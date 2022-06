Joven puso pegamento industrial en chanclas de su papá, pero su broma falló: “No te pases, eso no sale”

El furioso padre de familia lanzó un bote vacío en contra de su hijo que le jugó la broma. (Captura TikTok: @FamilyParkOficial)

Ya se acerca el Día del Padre en México, por lo que muchas personas comenzaron a buscar el mejor regalo para quienes no “se fueron por los cigarros”. Entre camisas, cinturones, carteras, bebidas alcohólicas e invitanciones para comer, sobresale el ingenio de algunos hijos para idear obsequios que van más allá de lo material y, en muchas ocasiones, resultado no es el esperado.

Tal fue el caso de un tiktoker latinoamericano quien, previo a la esperada celebración por los padres de familia, sorprendió a su progenitor con una travesura que terminó con un teléfono celular dañado, así quedó grabado para la prosperidad en un video compartió en la cuenta @FamilyParkOficial.

Todo comenzó cuando el padre de familia -quien dentro de la caja de comentariosse identificó como Sr. Park- se dispuso a colocar unos clavos en la pared de su hogar para sostener lo que parece ser un cable o un lazo. Para ello, contó con el apoyo de un joven, quien además de sostener la pequeña escalera que usó para alcanzar el área indicada, le proporcionó el material: martillo, clavos y cable.

Ambos estaban trabajando bajo los rayos del sol cuando apareció una tercera persona con un pequeño bote de pegamento industrial o instantáneo entre sus manos. El tiktoker se acercó muy sigiloso a los pies de su padre, quien a pesar de contar con el apoyo de una escalera se tuvo que levantar en puntas para colocar el clavo.

El joven se inclinó hasta los pies del Sr. Park y con una mano vertió un poco del pegamento industrial en la suela de las chanclas que llevaba puestas. Inmediatamente después le pidió a su “hermano” que sostuviera en botecito sin derramar una gota y así lo hizo. En cuanto el tiktoker concluyó con su broma se alejó un poco, pero solo lo suficiente para poder observar la reacción de sus familiares.

En cuanto Sr. Park pisó tierra firme sintió el líquido en sus talones: “Caraj*, qué mier*a”. El señor volteó a su alrededor y así descubrió que su hijo que le estaba ayudando tenía una botella de pegamento en una mano y como pudo caminó hacia él. “Me lo ha dado él”, dijo el joven asustado por la reacción de su padre mientras señalaba al verdadero responsable.

ILUSTRACIÓN - El uso de pegamento instantáneo requiere de especial cuidado. Si llega a los ojos es aconsejable consultar inmediatemente a un médico. Foto: Catherine Waibel/dpa

“Yo no fui pa’, yo no fui”, dijo entre risas el tiktoker, pero ya era demasiado tarde, su padre tomó un envase vacío que estaba a su alcance y se lo aventó. Aparentemente, el bote impactó en las manos del usuario de redes sociales, lo que provocó que el dispositivo cayera: “Por hacer la broma malogré mi celular”, se lee en la descripción del video.

El video se viralizó en redes sociales y la sección de comentarios del post se llenó con advertencias sobre el correcto uso del pegamento instantáneo, pues está diseñado para unir con fuerza. Cabe mencionar que cuando entra en contacto con la piel puede ocasionar lesiones.

“Es muy peligroso, es difícil para sacar. Me pasó eso a mí, no es juego”. “Eso no es juego, cuando pega de verdad hasta te abre la piel”. “No te pases eso no sale”. “No esperaba esa reacción de mi viejo, ahora toca arreglar el celular”. “Esa broma no se hace, me pasó con mi dedito y duele para despegar”. “Hay que aprovechar cada situación”, fueron algunas reacciones.

