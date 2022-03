Leonardo DiCaprio y su abuela

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio donó 10 millones de dólares a Ucrania, país donde nació su abuela Helena, según el sitio Polish News.

Helena nació en Odessa, al sur de Ucrania, desde donde se trasladó a Alemania en 1917. El actor, criado por su madre, Irmelin, y su abuela, fue acompañado por ambas a distintos estrenos de sus películas, como Titanic y El hombre de la máscara de hierro.

La donación de 10 millones de dólares de Leonardo DiCaprio a Ucrania fue revelada por el Fondo Internacional de Visegrado, que promueve el desarrollo en Europa del Este, informó Polish News.

Leonardo DiCaprio con su abuela en el estreno de "El hombre de la máscara de hierro". Shutterstock

Por su parte, la actriz ucraniana Mila Kunis y su marido Ashton Kutcher se comprometieron a igualar hasta 3 millones de dólares en donaciones, con el objetivo de recaudar 30 millones en total. La pareja reveló que actualmente se encontraban en 15 millones de dólares, a mitad de camino del objetivo.

Los fondos recaudados se donarán para albergar a los refugiados ucranianos, dijeron. Mila Kunis nació en Chernivtsi, al sur de Ucrania, en 1983 y se trasladó a Estados Unidos en 1991. “Siempre me he considerado una americana, una americana orgullosa. Pero hoy, nunca he estado más orgullosa de ser ucraniana”, dijo en un vídeo publicado en Instagram. “Nunca he estado más orgulloso de estar casado con una ucraniana”, añadió Kutcher.

Ashton Kutcher y Mila Kunis se casaron en secreto en julio del 2015 (AFP)

Mientras que la estrella de Resident Evil, Milla Jovovich, nacida en Ucrania, también se pronunció sobre la guerra. “Estoy desconsolada y aturdida tratando de procesar los acontecimientos de esta semana en mi lugar de nacimiento, Ucrania. Mi país y mi gente han sido bombardeados. Amigos y familiares escondidos. Mi sangre y mis raíces provienen tanto de Rusia como de Ucrania. Me parto en dos al ver el horror que se está produciendo, la destrucción del país, el desplazamiento de las familias, toda su vida en fragmentos carbonizados a su alrededor. Recuerdo la guerra en la patria de mi padre, la antigua Yugoslavia, y las historias que mi familia cuenta sobre el trauma y el terror que vivieron. La guerra. Siempre la guerra. Líderes que no pueden traer la paz. La interminable fuerza del imperialismo. Y siempre, el pueblo paga con sangre y lágrimas”, escribió en su cuenta de Instagram.

La invasión rusa de Ucrania ha provocado la condena de varias celebridades, entre ellas Angelina Jolie y Priyanka Chopra, ambas embajadoras de las Naciones Unidas.

