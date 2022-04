Discos Orfeón: la cuna del rock n roll mexicano fundada por Rogerio Azcárraga

Rogerio Azcárraga fundó su propia disquera Discos Orfeón con el propósito de lanzar músicos y compositores jóvenes de México (Foto: Cuartoscuro / Facebook/@teentops)

Rogerio Azcárraga, uno de los más grandes impulsores y empresarios de la radio en México, falleció la noche del 11 de abril de 2022, dejando detrás un importante legado para la industria del entretenimiento.

Entre sus más grandes aportes están, desde luego, la fundación del Grupo Fórmula, una de las más grandes empresas de radiodifusión en el país, donde se han desarrollado grandes talentos de la locución nacional, quienes, desde luego, lamentaron su muerte a través de las redes sociales.

Otro de su sus logros fue cambiar la radio únicamente musicalizada por la radio hablada y plagada de conductores para acompañar al radioescucha de una manera mucho más íntima, además de implementar una barra de periodismo de espectáculos dirigida e integrada únicamente por conductoras.

Sin embargo, este cariño tan especial que tenía por la radio era en gran medida por su afición a la música, heredada por su padre, terreno donde también hizo importantes aportes, como la creación de una casa discográfica dedicada cien por cien a los mexicanos.

Rogerio Azcárraga Madero fue ganador del Premio Nacional de la Comunicación en el año 2017 FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Rogerio Azcárraga, quien se graduara como administrador de empresas en el TEC de Monterrey, también vio en las estrellas jóvenes una de las más grandes joyas de la corona, por lo que fundó su propia disquera, Discos Orfeón, en el año 1958.

Orfeón grabó y comercializó a varias de las grandes estrellas rocanroleras de los años 60. Una de las grabaciones que se considera entre las primeras canciones originales del movimiento rocanrolero plagado de traducciones anglosajonas. Se trata de, ni más ni menos que “Pólvora” de Los Locos del Ritmo.

Otros grandes temas de la década sesentera que destacaron a través de Orfeón fueron, por ejemplo, “Confidente de secundaria” o “Popotitos” de Los Teen Tops; “La Hiedra Venenosa” de Los Rebeldes del Rock de Johnny Laboriel.

En el catálogo de Discos Orfeón figuran grandes bandas como Rockin Devils, Los Rogers, Los Sinners, Alberto Vázquez, Los Belmonts, Los Hitters, Los Locos del Ritmo, Los Rogers, Los Hooligans, Los Ovnis y hasta el polémico Enrique Guzmán.

Los Teen Tops en sus inicios como banda (Foto: Facebook/@teentops)

Incluso fue responsable de lanzamientos solistas cuando estas bandas, ya consolidadas, vieron partir a sus más grandes estrellas. César Costa de los Black Jeans lanzó en Orfeón “Mi Pueblo”, Angélica María “Eddy Eddy”, Enrique Guzmán de Los Teen Tops el tema “Tu cabeza en mi hombro”, entre otros.

En pocas ocasiones abrió sus puertas a las bandas y talentos solistas de otros países, pero fueron en grande. Tal es el caso de Bill Haley and His Comets, liderados por William John Clifton de Michigan, Estados Unidos, creador de grandes hits como “Rock Around The Clock”.

Su disquera necesariamente obligó a los productores y al propio Azcárraga a integrar otras emisiones de radio para darle cabida a todos los artistas de México alrededor de la República, y así fundó, por ejemplo, Radio Distrito Federal en el centro del país.

Luego llegó Discotheque Orfeón A Go Go, un programa televisivo donde se reunieron los más grandes del género no solo nacional, sino también internacional, como es el caso del mencionado Bill Haley. Éste fue transmitido por la XEW Televisión en el Canal 2.

Discos Orfeón también lanzó a los solistas del Rock and roll mexicano más famosos en la década de los 60 FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

El programa es ampliamente recordado por ser uno de los pioneros en la especialización de las transmisiones musicales de época, hechos por y para jóvenes, donde se daban cita las más grandes estrellas, la mayoría, claro, provenientes de su propia disquera.

Aún existen en YouTube numerosas grabaciones de aquel programa. Destacaba su montaje de escena con grandes plataformas, jaulas, cajas, y muchas bailarinas a go go que acompañaban la música de bandas como Los Hitters, Belmonts, Teen Tops, Los Hooligans, entre muchos otros.

