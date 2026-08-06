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488 años de Bogotá: historia y significado del 6 de agosto, una fecha emblemática para la ciudad concebida de actos simbólicos y administrativos

La conmemoración oficial surgió mucho después de la conquista y se apoyó más en la tradición y en la identidad local que en un acta original plenamente comprobada

Bogotá celebra cada 6 de agosto su cumpleaños oficial, pero la fundación de la capital reúne debates históricos y un sentido simbólico y administrativo construido - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Bogotá celebra cada 6 de agosto su cumpleaños oficial, pero la fundación de la capital reúne debates históricos y un sentido simbólico y administrativo construido - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Cada 6 de agosto, Bogotá celebra su cumpleaños oficial, una fecha que en 2026 marca 488 años de historia. Sin embargo, la conmemoración de la fundación de la capital resulta mucho más compleja y simbólica de lo que sugiere la efeméride, pues la historia de su origen se entreteje con mitos, reconstrucciones institucionales y debates sobre lo que realmente se debe entender como “fundación” de una ciudad en tiempos coloniales.

De acuerdo con el Archivo de Bogotá, la historia fundacional de la capital no se reduce a un solo acto ni a una única fecha, sino que puede rastrearse en al menos tres momentos distintos entre 1537 y 1539, todos asociados a la llegada de Gonzalo Jiménez de Quesada, Sebastián Belalcazar, Nicolás de Federmán y las tropas coloniales a la Sabana.

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Tres actos fundacionales y una fecha simbólica

La primera “fundación” fue en rigor un asiento militar establecido hacia finales de 1537, cuando los españoles montaron un campamento en lo que hoy es la carrera 2a. con calle 13, cerca del Chorro de Quevedo. Según el arquitecto Carlos Martínez, la legislación española del siglo XVI diferenciaba entre el dominio militar inicial y la fundación legal de ciudades. El “asiento” designaba una residencia transitoria, sin desplazar a los habitantes indígenas.

Ilustración del libro Historia de Bogotá Conquista y Colonia. Autor del libro: Juan Vargas Lesmes - crédito Archivo de Bogotá
Ilustración del libro Historia de Bogotá Conquista y Colonia. Autor del libro: Juan Vargas Lesmes - crédito Archivo de Bogotá

El segundo hito, y el más recordado, ocurrió el 6 de agosto de 1538. Ese día, Jiménez de Quesada distribuyó solares para sus soldados alrededor de la que después sería la plaza de las Yerbas (hoy plaza Santander) y se ofició la primera misa en una iglesia improvisada. La tradición cuenta que en el acto participaron doce chozas de paja en honor a los doce apóstoles, aunque el historiador colombo-polaco Juan Friede sugiere que aludía a las doce tribus de Israel, dado el origen converso de Quesada.

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La fundación formal y definitiva se realizó el 27 de abril de 1539, cuando, siguiendo los protocolos jurídicos exigidos por la Corona Española, y en presencia de Sebastián de Belalcázar y el alemán Nicolás de Federmán —cuyas expediciones respondían a intereses distintos—, se protocolizó la creación de la ciudad, sentando las bases legales e institucionales de la naciente Santa Fe.

Un cumpleaños moderno y construido

A pesar de la falta de un acta fundacional original y de las ambigüedades históricas, la celebración del 6 de agosto como cumpleaños de Bogotá es relativamente reciente. Solo hasta 1920, mediante el Acuerdo 83, el Concejo de Bogotá declaró ese día como “fiesta municipal” y organizó festividades formales.

Antes, el calendario bogotano estaba dominado por fiestas patrias, como las batallas de Boyacá y Junín, o por carnavales y celebraciones religiosas, que poco tenían que ver con la conmemoración de la llegada de los españoles al Valle de los Alcázares.

El 6 de agosto como cumpleaños de Bogotá se oficializó en 1920, cuando el Concejo declaró la fecha como fiesta municipal mediante el Acuerdo 83 - crédito Archivo de Bogotá
El 6 de agosto como cumpleaños de Bogotá se oficializó en 1920, cuando el Concejo declaró la fecha como fiesta municipal mediante el Acuerdo 83 - crédito Archivo de Bogotá

El Acuerdo 83 de 1920, con el alcalde Ernesto de Santa María a la cabeza, oficializó el 6 de agosto de 1538 como el natalicio de la ciudad, basándose más en la tradición y en la necesidad de fortalecer la identidad local que en documentos históricos fehacientes: “(…) El 6 de agosto de 1538 fue fundada la ciudad de Bogotá por el Adelantado Gonzalo Jiménez de Quesada, dando con ello cima a la empresa más grandiosa y perdurable que emprendieron los conquistadores; que es deber de la ciudad honrar el recuerdo de los que la fundaron con su esfuerzo titánico y celebrar dignamente el natalicio de la capital de la República”.

El papel de los símbolos y la institucionalidad

El significado del cumpleaños de Bogotá adquirió especial relevancia a partir de 1956, cuando el decreto 604 del alcalde Andrés Rodríguez Gómez —último bajo la dictadura de Rojas Pinilla— estableció la fecha como día vacante para las instituciones públicas y ordenó izar el pabellón nacional. Este acto reforzó el papel simbólico de la fecha en la vida urbana e institucional de una ciudad que, en plena transformación, buscaba consolidar su identidad frente a la llegada masiva de campesinos desplazados y a la urbanización acelerada.

La bandera, el escudo de armas y las celebraciones públicas se convirtieron en elementos centrales para promover el civismo y la confianza en la institucionalidad, en una ciudad que afrontaba los retos de la expansión y la integración de nuevos territorios como Engativá, Fontibón, Suba, Usme, Usaquén y Bosa.

El decreto 604 de 1956 consolidó el valor institucional del cumpleaños de Bogotá al fijar día vacante e izar el pabellón nacional en las entidades públicas - crédito Archivo de Bogotá
El decreto 604 de 1956 consolidó el valor institucional del cumpleaños de Bogotá al fijar día vacante e izar el pabellón nacional en las entidades públicas - crédito Archivo de Bogotá

Más allá de la efeméride: memoria y apropiación

La celebración del 6 de agosto es, en esencia, un acto de memoria colectiva y construcción simbólica. Más que un hecho fundacional único y documentado, es el resultado de un proceso de apropiación e institucionalización que responde a las necesidades de modernización, civismo y pertenencia de los habitantes de Bogotá.

La fecha recuerda, con sus luces y sombras, la compleja historia de la capital, su diversidad y su capacidad de reinventarse, año tras año, como punto de convergencia de identidades locales y nacionales. Así, el cumpleaños de Bogotá es menos una celebración de un hecho puntual y más una oportunidad para reflexionar sobre la ciudad, su pasado, sus retos y la manera en que sus habitantes han aprendido a construir, con memoria y esperanza, una historia común.

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