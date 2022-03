Jonathan Bennett, actor de “Chicas Pesadas”, se casó en la Riviera Maya

Los esposos quisieron que se unión fuera desapegada de lo tradicional y pidieron a sus invitados que cumplieran con requisitos únicos (Foto: Instagram/@expressmen)

Jonathan Bennett se casó con Jaymes Vaughan en la Riviera Maya durante el pasado fin de semana. La pareja aseguró que su unión en Quintana Roo fue de ensueño a pesar de haber sufrido de discriminación hace casi un año.

El protagonista masculino de la película Chicas Pesadas, Jonathan Bennett, y el presentador de televisión Jaymes Vaughan sellaron su amor en un hotel en la Riviera Maya. Entre flores blancas, 104 invitados y sus canciones preferidas, la pareja se casó frente al mar del Caribe.

Los recién casados compartieron en entrevista con People que la planificación de la boda tuvo muy buenos resultados, tanto así que ambos pensaron que estaban en medio de un set de grabación y estaban filmando una nueva película romántica.

“¡Honestamente, fue una boda de ensueño! Tuvimos que parar y recordarnos que no estábamos en un set de filmación, sino que en realidad era nuestra vida real. Si me hubieran dicho que este era uno de mis sets de películas de Hallmark, lo hubiera creído”. lo he creído. Fue así de perfecto”, dijo Bennett a la revista.

Los esposos hicieron de la Riviera Maya su espacio favorito y escenario de los momentos más importantes de su relación (Foto: Instagram/@jonathandbendett)

Los esposos confesaron que buscaron que su boda no fuera muy apegada a lo tradicional, por lo que la ceremonia se llevó a cabo al pie de la playa y en vez de caminar rumbo al altar con la marcha nupcial, decidieron escuchar una canción que Vaughan le compuso a su hoy esposo, estuvieron rodeados de flores blancas y quien ofició la boda fue el youtuber Brian Tyler Cohen. Aunado a ello, revelaron que actualmente sus anillos están a la venta en una tienda.

El evento tuvo lugar en el lujoso Hotel Unico, al cual recurrieron luego de una mala experiencia el abril pasado en el Palace Resorts, donde se habían comprometido, pero no les permitieron realizar su boda ahí debido a que son una pareja homosexual.

El actor detalló que buscaron que su boda fuera un evento en el que todos se sintieran cómodos, por lo que la hicieron gender neutral y les pidieron a sus invitados que se vistieran de color blanco o similares, pero que fuera como mejor se sintieran, podían hacerlo de traje o vestido, pero no había etiqueta y tampoco debían sentirse obligados a cumplir con expectativas.

La razón por la que eligieron que sus invitados fueran vestidos de blanco fue porque de se esa forma podrían sentir la presencia de la madre de Jonathan, quien falleció en 2012.

Jonathan y Jaymes se comprometieron en 2020 también en la Riviera Maya (Foto: Instagram/@jonathandbennett)

Decidieron hacerlo gender neutral porque, según explicó Jonathan, querían evidenciar que la ceremonia no sólo se trataba de su unión, sino que de la comunidad LGBTQ+ y lo que significa para ellos pertenecer a este grupo.

“Cuando eres parte de la familia LGBTQ+, no todo en el espacio de la boda es para ti… Mientras atravesábamos este proceso, nos dimos cuenta de que nuestra boda también es más que solo nosotros. Se trata de toda la comunidad”

Jaymes compartió que ambos sienten como si se hubieran casado con su mejor amigo, motivo que hizo la boda aún más emotiva. Los dos lloraron al leer sus votos, pero la emoción también los hizo reír y divertirse en la fiesta.

“¡Me casé con mi mejor amigo! Sabía que nos emocionaríamos, pero no creo que ninguno de los dos se diera cuenta de lo abrumador que sería ese momento hasta que estuvimos en él. Verlo llorar solo me hizo llorar más, y luego nuestros invitados lloraron más, y luego todos comenzamos a reír, y luego todos volvimos a llorar”, expresó el conductor.

