Brad Pitt acusó a Angelina Jolie de querer “dañarlo” al vender su viñedo a un oligarca ruso

Angelina Jolie buscó desprestigiar a Brad Pitt con la venta de una propiedad privada a un oligarca ruso

A mediados de febrero trascendió a la prensa internacional una nueva confrontación legal entre la ex pareja más famosa de Hollywood, Brad Pitt y Angelina Jolie, cuando la intérprete vendió parte de una propiedad sin el conocimiento de su ex esposo a un oligarca ruso.

Dicho acto, molestó al protagonista de Once Upon a Time in Hollywood y decidió emprender un nuevo proceso legal en contra de quien fue su pareja entre 2014 y 2019 por la venta de su participación en dicha empresa y de la cual habían acordado pese al divorcio.

En una nueva actualización con la Revista People, trascendieron una serie de documentos y nuevas declaraciones por parte del equipo legal de Brad Pitt, donde se señaló que Jolie “trató de infligir daño” a su ex marido al vender el 50% del viñedo de su copropiedad al empresario ruso, Yuri Shefler.

El viñedo adquirido por la entonces pareja de nombre Château Miraval tiene un valor el cual se estima asciende a 164 millones de dólares

Los abogados del multipremiado actor de Moneyball dijeron que bajo la dirección de su cliente, el negocio se había convertido en una “historia de éxito internacional multimillonaria”.

Por el tremendo valor comercial del viñedo Château Miraval, cuyo valor se estima asciende a 164 millones de dólares, el equipo legal de Pitt puso en tela de juicio el accionar de la intérprete de Thena en Eternals, quien solo buscaría dañar la imagen de su ex marido: “A través de la supuesta venta, Jolie buscó causar daño”, resaltaron los legistas contratados por la estrella de Hollywood.

Las acusaciones también relacionaron directamente al oligarca ruso y a su equipo de trabajo, por inmiscuirse en una venta ilegal de la cual ya se tenía un acuerdo previo: “Jolie sabía y tenía la intención de que Shefler y sus afiliados intentaran controlar el negocio que Pitt había construido y socavar la inversión de Pitt en Miraval”, evocaron.

Jolie quien "trató de infligir daño" a su exmarido Brad Pitt al vender el 50% del viñedo de su copropiedad al empresario ruso, Yuri Shefler

Por otro lado, los representantes legales de Brad Pitt sostienen que Yuri Shefler “ha ganado notoriedad a través de tácticas comerciales feroces y asociaciones profesionales dudosas” y la asociación con él “pone en peligro la reputación de la marca que Pitt construyó con tanto cuidado”.

“En violación del acuerdo de las partes, Jolie ha tratado de obligar a Pitt a asociarse con un extraño y, peor aún, un extraño con asociaciones e intenciones venenosas”, comentaron.

Para finalizar, los abogados de Pitt quienes han solicitado un nuevo juicio con jurado, reprochan el actuar de la también actriz: “Todo esto es el resultado directo de la conducta ilícita y tortuosa de Jolie”, dice el documento presentado por la defensa del intérprete estadounidense de 58 años.

Tres años antes de que se separaran en 2016, Pitt transfirió el 10% de la propiedad de Mondo Bongo a Nouvel de Jolie, lo que los convirtió en accionistas iguales

Fue el pasado mes julio que la intérprete que dio vida a Maléfica acusó a Pitt de bloquear la venta de Château Miraval; sin embargo, antes del fin de la relación y para que no hubiera malentendidos, Angelina y Brad acordaron pedirse permiso de forma mutua si en algún momento uno de los dos quería vender su parte. Además de eso, estaban obligados a ofrecerlas entre ellos como primera opción, antes de buscar compradores.

Según los documentos judiciales, Miraval es propiedad de Quimicum, una empresa en la que Pitt tenía originalmente una participación del 60% a través de su empresa Mondo Bongo, mientras que Jolie tenía el 40% a través de su empresa Nouvel.

Pero tres años antes de que se separaran en 2016, Pitt transfirió el 10% de la propiedad de Mondo Bongo a Nouvel de Jolie, lo que los convirtió en accionistas iguales. Pitt y Jolie acordaron pedirse permiso mutuamente si alguna vez querían vender sus acciones.

