Tecate Live Out 2022: por qué el cartel del festival desató críticas

Debido a la pandemia por coronavirus, el festival Tecate Live Out no se pudo llevar a cabo por dos años, pero ante la reducción de contagios y avance considerable en la campaña de vacunación, este 2022 los organizadores anunciaron el evento.

El festival se llevará a cabo el próximo sábado 15 de octubre en el Parque Fundidora, ubicado en Monterrey, Nuevo León, aunque el anuncio del Tecate Live Out 2022 alegró a muchos de sus asistentes, la lista de cantantes y bandas desagradó a muchos internautas.

El line up o listado de artistas es el siguiente:

Este es el line up que provocó descontento (Foto: Instagram/@tecateliveout)

-Lorde, este festival no será la única ocasión en que se presentará en México, pues este día anunció dos fechas más para octubre: el martes 11 estará en la Ciudad de México en el Pepsi Center WTC, la siguiente fecha será el viernes 14 de octubre en Guadalajara en el Auditorio Telmex.

-Khalid

-Jungle

-Polo & Pan

-Yungblud

-Purple Disco Machine

-Aitana

-Saint Motel

-Roosvelt

-Yellow Days

Los internautas mencionaron que el cartel estaba "chafa" y que parecía que no había "artistas importantes" en él (Foto: Instagram/@tecateliveout)

-Elsa y Elmar

-The Change

-Atlas Fenius

-Too many zooz

-Godford

-Smith & Tell

-Yoss Bones

-Kari Faux

-Noah Pino Palo

-Miranda Santizo

En la cuenta de Twitter de este festival musical, algunos internautas recordaron ediciones pasadas del mismo, “Te exraño live out real”, escribió un usuario para acompañar un cartel encabezado por Kings Of Leon y Twenty One Pilots.

Otros comentarios tundieron directamente al festival pues consideraron que la mayoría de artistas tienen baja calidad y por tanto no son conocidos, los mensajes demostraron una profunda decepción por parte de muchos de los fans de otras ediciones del Tecate Live Out.

Un internauta recordó un cartel de años pasados (Foto: Twitter)

“Despues de 3 años sin live out ¿yno le echan mas ganitas? Que decepción, sin ped*s compite por el live out mas piter* de la historia”,“Si no tienen lana para artistas buenos mejor no hagan nada”, “Creo que he batido mi propio record de bandas que no conozco de un festival”, “Una corrientura en toda la extensión de la palabra” y “No espero nada de ustedes y aun asi logran decepcionarme” fueron algunas de las quejas expresadas por internautas.

Al ver la publicación del line up, las personas comenzaron a solicitar que estuvieran Artic Monkeys, Arcade Fire, Marina and the Diamonds. Bleachers, Wallows, Paramore, Post Malone, entre otras bandas y cantantes. “No está Lana del Rey; desactivar notificaciones, dejar de seguir”, mencionó en broma una usuaria de Instagram.

Por otra parte, hubo quienes defendieron el “line up” del evento y aseguraron que si estaba recibiendo críticas, era porque las personas no se habían dado la oportunidad de conocer la trayectoria de las bandas y artistas.

Los posibles asistentes al Tecate Live Out tundieron a las bandas y cantantes anunciados (Foto: Twitter)

“W*y, la banda anda muy mamo*na… para mi es un line up pasado de re chorizo. Purple Disco Machine se llevó el EDC de este año sin ped*s, veo que la raza ni lo topa; Polo & Pan trae nuevo material y está de huevos Saint Motel, etc, etc… para mi esta mamalo*n el cartel”

El descontento general fue tal, que las personas comenzaron a vender los boletos del Early Bird, es decir, la primera etapa de venta. Estas entradas anticipadas tuvieron un costo de 845 a 1975 pesos mexicanos.

Cabe señalar que la preventa para los clientes de Citibanamex será el 31 de mayo y el 1 de junio, mientras que los boletos estarán disponibles para el público general a partir del 2 de junio en la página oficial de Ticketmaster.

Hubo personas que defendieron al festival ante las inconformidades (Foto: Twitter)

El costo del boleto general será de 995 pesos e incluye el acceso al festival, así como a la renta de locker y área de food trucks. Mientras que el Comfort Pass de Citibanamex costará 1,245 pesos y viene con la opción de entrada exclusiva y rápida al Tecate Live Out 2022, así como baños privados con aire acondicionado.

