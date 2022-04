Integrante de Grupo Firme impactó en redes al rendir tributo a Jenni Rivera vestido de mujer

Jhonny Caz de Grupo Firme realizó un homenaje a Jenni Rivera

Jhonny Caz, integrante de Grupo Firme, impactó las redes sociales con un significativo video en la plataforma de TikTok, donde rindió homenaje a la famosa diva de la banda, Jenni Rivera.

En el filme se puede ver al cantante vestido de mujer, con grandes pechos de mentira, unos lentes negros y una larga cabellera color verde agua.

Al ritmo de la melodía Ovarios el intérprete protagonizó un curioso momento y escribió: “Yo en la ped* automáticamente cuando ponen a mí poderosísima Jenni Rivera”.

Además, subrayó con su extenuante carisma la icónica frase de la canción “Si por pendej* me caigo, por chingon* me levanto”.

Jhonny Caz rindió tributo a Jenni Rivera crédito: IG / @jhonny_caz

Tal hecho derivó en que la audiencia reaccionara rápidamente en los comentarios, donde aplaudieron y se identificaron con el video, mientras que otros mencionaron que la peluca pertenece a la cantante Karol G, ya que es bien sabido que este color en la cabellera es distintivo de la colombiana.

“La Jhonny G Rivera”. “Jenni G”. “Nombre, eres Karol G Rivera”. “No mientas por convivir, esa no es Jenni es Karol G”. “La gran señora”. “Ey, eres a toda madre, me encanta tu forma de ser. Te amo”, entre otros halagos.

El video subrayó la huella profunda que dejó Jenni Rivera en el público hispano, y es que la reconocida cantante de regional mexicano hizo que sus frases, temas y estilo de vida sigan trascendiendo a pesar de llevar más de diez años fallecida en aquel accidente en un avión rumbo a la Ciudad de México.

Sin duda, los integrantes de la banda de G rupo Firme no solo son exitosos por su voz, sino que su gran sentido del humor al igual que su ardua creatividad, representa un extra para su carrera.

Jhonny Caz posando con su primer Latin Grammy (Foto: Instagram/@jhonny_caz)

Jhonny Caz junto con Grupo Firme demostraron su enorme talento en los escenarios de Coachella 2022, lo que constató su gran éxito en la tarima y no solo en ese ámbito, ya que el hermano de Eduin Caz esta a punto de llegar al altar.

Cabe recordar que, Jhonny se comprometió en una presentación en vivo, donde Jonathan interrumpió un concierto de Grupo Firme para proponerle matrimonio al cantante. El joven tomó un micrófono mientras la banda interpretaba El mundo a tus pies. El romántico momento fue captado por los seguidores de la agrupación.

El novio de Caz planeó con anticipación la propuesta, ya que durante el momento se montaron fotografías de ambos en las pantallas del escenario. Además, Bencomo aprovechó una de las canciones más románticas del grupo.

“Sin embargo esta noche, los miedos y los nervios no son tan fuertes como el amor que siento por ti”, dijo Jonathan previo a arrodillarse y ofrecer un anillo de compromiso a Jhonny Caz. El músico aceptó y la pareja se fundió en un romántico abrazo.

La pareja lleva más de 5 años en unión (Foto: Instagram/@jhonny_caz)

Tiempo atrás, el artista junto con su novio comparten parte de su noviazgo a través de sus redes sociales, pues no les preocupan los comentarios que hagan hacia su persona, ya que a raíz del estreno del video Enloquéceme, en donde Jhonny se enamora de una persona de su mismo sexo, los seguidores de la agrupación comenzaron a cuestionarse sobre las preferencias del cantante. Ante esto, durante un en vivo, él comentó: “Sí, soy gay (...) es algo que no me avergüenza y es natural”.

