Maluma eligió México para el lanzamiento mundial de su álbum: “Soy lo que soy gracias a la cultura mexicana”

Maluma habla sobre la importancia de México en su vida personal y su carrera, así como siente la relación que tiene con el país al cual considera su segunda casa.

Maluma se encuentra en México para dar un par de conciertos en la ciudad capital luego de su exitoso show en Guadalajara el pasado fin de semana. Sus fechas del Papi Juancho México Tour coincidieron con el lanzamiento de su esperado nuevo álbum con el que busca impactar a su público regresando al sonido de sus inicios en el panorama musical.

El intérprete de Cuatro babies exploró un sonido “callejero” en colaboraciones con artistas como Feid, Chencho Corleone, Jay Wheeler y Lenny Tavárez, Arcángel y De La Guetto, con temas que versan sobre “pasión, amor, deseo, desamor y adrenalina”.

El colombiano eligió un motel al norte de la Ciudad de México para presentar ante el mundo y la prensa mexicana The Love & Sex Tape, el trabajo con el que experimenta con dembow, reaggetón y trap.

Maluma regresa a un sonido 'callejero y urbano' experimentando con el dembow y el trap (Foto: Prensa)

Estrenando un look de pelo rosa casi a rape, gafas oscuras, un traje negro y botines blancos, Juan Luis Londoño Arias llegó a las 21:00 h a bordo de una camioneta que minutos después quedó estacionada en la alfombra rosa por la que desfiló al lado de su perro Buda, un doberman que también sirvió de inspiración para la portada del álbum.

En un fugaz encuentro con la prensa, en escasos siete minutos Maluma dijo sentir a México como un país cercano a su esencia:

“Es el lanzamiento de mi nuevo álbum The Love & Sex Tape hecho con mucho amor, mucho reggaetón, de la música que me gusta hacer a mí, por eso lo quería hacer en Ciudad de México porque para mí representa mi carrera, mis inicios, mis raíces, también soy lo que soy gracias a México y todo el cariño que me ha brindado durante todos estos años de mi carrera”, destacó.

La tapa del álbum está inspirada en Buda, el doberman de Maluma (Foto: Prensa)

Como lo dejó demostrado en su pasado show en Jalisco, donde dijo admirar la carrera de Vicente Fernández y le dedicó unas palabras, el Dirty Boy enfatizó su amor al país azteca.

“Siempre que vengo acá mis conciertos están sold out, están llenos. Me da mucho alegría estar en mi segundo hogar no pude hacerlo en Colombia porque estaba en la gira y tomé provecho venir a México y compartirlo con todos ustedes”, señaló respecto al lanzamiento del álbum, cuyo primer corte promocional es el tema Nos comemos vivos.

Desde que emergió en la escena musical, el cantante logró la aceptación de buena parte del público mexicano y con su incursión en la televisión nacional consiguió una proyección de la cual se siente “muy agradecido”.

El 'Dirty boy' elogió a Vicente Fernández y la música mexicana (Foto: Prensa)

“Tengo muchos amigos acá, tengo mucha historia muy bonita, desde que vine a hacer La Voz México, que hice tres temporadas acá, en una de ellas tuve la oportunidad de ganar con uno de mis participantes y eso me abrió las puertas muy fuerte aquí en México, así que tenía que hacerle un tributo al público mexicano por tanto cariño que me ha dado durante tantos años”, dijo en referencia al lugar de lanzamiento global de su álbum.

La música vernácula ha sido parte del bagaje musical de Papi Juancho desde su infancia, y aunque poco tiene que ver el sonido del regional mexicano con los ritmos urbanos, Maluma enaltece su valor:

“Soy lo que soy gracias a Vicente y a la cultura mexicana, lo he escuchado desde que soy un niño. Inclusive, venía en el auto escuchando canciones de Vicente y Alejandro, es de mi música favorita”, expresó el cantante de 28 años en su paso por la alfombra roja.

El colombiano lamentó no haber podido grabar con Vicente (Foto: Cuartoscuro - IG/@maluma)

El también actor de la película Marry Me, que protagonizó al lado de Jennifer Lopez en 2021, destacó ser un gran amigo de la familia Fernández y mencionó que al enterarse del deceso del charro de Huentitán, lamentó no haber podido grabar un tema a su lado.

“Lo único que me falto fue hacer una canción con él, siempre lo dije y siempre hablé de eso”, recalcó.

