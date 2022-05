Eduardo Yáñez respondió al halago a Lucía Méndez: “Tú también besas bien rico”

Eduardo Yáñez le respondió a Lucía Méndez sobre ser el mejor de su carrera artística Foto: Especial Infobae/@eduardoyanezofc/@luciamendezof

Durante la segunda semana de mayo, la intérprete de Colorina ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre el reconocimiento que recibirá el próximo jueves 19 de mayo en el Museo del Grammy por sus 50 años de trayectoria.

Ahí, la renombrada histrionisa tuvo la oportunidad de ahondar sobre diversos temas que se le han presentado durante sus 5 décadas dentro de las producciones más importantes de México. Entre los temas retomados se encontraron sus mejores recuerdos detrás de cámaras.

Bajo ese contexto, Lucía recordó a los galanes de telenovelas con los que ha tenido la oportunidad de besarse en alguna puesta en escena y señaló que Eduardo Yáñez es el “mejor besador”.

“Eduardo Yáñez besa muy bien en la televisión. No te estoy diciendo que te haga el ‘beso francés’, pero sabe besar muy bien, lo que se llama el ‘beso chupón’, así le decían antes, entonces Eduardo Yáñez marca muy bien sus besos”, subrayó la primera actriz de 67 años.

Horas más tarde, el galán mexicano tuvo la oportunidad de responder a los halagos de Lucía en un breve encuentro con las cámaras de Chisme No Like: “Muchas gracias Lucía, tú también besas bien rico’', comentó el protagonista de Contrato con la Muerte.

Asimismo, el histrión mexicano de 61 años no perdió la oportunidad de enaltecer la figura de su colega, que está próxima a cumplir 50 años de trayectoria y recordó algunos pasajes de su trabajo en conjunto en el melodrama Marielena en 1992.

‘’Es una gran amiga, una persona con la que puedes contar, super nice, una gran actriz, una excelente cantante… una mujer que ha dejado su vida en el escenario y que respeto y quiero con todo mi corazón’', añadió.

A principio de los años 90, Marielena fue una de los melodramas con más rating a nivel internacional. Se transmitió por la cadena Telemundo y Lucía Méndez y Eduardo Yáñez se convirtieron en la pareja más mediática del mundo del espectáculo nacional debido a su trabajo en dicho proyecto encabezado por Rodolfo Hoppe y Andrei Zinca.

Sin embargo, detrás de la trama del melodrama surgió el rumor de un fugaz amorío entre los protagonistas. No fue hasta a finales de 2019 cuando Lucía, por primera vez, hizo declaraciones al respecto sobre la supuesta relación.

“Sí, hubo ahí (un romance), ¿para qué miento? Él va a decir: ‘para qué andas hablando’, ya ves que no le gusta (hablar de su vida personal)”; pero también dejó en claro que aunque no se dio la relación, su amistad no se vio afectada y hasta la fecha son grandes amigos”, resaltó en aquel momento durante el aniversario del programa Todo para la mujer.

Por su parte y después de dos años, Eduardo Yáñez en entrevista con Mara Patricia Castañeda, aseguró que entre él y la protagonista de El extraño retorno de Diana Salazar nunca hubo nada más que una gran amistad mientras compartieron pantalla en televisión: “¿Por qué andas diciendo eso, Lucía? Ay, Lucha”, indicó.

“Le tengo mucho respeto a cada persona que me ha hecho favor de acompañarme en mis momentos íntimos y personales, y no está en mí mencionar a ninguno de ellos. Lucía y yo fuimos muy buenos amigos”, agregó.

Eduardo Yáñez solo ha sido uno de los muchos galanes con los que Lucía Méndez ha tenido la oportunidad de compartir créditos en su célebre carrera. Otro de los nombres que recientemente saco a relucir la primera actriz fue el de Andrés García, a quien considera “El hombre más guapo que ha existido en México”.

