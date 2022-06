Por qué compararon a Shakira con Lady Di, previo a confirmar su separación con Piqué

Compararon a Shakira con Lady di (Foto: IG @Shakira/Archivo)

Después de varios días donde se especuló sobre la posible separación definitiva de Shakira y Gerard Piqué por una infidelidad de parte del futbolista, la famosa pareja finalmente confirmó su ruptura a través de un comunicado. No obstante, previo a este anuncio, usuarios de redes sociales no tardaron en relacionar un peculiar atuendo que la colombiana utilizó en la Alfombra Roja de Cannes -el pasado 25 de mayo- con el famoso “vestido de la venganza” de Lady Di.

En aquel evento, la intérprete de éxitos como Antología, Pies Descalzos o Si te vas llegó con un deslumbrante vestido negro, el cual era strapless, contaba con un escote de corazón y una amplia abertura en la pierna.

Los internautas no tardaron en señalar que dicho atuendo de Shakira podría ser una clara referencia a una pieza similar que utilizó Diana, princesa de Gales, en 1994, cuando el príncipe Carlos confirmó públicamente tener un romance con Camilla Parker-Bowels.

Las dos famosas utilizaron vestidos similares (Fotos: Twitter @theemmegirl)

Es ahí cuando ambas historias se cruzarían y más allá de un simple vestido, se especuló que ese pudo ser uno de los primeros indicios con los que Shakira hizo referencia respecto al estado de su relación con el jugador número 3 del F.C Barcelona.

“Díganme que no soy la única que entendió la referencia a la venganza más icónica de los últimos tiempos. Shakira y Lady di, claro que sí reinas”. “A mí no me van a engañar, ese vestido que uso Shakira en Cannes fue su Revenge Dress. Lady Di estaría así: Te miro, te observo, te analizo y te respeto”, fueron algunas de las menciones que aparecieron en Twitter.

Cuál es el verdadero significado del vestido de la venganza

Para comprender un poco más sobre la importancia de ese atuendo, habría que remontarse a mediados de los años 90 en Reino Unido, cuando Lady Di se reveló contra la corona y utilizó un atrevido vestido que no encajaba con las características del protocolo real.

Históricamente todo sucedió el 29 de junio de 1994, el día en que el príncipe Carlos confesó públicamente su romance extramarital con Camilla Parker-Bowles en una entrevista televisiva con Jonathan Dimbleb.

Diana utilizando el vestido de Christina Stambolian (Photo by Princess Diana Archive/Getty Images)

Así, mientras la polémica de la infidelidad de Carlos se acrecentaba en los medios a nivel mundial, Lady Di decidió de último momento asistir a la fiesta de verano de Vanity Fair en la Serpentine Gallery y, tras revisar en su guardarropa se decidió por un atrevido vestido negro que tenía desde 1991 y que fue diseñado por Christina Stambolian.

Las opiniones respecto al look de Lady Di en aquella ocasión estuvieron divididas y al atuendo se le bautizó como “The Revenge Dress (el vestido de la venganza)”.

Algunos medios de comunicación de la época no tardaron en elogiar a la princesa, mientras que otros utilizaron críticas sutiles hacia ella.

Diana y el principe Carlos se casaron (Foto: Tim Graham Photo Library via Getty Images)

Para The Sun, el look de Diana sin hombros y por encima de la rodilla hizo una imagen de portada perfecta, junto con el titular: “La emoción que dejó para cortejar a Camilla”.

El análisis de The Telegraph estuvo marcado con más de una pizca de escepticismo: “La princesa de Gales no tuvo que salir a cenar frente a las cámaras de televisión en la Serpentine Gallery anoche para evitar ver a su esposo compartiendo su alma con la nación en el palco. Podría haber visto un video, jugar al bridge o simplemente lavarse el cabello y acurrucarse en la cama. Es asombroso lo que algunas personas hacen para evitar la especulación de la prensa”.

