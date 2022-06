Salma Hayek compartió el nuevo tráiler de “El Gato con Botas: El último deseo”

Salma Hayek regresará en la secuela de El Gato con Botas Foto: Especial Infobae/Deadline

Desde marzo del 2022 una reconocida publicación confirmó que la actriz oriunda de Coatzacoalcos, Veracruz, Salma Hayek regresaría como Kitty Softpaws para acompañar a Antonio Banderas en su retorno como el icónico felino amigo de Burro y Shrek en su secuela que lleva por nombre Puss In Boots: The Last Wish (El Gato con Botas: El último deseo).

Fue hace tan solo unas horas que la también productora mexicana, compartió en sus redes sociales un pequeño material audiovisual haciendo oficial el estreno de la puesta animada: “¡Mira el nuevo tráiler de #PussInBoots: The Last Wish solo en los cines el 21 de diciembre!”, escribió junto al pequeño corto.

Rápidamente la publicación original se volvió popular en las redes sociales reuniendo poco más de 118 mil visualizaciones y un sin fin de comentarios enalteciendo el trabajo de la mexicana y su colega español en esta segunda parte del heroico Gato con Botas: “Can’t wait to see this!”. “Love this moment”. “That looks AWESOME!”, son algunas reacciones recuperadas.

Cabe recordar que en comienzo la fecha tentativa de su estreno era para el 23 de septiembre de 2022; sin embargo, tras la publicación de la reconocida histrionisa y productora mexicana quedó establecido que la película llegará dos meses más tarde a lo previsto, siendo más específicos el próximo 21 de diciembre.

El elenco en su versión original es integrado por el español y la mexicana, se le suman personalidades como Florence Pugh (Black Widow), Olivia Colman (The Favourite), Wagner Moura (Narcos: México), Ray Winstone (Black Widow), John Mulaney (Big Mouth), Da’Vine Joy Randolph (The Lost City), Anthony Mendez (Jane the Virgin) y Samson Kayo (Our Flag Means Death).

Por otro lado, esta es la sexta película en la que ambos actores comparten créditos protagónicos de alguna puesta cinematográfica, como en El Mariachi, Desperado, Frida, Once upon a time in Mexico y Spy Kids 3-D Game Over.

"El gato con botas: el último deseo": primer adelanto e imágenes inéditas

Este proyecto estará dirigido por Joel Crawford y producido por Mark Swift. Ambos se han encargado de Los Croods: Una nueva era, los que les valió una nominación al Globo de Oro a la Mejor Película.

La primera cinta fue estrenada en 2011, fue un spin-off de Shrek que sigue las aventuras de Gato antes de su debut en Shrek 2. El filme fue producido por Dreamworks y dirigido por Chris Miller.

Actualmente la mexicana se encuentra en un segundo aire dentro de Hollywood por sus llamativas y sorprendentes interpretaciones en el último año, como en la cinta de Eternals producida por Marvel Studios y en donde compartió créditos con Angelina Jolie.

La actriz regresará a trabajar en Televisa (Photo by Samir Hussein/WireImage)

Sin embargo, la actriz mexicana de 55 años ha tratado de acercarse cada vez más a sus audiencias nacionales, es por ello que en esta ocasión se ha dejado ver en una etapa no tan conocida, y es que ahora fungirá como productora estelar de una puesta cinematográfica para la nueva plataforma de streaming de Televisa y Univision de nombre Vix+.

Con relación a su regreso a México, hace poco la intérprete que dio vida a Frida en una pasada entrevista con Variety explicó la ilusión que le hacía sumarse a un proyecto como productora ejecutiva dirigida para el público latino, ya que este marcaría su regreso con la televisora la catapultó al estrellato.

“Empecé mi carrera en México haciendo telenovelas, así que poder regresar y hacer películas es muy emocionante, ya que el cine es mi primer amor. Me conmueve el enorme apoyo que siempre me ha brindado la comunidad latina. Junto con nuestros socios en Televisa Univision, Ventanarosa espera trabajar con talento latino para contar nuevas historias de voces de habla hispana”, evocó para la publicación especializada a finales de febrero.

