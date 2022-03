INE invita a tramitar credencial de elector con ayuda de BTS y emociona al ARMY

El grupo musical BTS posa para un retrato durante los American Music Awards (Photo by Rich Fury/AMA2017/Getty Images Portrait)

El Instituto Nacional Electoral (INE), el órgano encargado de regular los procesos electorales y de participación ciudadana en México, hizo una campaña particular que se hizo viral en redes sociales en las últimas horas, por medio de una de sus cuentas oficiales y con el fin de motivar a que los jóvenes tramiten su identificación, usaron la ayuda de la agrupación coreana, BTS.

A través de su cuenta de TikTok, el ente autónomo encargado de velar por la democracia en México, publicó tres videos con la cooperación de BTS tratando de incentivar la participación de los jóvenes mexicanos.

El primer videoclip que se volvió viral lleva por nombre “Aquí practicando para mi foto de la INE”, ahí se le puede ver a los siete integrantes de la agrupación Jin, Jimin, Jungkook, Suga, J-Hope, RM y V; saliendo de un elevador y frente a una cámara van realizando diferentes poses para ser retratados.

Al exitoso videoclip del órgano dirigido por Lorenzo Córdova, se le sumaron otros dos audiovisuales de poco más de 10 segundos con el nombre de “Recuerda practicar la firma para tu INE” y “Mis amigos y yo llegando a recoger nuestro INE”, entre los dos cortos cuentan ya con poco más de 400 mil visualizaciones.

Tras el alcance logrado por las tres publicaciones, los internautas de la plataforma se hicieron presentes y puntualizaron el ingenio de los encargados de la cuenta del INE, ya que consideran que esto acercará a muchos jóvenes a tramitar su identificación: “Auméntenle el sueldo al administrador de esta cuenta” y “Así sí dan ganas de votar”, son algunas de las interacciones recuperadas.

Esta no es la primera vez que la cuenta del INE usa este tipo de campañas para acercarse al público más joven e incentivar su participación, en su cuenta es frecuente ver TikToks de series animadas populares como Spider-Man, Bob Esponja, Superman, Evangelion y entre varios más. Así mismo, hacen videos de tendencias como los partidos de la Champions League, Ibai Llanos, Luis Miguel, Marvel y varias temáticas más.

El INE promueve la participación de los jóvenes en México con BTS

Esta es la segunda vez en un mes que la agrupación hace emocionar a sus ARMY’s mexicanas, cabe recordar que el pasado 12 de marzo, las seguidoras de BTS en todo México se congregaron en varias salas de cine a lo largo y ancho de la República Mexicana, para disfrutar la emisión del concierto en vivo de Permission to Dance On Stage.

Dicho concierto marcó el regreso de la agrupación conformada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook a los escenarios de Seoul, en Corea del Sur, tras la pandemia por COVID-19, dicho evento logró conseguir sold out en todas las salas de Cinepolis en México y el cual se presentó en varias salas de cine en todo el mundo.

BTS concierto PTD, preventa en Perú 2022: qué cines transmitirán Permission to dance on stage

Por otro lado, algunas naciones pudieron apreciar la transmisión completamente en vivo a la par de Corea, pero otros países lo presenciaron a modo de retransmisión debido a la diferencia de horario, tal fue el caso de México.

Sin embargo, esto no impidió que las Armys gozaran los performances de sus canciones favoritas, como parte de la amplia discografía que la agrupación bajo el sello de Big Hit Music cuenta desde el 2013, año de su debut.

Baepsae, Still with you, Black Swan, Blue & Grey, Butter, Permission to Dance, Spring Day, Anpanman, Idol y Fake Love fueron algunas de las piezas musicales que las seguidoras mexicanas disfrutaron y cantaron a todo pulmón, y con las que experimentaron el regreso a los escenarios de sus ídolos surcoreanos.

SEGUIR LEYENDO: