us like two birds in flight

On a starless night.

Oh, penumbra,

Means the sunset that I see within your smile,

Is the dawn of your eyes.

Yo te amo, Means I love you like I’ve never loved before.

El artista estuvo en Acapulco por primera vez en 1975 (Foto: Getty Images / CUARTOSCURO)

La alegre canción aparfece en los créditos del trabajo discográfico como escrita por Nancy Andrews, su entonces pareja y por Richard Starkey, nombre real del famoso baterista.

La relación entre Ringo y México siguió a finales de la década cuando regresó para grabar la película Caveman, que contó con locaciones en Mexiquillo, Pueblo Nuevo, Durango. Durante el rodaje, Starr conoció a Barbara Bach, quien es su esposa hasta la fecha.

