Adela Micha y Javier Ceriani se dieron un apasionado beso en los labios

Adela Micha y Javier Ceriani se dieron un apasionado beso en las instalaciones de TV Azteca

Desde que comenzó sus transmisiones a través de la señal de TV Azteca, el programa Chisme no like ha causado controversia, pues es sabido que sus conductores, Javier Ceriani y Elisa Beristain, han lanzado duros señalamientos contra algunas figuras de dicha televisora.

Además de las sabidas rencillas entre Ceriani y Daniel Bisogno, quien llamó “bruja malcogid*”, entre otros apelativos denigrantes al periodista argentino, los presentadores del show también han sacado a la luz información que pondría en duda la honorabilidad de programas de la televisora, como el desparecido reality show Enamorándonos.

Es por ello que sorprendió al público la incorporación del polémico programa que nació en YouTube al inicio de la pandemia a las filas de TV Azteca, donde se transmite en la señal de A más, el canal alternativo de la empresa.

Fotos: Instagram@javierceriani/@adelamicha

Ahora, a tres meses de su llegada a la televisora, los conductores realizaron una transmisión especial de su programa desde uno de los patios de la empresa del Ajusco. En el programa tuvieron la presencia de su colega periodista de espectáculos, Adela Micha, quien protagonizó un apasionado beso con el conductor de la emisión.

Con el fin de promocionar la entrevista que sostuvo Adela para el programa originalmente transmitido desde Estados Unidos, Javier, Elisa y la conductora de La Saga y Me lo dijo Adela acudieron al programa Venga la alegría, donde la ex conductora de Big Brother reveló que tenía mucho respeto por Javier Ceriani y Elisa Beristain.

“Es mi hermana”, dijo el argentino sobre Adela Micha. Sin embargo, al escuchar esto, Flor Rubio y sus compañeras se mostraron asombradas y comentaron: “pero déjame decirte que están haciendo incesto, al rato en el programa van a ver”. Y es que la conductora de la ‘zona de espectáculos’ del matutino se refería al apasionado beso que se dieron los conductores frente a las cámaras tras intercambiar halagos y felicitaciones.

Micha, Ceriani y Beristain acudieron a 'Venga la alegría' a promocionar su presencia en el programa vespertino (Foto: Captura de pantalla)

Aunque el beso fue en tono de broma, duró varios segundos, desatando el asombro del staff de la emisión y de la misma Elisa Beristain.

“¿Qué tiene? Somos dos personas grandes, adultas, solteras y hacemos lo que queremos, ¿a quién le vamos a dar explicaciones?”, dijo Ceriani ante los regaños de Beristain, quien más adelante en el show motivó a los conductores a darse un beso más intenso. “Qué bello se sintió… ya me urge”, dijo Adela entre risas.

La también polémica presentadora mexicana acudió por la tarde al programa de espectáculos donde dijo ‘no sentir miedo’ de caer en boca de los periodistas:

“Lo agradezco mucho, vengo muy emocionada por el día, por verlos, por platicar. Me puse a ver sus programas. Estoy super contenta de estar aquí. Son de temer, pero los felicito muchísimo por lo que han logrado, lo que han hecho, por la forma en que lo hacen, me da mucho gusto que les esté yendo tan bien”, dijo Micha, quien también destacó las herramientas digitales, toda vez que Chisme no like nació en internet, y aunque ahora se transmite también en televisión, su público en las redes sociales se mantiene fiel.

Micha elogió a los periodistas y les confesó su admiración (Foto: Captura de pantalla)

“Siento que hay nuevas herramientas, tenemos que ver a las redes sociales a las que hay que adaptarse, siempre he dicho que son lenguajes distintos”, añadió.

Durante el programa Javier y Adela bromearon con que tienen la misma cabellera, y que son como hermanos.

“Sí nos parecemos”, dijo Adela. “Este señor estaba tan emocionado que dijo ‘¿me pueden peinar igual que a Adela Micha?’. Yo vi ese parecido, vi ese rubio y dije ‘estos dos se me hace que el papá de alguno de los dos andaba chacoteando por Argentina o por México’”, bromeó por su parte Elisa Beristain.