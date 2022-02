“Podré perder una batalla, pero nunca perderé la guerra”: el mensaje de Roberto Palazuelos tras su “baja” de MC

El empresario de 54 años declinó a su candidatura dentro del partido Movimiento Ciudadano (Foto: Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

Recientemente, Movimiento Ciudadano (MC) oficializó la candidatura del exmorenista José Luis Pech para las elecciones locales del estado de Quintana Roo. Esto luego de que el actor y empresario Roberto Palazuelos decidiera abandonar el proceso electoral de 2022 debido a que, según declaró, el coordinador Dante Delgado le señaló que la militancia fue renuente a su postulación debido a su afectación al partido.

Aunque el Diamante Negro rindió estas declaraciones en entrevista con un diario de circulación nacional, tras haber dado por finalizada su campaña electoral en redes sociales, reapareció en Instagram y escribió el siguiente mensaje: “Podré perder una batalla, pero nunca perderé la guerra, estoy de pie más fuerte más sabio y con el corazón en la mano”.

Y es que previo a su salida como contendiente del MC, el guerrerense causó polémica por sus declaraciones hechas en el pasado, en las cuales expresó su admiración hacia Joaquín El Chapo Guzmán, exlíder del cártel de Sinaloa. Asimismo, el empresario de 54 años conmocionó a las redes sociales luego de que en Twitter se revivió una polémica entrevista con el conductor Yordi Rosado, en la cual comentó que, junto a sus escoltas, asesinó a dos sujetos “en defensa propia”.

El "Diamante Negro" reapareció en Instagram tras su baja de MC (Foto: Instagram/ @robertopalazuelosbadeaux)

Al anunciar su baja de MC, Palazuelos explicó al diario los detalles de la conversación que sostuvo personalmente con Dante Delgado, en donde el líder político le explicó que había muchas presiones al interior del partido, ante su posible designación como candidato.

“Lo vi muy presionado, muy preocupado por su marca y pues, le dije que mejor me hago a un lado y me respondió que sí, que era mejor que me hiciera a un lado”, aseguró Palazuelos quien señaló que regresará a sus negocios y a los escenarios.

Asimismo, el empresario del sector hotelero descartó que su decisión haya sido para despejar el camino a Mara Lezama, la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que actualmente lidera las encuestas en el estado.

El precandidato a la gubernatura de Yucatán por el partido Movimiento Ciudadano elogió las capacidades del narcotraficante (Video: Twitter/@LOVREGA)

José Luis Pech es el nuevo candidato de MC para las Elecciones 2022 en Quintana Roo

La Asamblea Electoral Nacional, el partido naranja eligió al morenista, José Luis Pech Várguez, como su candidato oficial a la gubernatura en Quintana Roo para las elecciones 2022. Esto luego de que el actor y empresario Roberto Palazuelos se retiró como precandidato.

En el marco de la vigésima cuarta sesión Extraordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional en un hotel capitalino, el legislador agradeció la designación y la confianza depositada en él.

“Esta designación permite a los quintanarroenses manifestar su profunda molestia frente a los acuerdos cupulares de los dirigentes políticos que han pretendido convertir a Quintana Roo a personas dóciles, mientras ellos designan su futuro”, explicó la fracción coordinada por Dante Delgado.

José Luis Pech se registró como candidato a Quintana Roo con Movimiento Ciudadano (Foto: Twitter/@DrJLPech)

Por su parte, Pech Várguez señaló que no se debe permitir que los intereses de los dirigentes de partidos impongan gobiernos que “no nos respetan ni nos representan”, esto, luego de que Morena eligió a Mara Lezama para contender en Quintana Roo.

En la Asamblea, Movimiento Ciudadano también eligió a Patricia Flores Elizondo, ex militante del Partido Acción Nacional (PAN) y exjefa de la Presidencia de la República con Felipe Calderón Hinojosa, como su candidata al gobierno de Durango. Durante su intervención, la candidata sostuvo que es urgente detener la destrucción y la corrupción en México, por ello, aseguró que el partido naranja es la mejor opción para hacerle frente.

