Kaley Cuoco confirmó su romance con el actor Tom Pelphrey de “Ozark”

Kaley Cuoco, conocida por “The Big Bang Theory”, confirmó que está de novia con el actor Tom Pelphrey.

La actriz estadounidense, de 36 años, compartió una románticas imágenes de la pareja abrazándose durante una escapada a las montañas, En unas de la imágenes está el actor de “Ozark”, de 39, besando a Cuoco en la mejilla mientras ella sonríe.

“La vida últimamente ‘el sol se abre paso entre las nubes, los rayos dorados se deslizan en mis ojos y mi corazón, los rayos amarillos rompen el gris’”, escribió Cuoco junto a la serie de instantáneas.

Pelphrey también compartió fotos de él y Cuoco juntos en Instagram.

Kaley Cuoco

La estrella de “Flight Attendant” solicitó el divorcio de Karl Cook en septiembre después de tres años de matrimonio.

En una declaración conjunta a People, la ex pareja dijo que se habían distanciado. “A pesar de un profundo amor y respeto mutuo, nos hemos dado cuenta de que nuestros caminos actuales nos han llevado en direcciones opuestas”, dijeron en el comunicado.

“Ambos hemos compartido gran parte de nuestro viaje públicamente, así que aunque preferiríamos mantener este aspecto de nuestra vida personal en privado, queríamos compartir nuestra verdad juntos. No hay enojo ni animosidad, todo lo contrario”, continuó.

Tom Pelphrey, el nuevo novio de Kaley Cuoco

La confirmación de su nuevo romance llega poco después de que Cuoco se sincerara con la revista Glamour sobre su vida amorosa y lo que espera que le depare el futuro.

“Me encantaría tener una relación duradera o una pareja. Pero nunca me volveré a casar. Absolutamente no. Literalmente puedes poner eso en la portada”, dijo al medio.

Kaley Cuoco con su ex marido Karl Cook

Cuoco aseguró que jamás volverá a casarse, luego de atravesar por dos divorcios.

La actriz de “Big Bang Theory” comenzó a salir con el jinete de 30 años en 2016 y se comprometieron en 2017. Se casaron el 30 de junio de 2018 en un establo de caballos cerca de San Diego, California.

Antes de ser esposa de Cook, Cuoco se casó con el tenista estadounidense Ryan Sweeting, pero su unión solo duró un año y medio antes de separarse. El divorcio no finalizó hasta mayo de 2016. La ex pareja contrajo matrimonio después de tres meses de noviazgo.





Kaley Cuoco y Ryan Sweeting

“Honestamente, pensé que no me volvería a casar”, dijo la actriz después de su separación. “Mi ex arruinó esa palabra para mí. La persona con la que terminé no era la persona que conocí originalmente. Y eso no fue culpa mía, fue de él”.

“Sabía cuánto tenía que dar y cuánto quería recibir”, agregó. “Sabía que solo tenía que ser paciente. Tuve que pasar por muchas cosas, pero me llevó a Karl”.

“Ha sido duro, pero las cosas están yendo bien. Estoy mucho mejor ahora. Me encuentro en un mejor lugar del que estuve”, dijo Cuoco en el programa de Ellen DeGeneres. “Todos pasamos por altos y bajos”, sostuvo.

Además, la actriz bromeó sobre el tatuaje que se hizo para tapar los números que indicaban el día en que se casó con Sweeting: “Tuve que tatuarme la espalda para recordarme: ‘No te tatúes tu fecha de casamiento’”.

En septiembre de 2015, la pareja anunció la ruptura después de 21 meses de matrimonio.

Seguir leyendo: