Lyn May criticó a J Balvin tras pelea con Residente: “Una cosa es ser artista, otra ser tendencia”

La vedette señaló que los comentarios de Residente fueron acertados (Foto: Cuartoscuro/Instagram)

Después de que René Pérez, mejor conocido como Residente, lanzara un video en colaboración con Bizarrap titulado RESIDENTE || BZRP Music Sessions #49 y le “tirara” a J Balvin, las reacciones por parte del público no se hicieron esperar.

Tal fue el caso de Lyn May, quien no tardó en entrar a la polémica y, a través de su cuenta de Instagram, compartió una publicación en apoyo a Residente.

“@residente calle13 tú tenías razón! Una cosa es ser artista y otra cosa es ser tendencia un abuso con tan solo un lápiz y libreta #lynmaylaloba”, explicó la vedette.

Asimismo, colocó una captura de pantalla del video de Youtube con duración de ocho minutos en la que el exintegrante de Calle 13 arremetió sin piedad contra el intérprete de No me conoce. Desde criticar fervientemente los dientes del reguetonero hasta hacer hincapié en que es un títere de la industria musical o los comentarios racistas, clasistas o misóginos que ha hecho, René utilizó todos sus recursos líricos para despedazar a J Balvin.

Pero esta no es la primera vez que Lyn May se lanzó contra el colombiano, ya que, recientemente, la vedette apareció perreando hasta el suelo su más reciente trabajo musical La loba.

Lyn May arremetió contra J Balvin tras pelea con Residente (Foto: @lyn_may_)

El regreso de la vedette a la música no solo sorprendió por el cambio de género musical, sino también porque La loba contiene una dedicatoria muy explícita hacia el reggaetonero.

“J Balvin ¿Quién eres? insultas mujeres, ¿de donde naciste? respeta mujeres, las mujeres son muy bonitas merecemos respeto”, canta la artista en su colaboración junto a OG el movimiento y René Ortiz.

Respecto a la opinión que tuvo Lyn May de la pelea de Residente y el cantante de Mi gente, los internautas no tardaron en reaccionar y muchos de ellos la tundieron debido a que su trato hacia otras colaboradoras del medio tampoco ha sido del todo respetuoso.

“Señora pero si usted igual insulta mujeres, ya se le olvido lo de Belinda, Chiquis Rivera, Danna Paola, sus palabras y sus acciones no tienen lógica”, “Ya cállese señora usted también es tendencia por que no canta ni una chingad*”, “Debe de darse a respetar! Usted es un asco de artista y una falta de respeto para todas las vedettes presentes”, fueron algunas de las duras menciones que recibió.

Incluso, algunos internautas destacaron que la vedette debería enfocarse mejor en ser más respetuosa con las personas del medio artístico y no estar metiéndose en controversias.

Criticaron a Lyn May por sus comentarios contra J Balvin (Foto: Instagram/@lyn_may_)

“Usted vive de puerto escándalos, estás como @niurka.oficial, debe de preocuparse por mejorar su carrera artística y personal y respetar a los demás, porque de eso se trata esta industria, apoyarnos y ser una sola voz”, “La vi cansando la malagueña, y si @angela_aguilar_ ve como canta eso, le da un infarto, que desafinada está usted señora”, le señalaron.

Y es que en julio de 2021, Lyn May no se contuvo y durante una entrevista para el programa Chisme no Like dejó saber qué pensaba de Chiquis Rivera y Danna Paola.

En cuanto a la cantante de Calla Tú, la vedette se dijo molesta porque la artista le “estaba copiando” sus movimientos de caderas.

“¿Por qué no se pone a estudiar? Que vaya a una academia a estudiar baile. Además no tiene nada, ¡está plana!, que se opere el busto por favor. Y creo que no canta muy bonito que digamos”, dijo en aquella ocasión.

Pero ahí no paró todo, porque Lyn May pasó a hablar de Chiquis Rivera y también expresó comentarios hirientes sobre su físico.

“Ay, se me hace una falta de respeto, que estando así se retrate desnuda. Le digo que baje de peso. Se pone en una tina de baño y las lonjas se le van para acá y para allá. ¿Por qué se toma esas fotos si tiene la cola como las ballenas?”, comentó.

