Juan Manuel Bernal confesó discriminación por ser “rubio” y lo criticaron en redes sociales

El actor tiene 54 años de edad (Foto: Instagram/@juanmanuelbernal)

Juan Manuel Bernal se sinceró sobre algunas de las problemáticas a las que se enfrentó en sus inicios como actor, como nunca antes lo había hecho. A pesar de dar detalles sobre episodios trágicos en su carrera profesional y vida personal, su confesión sobre la discrimincación que sufrió por ser una persona de tez rubia ha causado burlas y críticas negativas en redes sociales por lo delicado que es el tema.

En entrevista para el canal de YouTube de María Patricia Castañeda, el actor reveló que durante uno de sus primeros primeros proyectos fue señalado por su apariencia física ya que su color de piel, ojos y cabello no le permitía obtener los personajes a los que audicionaba, ya que los estereotipos sociales que se tienen sobre ciertas profesiones o integrantes de minorías mexicanas eran evidenciados por los productores y directores que le daban negativas a sus intenciones.

Así se veía el actor en su juventud (Foto: Instagramn/@juanmanuelbernal)

“[...] Cuando Don Jorge Fonse estaba buscando a Chava, el personaje, don Alfredo le habló de mí, le dijo ‘hay un chavo que salió en Hasta Morir que hay que buscar’, entonces me manda a buscar, me localizan y me dicen ‘te están buscando para una película con Jorge Fons’. Voy, me ve y yo estaba bronceado, rubio con el pelo hasta acá (señala sus hombros). Había hecho ya con Carla Estrada Más Allá del Puente e iba empezar a hacer Alondra, entonces llego de la playa con un color, has de cuenta, como gringo en país tropical, entonces me ve Jorge Fons y me dice ‘no mano, me hablaron de ti pero estás muy güerito y mi película es de morenitos”, expresó el actor.

De manera inmediata la periodista intervino en el relato del actor para preguntarle si había sufrido discriminación y su respuesta fue clara y contundente: “Me discriminaron, me discriminaron por ser rubio”. Esta no fue la primera o única ocasión en la que Juan Manuel Bernal se presentó ante una situación así ya que también contó sobre otro episodio similar.

El actor compartió créditos con Lucero en "Lazos de Amor" (Foto: Instagram/@juanmanuelbernal)

“A Sariñana (Fernando) le decían ‘cómo vas a darle el personaje de un chavo banda a un güero’ o a Carla (Estrada) le decían ' ¿de chofer?, pero si es rubio’, como si los choferes no pudieran ser rubios”, confesó el actor de melodramas como Te Sigo Amando, La calle de las novias, A Corazón Abierto o Lazos de Amor a lado de Lucero.

En cuanto a la historia con el director Jorge Fons, el actor agregó: “Me hablaron muy bien de ti, pero no es de güeritos, si puedes pintarte tu pelito y ponerte ojitos cafés, ven a verme. Aquí voy a estar toda la semana recibiendo actores, cuando hagas eso ven a verme otra vez’. Yo saliendo de ahí me fui a un centro comercial, llegué a los tintes y le dije necesito eso, me lo presentó y me dijo ‘esto se te va a quitar en 5 días, ¿qué color quieres? y yo ‘pues uno que tape mi rubio’ y me dijo ‘un tabaco’, no se me va olvidar”.

El actor protagonizó películas como "Hasta Morir" o "Letras Capitales" (Foto: Instagram/@juanmanuelbernal)

Después de sus confesiones, el actor comenzó a recibir una ola de críticas en el cajón de comentarios del canal de YouTube de la periodista, pues muchas personas aseguraron que se trata de “otra persona blanca diciendo que ellos también sufren discriminación por su tono de piel”.

“Los blancos hablando de que sufren discriminación por su color de piel es lo más cínico que existe”, “Rubios hablando de discriminación por ser rubios es de verdad muy chistoso”, “Lo chistoso de la vida, cuando alguien habla de ser discriminado por ser rubio”, “Me encanta este actor pero esas historias de que se lo discriminaron por ser rubio está medio polémica”, expresaron.

