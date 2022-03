Will Smith y Jada Pinkett, una pareja sorprendente y un cara a cara impactante en TV antes del bofetazo: “El matrimonio no puede ser una prisión”

El diálogo cara a cara de Jada Pinkett y Will Smith, sobre la relación de ella con el rapero August Alsina

El incidente le agrega un nuevo capítulo a la particular historia de Smith y Jada Pinkett-Smith, que son una pareja nada convencional, aún para los estandares de Hollywood.

Es que no sólo mantienen desde hace años una relación abierta en la que tienen permitido tener relaciones con otras personas sino que no han tenido problema en debatir públicamente el tema tanto en entrevistas individuales como en conjunto que han mantenido con la prensa.

Will Smith y Jada Pinkett Smith llevan 24 años de casados y mantienen un matrimonio abierto

Will conoció a Jada cuando audicionó sin éxito para un papel en “The Fresh Prince of Bel-Air”. Unos años más tarde, comenzaron a salir y se casaron en diciembre de 1997. Han pasado más de dos décadas juntos, pero la relación no ha estado libre de dramas y peculiaridades. En 2013, Pinkett confesó que su matrimonio era abierto. “Siempre le he dicho a Will: ‘Puedes hacer lo que quieras siempre que puedas mirarte en el espejo y estar bien’”, dijo. “Yo estoy aquí como su socia. Él tiene que decidir quién quiere ser y eso no me corresponde a mí. Y viceversa”.

El “enredo” con Alsina

En 2020, el rapero August Alsina reveló que había tenido una historia con Jada con el permiso del actor. Alsina aseguró que Will le había dado “permiso” para tener una aventura con su mujer. Ante las cámaras, el actor reconoció que sabía del affaire de Jada, pero negó públicamente haber aprobado el romance entre su esposa y el amigo de su hijo.

Jada, por su parte, aceptó que había tenido un “enredo” romántico con Alsina a quien conoció en 2015 por medio de su hijo Jaden. “La única persona que puede dar permiso en esa circunstancia soy yo”, insistió.

Sobra la charla franca, cara a cara, que tuvo más tarde con su esposa al respecto, Smith reflexionó: “La búsqueda de la verdad es la única forma de ser feliz en esta vida. Y llegamos al acuerdo de que la autenticidad era la liberación de los grilletes de la fama y el escrutinio público”.

En su programa “Red Table Talk” de Facebook, Pinkett y Smith hablaron cara a cara y frente a las cámaras del asunto.

Jada Smith y el rapero August Alsina, con quien tuvo un romance

Will tomó el control de la situación y la fue guiando en la conversación, que se tornó un confesionario público en el que ambos parecían estar disfrutándolo.

“Creo que debes decir de manera clara qué pasó”, le dijo Will. “¿Sobre qué?”, empezó evadiendo ella, entonces él comenzó a guiarla: “Nosotros decidimos que íbamos a darnos nuestro espacio… ¿y qué pasó?”. “Sí, y entonces yo me metí en enredo con August”, admitió finalmente Jada.

“¿Un enredo?”, replicó él entre risas. “Sí contestó ella”, aún sin ganas de ampliar. “Una relación…”, calificó Will.

Desde ahí, las cosas comenzaron a distenderse. En una charla franca, los actores contaron por primera vez que hace unos 5 años terminaron su relación. “Realmente pensé que nunca más íbamos a hablarnos, sentí que había terminado”, le dijo él aún sorprendido por cómo habían logrado reconciliarse. “Definitivamente habíamos roto”, adhirió ella. Y se lanzó a contar cómo fue que “se enredó” con Alsina: “Hace 4 años y medio o 4 empecé una amistad con August. De hecho nos volvimos muy muy amigos. Todo empezó porque él necesitaba ayuda. yo quería ayudarlo con su salud, con su estado mental. Y yo también tenía mucho dolor, me sentía destruida y en el proceso de esa relación me di cuenta de que no se puede encontrar felicidad fuera de ti mismo”.

“Lo que yo recuerdo es que cuando apareció August, estaba muy enfermo”, la interrumpió Will. “Y yo estaba harto de tu trasero”, agregó.

“¿Y luego qué hiciste, jada?”, volvió a guiarla en su relato el actor. “A medida que pasaba el tiempo, me metí en otro tipo de enredo con August. Solo quería sentirme bien. Había pasado tanto tiempo desde que no me sentía bien. Y fue una alegría ayudar a sanar a alguien”.

Con el peso de la “confesión” fuera de plano, Will y Jada continuaron mirándose a los ojos y recordando cómo lograron recomponer su matrimonio. No dieron detalles, pero sí hicieron hincapié en que llevan más de 20 años juntos y que planean seguir unidos por mucho tiempo más.

Will Smith y Jada Pinkett, en la fieesta de Vanity Fair tras el escándalo en la ceremonia de los Oscar. ( REUTERS/Danny Moloshok)

En su nuevo libro autobiográfico “Will”, el actor ofreció más detalles sobre la relación que mantiene con Jada, con quien tiene dos hijos, Jaden y Willow. “El matrimonio para nosotros no puede ser una prisión”, expresó con franqueza. Y admitió que si bien fue inicialmente monógamo, luego decidieron abrirlo para seguir juntos. “Ya no podíamos fingir. Ambos éramos miserables y claramente algo tenía que cambiar”.

“Jada nunca creyó en el matrimonio convencional”, explicó el actor. “Durante gran parte de nuestra relación, la monogamia fue lo que elegimos, sin pensar en la monogamia como la única forma de relacionarnos. Nos hemos dado confianza y libertad, con la convicción de que todo el mundo tiene que encontrar su propio camino”, detalló. Lejos de hacer esta revelación para mostrar las fisuras de su matrimonio, Will ha querido poner de manifiesto que su historia de amor con Jada es cada vez más sólida gracias al trabajo en pareja: “No le sugiero nuestro camino a nadie. Pero las experiencias de las libertades que nos hemos dado y el apoyo incondicional, para mí, es la definición más alta del amor”.

Las fantasías de Smith

Otra de las revelaciones que hizo el actor a la revista GQ fue que fantaseó tener romances con la actriz Halle Berry y la bailarina Misty Copeland. Dijo que solía soñar con tener un “harén de novias” repleto de estrellas. “No sé dónde lo vi o si era una idea de cuando era adolescente, pero viajar con 20 mujeres que amaba y cuidaba y todo eso, me pareció una gran idea”, lanzó.

Will recurrió a Michaela Boehm, una experta en relaciones sentimentales, que lo ayudó a entender que pensar en otras mujeres mientras estás casado es algo normal. “Lo que ella estaba haciendo era liberar mi mente, dejándome claro que está bien ser uno mismo y me dejaba ser yo mismo. No me hace una mala persona estar casado y pensar que Halle es una mujer preciosa. Con mi crianza cristiana, hasta los pensamientos eran pecados”.

Will y Jada, al ingreso a la ceremonia de los Oscar

Su primera esposa fue Sheree Zampino Se conocieron en 1991 gracias a un amigo en común. En ese entonces, Smith estaba protagonizando la serie que le dio fama mundial. Ella estaba inmersa en el mundo de la moda. Ambos quedaron flechados rápidamente, por lo que decidieron casarse el 9 de mayo de 1992. Ese mismo año, el 11 de noviembre, la pareja dio la bienvenida a Willard Smith III, mejor conocido como Trey; él inspiró y protagonizó el video de la canción “Just the Two of Us”, que el actor lanzó a mediados de los años noventa.

Todo se terminó entre ellos en un noche. “Fue una de las emociones más extrañas que he tenido. Estábamos comiendo en un restaurante en Nueva York y recuerdo que tuve que levantarme en medio de la cena cuando me di cuenta de que no estaba con la persona con la que se suponía que debía estar”, reveló el ganador de cuatro premios Grammy sobre el momento, en el año 1995, que se dio cuenta que no era feliz con Zampino.

“No creo que nada me haya afectado tanto como divorciarme de la madre de mi hijo de dos años. Me separé y me encontré con que, si un hombre no es un gran esposo, pierde sus derechos parentales”, reconoció Will en Red Table Talk. Y agregó: “El divorcio ha sido el mayor de mis fracasos”.

Seguir leyendo: