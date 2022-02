Cardi B se metió en la crisis de Ucrania con quejas a los líderes y pidió “que lleguen a una conclusión lógica”

Cardi B habló en sus redes sociales sobre la crisis en Ucrania (Reuters)

La rapera Cardi B dijo que no “está realmente” ni del lado de la OTAN ni de Rusia en la crisis de Ucrania, después de hacer comentarios de que la guerra “debería ser lo último” por lo que los líderes mundiales deberían preocuparse en medio de este conflicto.

La cantante, conocida por usar sus redes sociales para comentar sobre noticias y chismes de la celebridades, compartió su opinión sobre la crisis en Ucrania, y criticó a los líderes mundiales por enfocarse en los temas equivocados.

El martes 22 de febrero respondió a un fan en Twitter que la etiquetó preguntándole qué pensaba “sobre todo este asunto de Rusia”. La persona se refería a las noticias de las últimas incursiones militares de Rusia en Ucrania, que han provocado que los líderes mundiales, incluyendo a Boris Johnson, anuncien nuevas sanciones contra Moscú.

“Ojalá estos líderes mundiales dejen de alucinar con el poder y piensen realmente en quién realmente está siendo afectado (los ciudadanos), además de que todo el mundo está en crisis”, respondió la artista en un mensaje en la red social. “La guerra, las sanciones, las invasiones deberían ser lo último sobre lo que deberían preocuparse estos líderes”.

El mensaje de Cardi B

“De hecho, quiero decir muchas cosas, pero me voy a ocupar de mis asuntos porque a veces siento que tengo una plataforma tan grande que, si no digo las cosas correctas, me pueden matar”, dijo la rapera desde su cuenta de Twitter, donde tiene más de 20 millones de seguidores.

“Realmente no estoy del lado de la OTAN. Realmente no estoy del lado de Rusia. De hecho, estoy del lado de los ciudadanos, porque al final del día, el mundo está teniendo una crisis en este momento”, afirmó artista en las redes sociales.

También reflexionó sobre temas políticos, y criticó la inflación global. Algunos expertos económicos han dicho que los estadounidenses podrían ver un aumento de los costos de la energía y los combustibles, si empeora el conflicto entre Rusia y Ucrania.

“Hay inflación no solo en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. Es realmente difícil recuperar la economía”, dijo. “Hay tantos envíos y embarques atrasados. China realmente no se está metiendo con nosotros, así que muchas cosas están detrás, muchos bienes están detrás. Y esta mierda solo lo hizo mucho más complicado, así que estoy realmente molesta por esto”, expresó. “Y deseo que todos los líderes mundiales en este momento realmente lleguen a una conclusión lógica”.

Cardi, cuyo verdadero nombre es Belcalis Almánzar, ha expresado su interés en la política en varias ocasiones antes. Ha promovido ideas de campaña del excandidato presidencial Bernie Sanders y ha compartido mensajes de apoyo a Alexandria Ocasio-Cortez durante su candidatura a representante del Congreso. En 2020, la rapera habló sobre su ambición de entrar al mundo de la politica en un tuit: “Creo que quiero ser política... Siento que si vuelvo a la escuela y me concentro, puedo ser parte del Congreso”.

Sin embargo, la rapera ha preferido no comentar sobre temas sociales últimamente por las críticas que recibe. “Estaba cansada de ser intimidada por los republicanos”, tuiteó en octubre de 2021, “y también de ser criticada por las mismas personas que defendía”.

Seguir leyendo: