¿Por qué la vida es así?: la nueva película de Olallo Rubio que será gratis

Olallo Rubio (Foto: Convoy Network.)

Olallo Rubio estrena su más reciente película ¿Por qué la vida es así? y será completamente gratis a través de la plataforma Convoy Network.

En la película se va a poder ver el tono de sátira y carácter nacional del mexicano, la cual se podrán acceder a ella a partir de este jueves 31 de marzo a partir de las11:00am.

Es una casualidad que esta película se estrene el 31 de marzo, natalicio de el Nobel de Literatura Octavio Paz, siendo que su trabajo de ensayo, con el cual obtuvo el galardón, hablaba precisamente de comportamiento mexicano.

Además de ese dato curioso, la película fue adaptada de un podcast del cual Infobae le hizo algunas preguntas a Olallo Rubio para saber cómo fue su proceso en esta nueva película “para todos los mexicanos”.

¿Cómo fue el proceso de hacer esta película documenta?

Está basado en un podcast que está en la plataforma CONVOY NETWORK, es humorístico y una sátira de programa periodístico de investigación combinada con divagación filosófica.

El podcast es narrado por Rubén Moya, una de las voces más reconocidas de la historia moderna de la televisión mexicana. No exagero cuando digo esto (es una institución del doblaje. Voz de He-man, Ripley: Aunque usted no lo crea, Morgan Freeman), es una voz muy familiar.

En ese podcast, en cada episodio tratamos de responder a una pregunta, de todo. Desde grandes preguntas universales, hasta preguntas sobre cuestiones más triviales como ¿Por qué el cielo es azul? O ¿Por qué los hombres tienen pezones y no amamantan a nadie? o ¿por qué dicen que Kane West es un genio?, ¿Por qué el tren del mame es imparable? Cosas así, es humorístico.

Hacemos podcast y también hacemos cine y un día se nos ocurrió que debíamos hacer una película documental basada en ese podcast y la verdad es que es el podcast más popular de la plataforma así que valía la pena.

Pensábamos que iba a ser más sencillo porque siempre que haces una película o que empiezas a hacer una película crees que va a ser más sencilla, particularmente esta que pensábamos que se iba a hacer entre películas, era un proyecto modesto y obviamente como siempre ser mucho más compleja técnicamente, más de lo que esperábamos.

Muchísimo material de archivo, más de mil entradas de material de archivo, muchísima animación (media hora de animación) y en varios episodios del podcast abordamos temas que competen únicamente en los mexicanos, ¿por qué el mexicano es tan macho?, ¿por qué los hombres mexicanos no leen o leen poco? Porque el promedio de lectura en México es muy bajo.

Así que decidimos hacer esta película documental basada en la supuesta identidad del mexicano, el carácter nacional mexicano. Nos preguntamos si realmente existe tal cosa o si en realidad es producto de un modelo diseñado por las clases dominantes para hacerle creer a las clases trabajadoras que son de determinada manera, y dijimos: ok hagamos esto como película.

¿Qué dicen los mexicanos acerca de sí mismos?

Lo que puedo decir es que tenemos una percepción muy contradictoria de nosotros mismos. Por un lado decimos que somos hospitalarios y amable, pero por otro lado somos corruptos, traidores y yo creo que el problema radica en la generalización, en pensar en que existen complejos psicológicos a escala social y por eso lo dice, con mucha claridad, Roger Bartra.

Porque en algún momento rumbo al final de la película, que es bastante irreverente, estamos tratando de reclamar el término de manera positiva, porque se ha abusado mucho de eso.

La película se cuestiona a sí misma, cuestiona su discurso. Cerca del final nos preguntamos ¿será que todo lo que hemos dicho no tiene sentido? ¿Ya nos perdimos en el Laberinto de la Soledad?, ¿realmente existe tal cosa como la identidad del mexicano o fue una fabricación de algunos intelectuales que recurrían a las herramientas de estudio, de sus respectivas épocas que ahora ya no son tan vigentes y que en muchos casos han caducad? Eso lo dice muy bien Ignacio Sánchez Prado .

Es ahí lo importante: Nuestra percepción es muy contradictoria porque también se nos ha vendido la idea de que somos una manera y no es cierto.

Es como un tema que ya no pudimos tocar y que me gustaría hacerlo en un futuro, quizá con alguna secuela, es el tema del mestizaje. Hay varios historiadores, entre ellos Federico Navarrete, que están hablando de que el mestizaje es en realidad un mito y eso me llama la atención.

Todos creemos que es un pueblo mestizo, mayoritariamente mestizo. Hay muchos mitos y la película habla de esos mitos y también, de alguna manera, desmitifica los mitos que presenta y luego sugiere un nuevo mito.

Es un meta comentario, también.

¿Qué fue lo que más trabajo te costó al realizar la película?

Primero financiarla, porque fueron dos campañas de fondeo. Pensábamos que únicamente íbamos a hacer una sola campaña de fondeo colectivo y después de que iba a entrar un co-productor y con eso la íbamos a acabar, pero llegó la pandemia y era muy complicado.

El co-productor ideal era un complejo de exhibición cinematográfica, entonces llegó el meteorito y era el dinosaurio y temporalmente estuvimos fuera de juicio, así es que eso fue complicado.

La recopilación de todo el material de archivo, por un lado, y el tema de la animación. Es más, de media hora de animación y eso también fue bastante complicado, muchas discusiones con los animadores que hicieron un trabajo excelente, considerando que es un trabajo totalmente independiente, de bajo presupuesto.

Es una película animada, casi una caricatura y también el material de archivo, la restauración del material de archivo, corrección de color, diseño de audio, música. Hay música orquestal, grabamos con la orquesta de arte de Budapest, si fue bastante chamba.

O parecía al inicio, pero así es.

