“¿Dónde está su listón?”: los mejores memes que dejó “Matilda”, el nuevo musical de Netflix

(Captura Twitter)

Tras meses de espera, Netflix lanzó el primer adelanto de Matilda, su nueva producción musical basada en la exitosa obra literaria de Roald Dahl. En esta ocasión, la historia contará con la participación estelar Alisha Weir como Matilda Wormwood, Emma Thompson -reconocida actriz que interpretó a Sybill Trelawney en Harry Potter y a la Baronesa Von Hellman en Cruella- como la temible Tronchatoro, mientras que Lashana Lynch será la Señorita Miel.

Hasta el momento se desconoce quiénes son los demás actores que interpretarán a los memorables personajes, esto debido a que en el adelanto solo aparecieron las tres mujeres principales. Tras el lanzamiento, Matilda se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales ya que actualmente la historia es considerada como un clásico infantil gracias a la película que Mara Wilson, Danny DeVito, Pam Ferris, Rhea Perlman y Embeth Jean Davidtz protagonizaron en 1996.

Trailer de Matilda, el musical

Como era de esperarse, la mayoría de las reacciones en redes sociales se basaron en una comparación entre el nuevo y el viejo elenco. Así, mientras que algunos se posicionaron a favor de la producción de Netflix por el giro musical y la participación estelar de la ganadora del Oscar a Mejor Actriz en 1992 por Sense and sensibility, otros manifestaron altas expectativas, pues consideran que es difícil superar las interpretaciones de la adaptación que trascendió la década de los 90.

(Captura Twitter)

“Que gran elenco la nueva Matilda”. “Mas les vale a estos perr+s hacer un buen trabajo porque Matilda es la mejor película que hay”. “La nueva película de Matilda es para las nuevas generaciones, si no la aceptan, no la vean y vean la de antes”. “Yo aquí queriendo ver Matilda y ni he visto Stranger Things cuarta temporada”, fueron algunos tuits.

(Captura Twitter)

Algunos otros criticaron la apariencia de Alisha Weir como Matilda por su nuevo look, el cual consiste en un uniforme gris con detalles rojizos y un peinado desarrelado que llamó la atención por la ausencia del clásico liston rojo que portó Mara Wilson en 1996 y que también fue parte fundamental de la historia debido a que Tonchatoro lo encuentra dentro de su casa después de que la sobresaliente alumna robara una muñeca propiedad de la Señorita Miel.

(Captura Twitter)

“La nueva Matilda parece Tronchatoros de pequeña”. “Yo nada más voy a decir una cosa, como que la nueva Matilda tiene mirada un tanto psicópata. Cuidado, mucho cuidado Señorita Miel”. “La nueva Matilda me da miedo”, escribieron en Twitter.

