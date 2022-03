Dónde ver los premios Oscar 2022 en Argentina, Colombia, México y Perú

Los premios son esperados cada año por todos los amantes del séptimo arte (Foto: Chris Pizzello/Pool vía REUTERS)

El próximo domingo 27 de marzo se llevará a cabo la 94ª edición de los Premios Oscar, la cual será transmitida desde el ya tradicional The Dolby Theatre ubicado en Los Ángeles, California.

Cabe remarcar que, como cada año, el canal oficial para la transmisión en vivo y en directo es TNT, en la cual pasará la alfombra roja, entrevistas con las estrellas del cine, análisis de la ceremonia y la ya famosa encuesta para conocer la opinión de los fans.

Es por esto que, si resides en Latinoamérica, a continuación te decimos todo lo que debes saber para sintonizar la espectacular gala que rendirá homenaje a los mejores filmes del año.

En la transmisión también pasa la alfombra roja y entrevistas (Foto: REUTERS/Mike Blake)

Argentina

-Flow: Canal 306 HD

-Movistar TV: Canal 305 HD

-Claro TV: Canal 309 HD

-Totalplay: Canal 435

-Antina: Canal 71

-Sky: Canal 415 SD y 1415 HD

El próximo 27 de marzo será la ceremonia (Foto: REUTERS/Eric Gaillard)

Perú

-DirecTV: Canales 502 SD y 1502 HD

-Movistar TV: Canales 102 SD, 595 SD, 730 HD y 870 HD

-Claro TV: Canales 53 SD y 1504 HD

-Star Globalcom: Canal 21

TNT es el canal por el que suelen transmitirse (Foto: EFE/EPA/MIKE NELSON/Archivo)

México

-DirecTV: Canales 502 SD y 1502 HD

-Simple TV: Canales 502 SD/HD y 1502 HD

-Dish: Canales 370 SD y 870 HD

-Sky: Canales 415 SD y 1415 HD

-Izzi: Canales 610 SD y 912 HD

-Megcable: Canales 410 SD y 1410 HD

Esta será la 94 entrega de los premios (Foto: Lewis Joly/Pool via REUTERS)

Colombia

-Movistar TV: Canal 400 HD

-Claro TV: Canales 701 SD y 1701 HD

-Tigo: Canales 41 Sd y 283 HD

-Direct TV: Canales 502 SD y 1502 HD

-Conexión Digital Express: Canal 35 HD

Los premios podrán sintonizarse a través de varias plataformas (Foto: Chris Pizzello/Pool vía REUTERS)

Ver por internet

Es importante señalar que la televisión no será el único medio para poder sintonizar los premios de la Academia, también se llevarán a cabo diversas transmisiones por internet. Aunque se debe puntualizar que son de pago.

-TNT GO: puede descargarse para Perú, Argentina, México y Colombia

-DirecTV Go: disponible para Argentina, Colombia y Perú

-Movistar Play: Sólo disponible para Argentina

-Flow App: Únicamente para Argentina

-Izzi Go: únicamente para México

-Telecentro Play: para Argentina

Los premios son un evento anual muy esperado (Foto: EFE/EPA/Mark Terrill)

Para conocer el origen del nombre de los premios Óscar nos tenemos que remontar hasta 1929, cuando en un principio, el premio no tenía nombre propio. En ese entonces, la industria cinematográfica en EEUU se refería al galardón como: The Academy statuette, The golden trophy o Statuette of merit.

En torno a la creación hay muchas leyendas que hasta el día de hoy se hacen presentes; sin embargo, la versión de la propia Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que se encuentra en su página oficial señala que la máxima responsable para dar hincapié a los premios que hoy en día se celebran fue la entonces bibliotecaria de The Academy, Margaret Herrick.

Más tarde, en 1945, se convertiría en directora ejecutiva hasta 1971, tiempo después de su asenso, fue la encargada de bautizar, la prestigiosa estatuilla como Oscar al afirmar que “Se parecía a su tío Oscar”.

Desde entonces, la Academia empezó a referirse al premio de esa forma de manera informal, fue hasta 1934 que se popularizó el nombre, cuando el reconocido columnista, Sidney Skolsky lo usó en su columna para hablar del Premio a la “Mejor Actriz” que había cosechado, Katharine Hepburn. No sería hasta 1939 cuando la Academia utilizó el término The Oscar de manera oficial.

