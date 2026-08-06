Grave explosión en mina de Marmato, Caldas, deja al menos 11 heridos: hay emergencia hospitalaria

El estallido de un molino para procesar oro, ocurrido al mediodía del jueves 6 de agosto cerca de la bocamina, activó un rescate con bomberos y la Ungrd, mientras se descarta gente atrapada - crédito @luchovoltios / X

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Una fuerte explosión ocurrida al mediodía del jueves 6 de agosto de 2026 en la mina San Pedro, ubicada en el municipio de Marmato, Caldas, desencadenó una emergencia que dejó al menos 11 personas heridas y llevó al hospital local a declarar la sobreocupación por la llegada simultánea de pacientes.

El incidente se originó cuando un molino utilizado para el procesamiento de material aurífero explotó cerca del acceso a una bocamina, en una zona reconocida por su actividad minera artesanal.

Primeras acciones y respuesta de las autoridades

Testigos en el lugar reportaron que el estruendo interrumpió la jornada laboral y generó un operativo de rescate. Los equipos de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), junto con personal de bomberos y mineros artesanales, iniciaron las labores para evacuar a los afectados y verificar la seguridad de la zona.

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De acuerdo con la información preliminar proporcionada por la administración departamental, el comandante de bomberos de Marmato confirmó que la situación comenzó a ser controlada, aunque se mantenían en marcha operativos para descartar la presencia de más personas bajo los escombros.

Una explosión en la mina San Pedro de Marmato, Caldas, dejó al menos 11 heridos y activó una emergencia minera al mediodía del jueves 6 de agosto - crédito @luchovoltios / X

La lista preliminar de lesionados incluye a José David Maestro, Alejandro Londoño, Mario Escobar Castro, Óscar Eduardo Sánchez, Norbeyt Angarife, Jesús David Caro, Angie Paola Pérez, Elkin Fernando Díaz, Jorge Luis Bueno Betancourt, Jason López, Albeiro García y Sebastián Valencia. Todos ellos fueron trasladados al hospital San Antonio de Marmato, centro asistencial que pronto se vio saturado por la llegada masiva de pacientes.

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El alcalde de Marmato, Carlos Alberto Cortés, informó que se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar el manejo de la emergencia y gestionar los recursos necesarios.

Capacidad hospitalaria al límite

El hospital San Antonio, que atiende a una población cercana a los 10.000 habitantes, declaró la sobreocupación tras el arribo de los heridos. El personal médico realizó valoraciones iniciales para determinar la gravedad de las lesiones y definir el traslado de algunos pacientes a centros asistenciales de mayor complejidad en otros municipios de Caldas.

Las autoridades sanitarias activaron los protocolos de emergencia para asegurar la atención de todos los afectados pese a la saturación de recursos humanos y materiales.

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El incidente en Marmato se originó cuando explotó un molino usado para procesar material aurífero cerca del acceso a una bocamina - crédito X

La capacidad de respuesta hospitalaria se vio superada por la cantidad de lesionados, lo que obligó a coordinar la llegada de refuerzos y ambulancias desde municipios vecinos. Integrantes de organismos de socorro de localidades cercanas se desplazaron a Marmato para reforzar la atención y colaborar en las labores de búsqueda y rescate.

Investigación sobre la causa y legalidad de la mina

La información preliminar de la Unidad de Gestión del Riesgo indica que la explosión se habría producido en un molino instalado en la bocamina, sin que hasta el momento se haya determinado si hubo una falla mecánica, presencia de materiales inestables o incumplimiento de protocolos de seguridad. Con base en datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM), la bocamina donde ocurrió el siniestro operaba de manera ilegal, sin título minero formal ni inscripción en el Registro Minero Nacional.

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La ANM identificó en Marmato al menos 529 unidades artesanales que generan más de 3.300 empleos directos, en su mayoría bajo condiciones tradicionales o informales. El municipio es un histórico yacimiento de oro y enfrenta desde hace años el reto de la formalización minera, proceso que involucra a cientos de trabajadores ancestrales del cerro El Burro.

Las autoridades de Marmato mantuvieron operativos en la zona para descartar personas bajo los escombros tras la explosión en la bocamina - crédito X

Emergencia en contexto: antecedentes y situación actual

Marmato, situado en el occidente de Caldas, ha sido escenario frecuente de accidentes mineros relacionados con explosiones, derrumbes o inhalación de gases. En mayo de 2026, un incidente en la mina Pesebrera dejó dos trabajadores muertos y requirió intensas labores de rescate. Estos antecedentes mantienen en alerta a los equipos de emergencia locales, que cuentan con protocolos específicos ante emergencias en explotaciones auríferas.

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Hasta el momento, las autoridades de Marmato no han confirmado víctimas fatales y continúan las labores de verificación en la zona para cerciorarse de que no existan personas atrapadas ni nuevos riesgos estructurales. El balance oficial podría variar conforme avancen las valoraciones médicas y se consoliden los reportes provenientes de los equipos de emergencia.