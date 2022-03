Pepe Aguilar defendió a Christian Nodal por demanda de disquera contra sus padres

Pepe Aguilar defendió a Christian Nodal (Foto: @pepeaguilar_oficial/nodal)

Christian Nodal se encuentra en un momento decisivo de su carrera debido a serios conflictos que ha tenido con Universal Music. Ello, después de que la disquera interpusiera una demanda contra sus padres, Silvia Cristina Nodal y Jaime González.

Esto se suscitó debido a que los progenitores del intérprete fueron acusados de simular contratos en los que se atribuyen la titularidad de todos los temas que el intérprete grabó mientras estaba bajo dicha empresa musical. Es, decir, los familiares del sonorense supuestamente se habrían apropiado de contenido que pertenecía legalmente a la disquera.

Fue el programa Ventaneando quien dio a conocer el conflicto legal de Nodal con el sello discográfico y los conductores del vespertino mencionaron que la madre del cantante está involucrada al firmar un contrato en el que aparece como colaboradora de 14 temas del álbum Ay ay ay.

Ante esta situación, Pepe Aguilar no se quedó callado, por lo que decidió apoyar durante un encuentro con los medios al ex prometido de Belinda y remarcó que las condiciones a las que deben atenerse en ocasiones los cantantes no son las más justas.

Ventaneando mostró la denuncia que la disquera habría interpuesto contra los padres del cantante (Foto: captura de pantalla/Ventaneando)

“Se utilizó mucho por varias décadas que le cedieras todo tu catálogo de discos para que te produjera y promoviera. A mí siempre me pareció un maltrato para el artista, la verdad, pero también ellos te ofrecían -las compañías multinacionales- una infraestructura que difícilmente tú como artista independiente pudieras llegar a lograr” , dijo el intérprete de regional mexicano.

Asimismo, ante el cambio de disquera que recientemente hizo Nodal, Pepe Aguilar coincidió en que fue la mejor decisión que pudo tomar el joven artista.

“Christian supo hacer las cosas bien y se salio de una y se metió en otra, que son similares. Ojalá que a la que se metió pues lo trate bien”, ahondó.

Y es que en fechas anteriores, el intérprete de No somos ni seremos colaboró con Aguilar para llevar a cabo el homenaje a Vicente Fernández durante los Premios Lo Nuestro 2022.

Cabe recordar que a mediados de febrero, Christian Nodal inició un nuevo periodo con la disquera Sony Music.

Nodal cambió de disquera (Foto: Cuartoscuro)

“Estoy muy agradecido por la oportunidad de cerrar un ciclo en mi carrera y comenzar uno nuevo con mucha pasión, alegría y emoción. Agradezco la confianza a todo el equipo de Sony Music. Gracias por el interés y por todo lo que me han estado apoyando. Es una gran alianza. Viene lo mejor”, contó Nodal en medio de la celebración de la firma de contrato”, dijo el artista en ese entonces.

Por su parte Alex Gallardo, Presidente de Sony Music U.S. Latin, mencionó que, a pesar de la corta edad que tiene el cantante de Botella tras botella es uno de los pocos intérpretes que ha logrado trascender géneros y fronteras musicales.

“Le damos la bienvenida a Sony Music con la ilusión de llevar su música a todo el mundo, y a él, a lo más alto”, dijo el directivo.

Además, Cristina Nodal, madre del cantante aprovechó la reciente gala de Los Premios lo Nuestro 2022 para enviarle un emotivo mensaje a su hijo y enviar una indirecta a Universal Music.

“Felicidades, hijo que orgullo! @nodal Después de dos años de lucha para que no apagaran tu voz y tu talento aquí sigues en el ruedo! ¿Qué no podrías presentarte hoy? ¡Que no podrías cantar tus propias canciones?, que nadie te respaldaría Y que bla bla bla!”, aseveró”.

