Ángela Aguilar reaccionó al rompimiento de Belinda y Christian Nodal: “Pobrecito, está bien gacho”

Ángela Aguilar reaccionó al fin de la relación entre Belinda y Christian Nodal Foto: Especial Infobae

Durante su promoción por el concierto que ofrecerá en la Arena CDMX, Ángela Aguilar fue entrevistada por un matutino. Durante el primer adelantó de la charla, la cantante reaccionó al fin de la relación entre Belinda y Christian Nodal. La segunda entrega se transmitirá el próximo 18 de febrero, ahí se espera que la joven cantante ahondé con más detalle sobre su opinión entre Belinda y Christian Nodal.

Sin embargo, la intérprete de Dime Cómo Quieres compartió con el programa Hoy un pequeño comentario donde lamentó la situación que está viviendo su colega Christian Nodal: “Pobrecito, está bien gacho” se alcanzó a escuchar en esta primera entrega de Ángela Aguilar con Andrea Escalona.

Por otro lado, tras su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) la intérprete fue interceptada por diversos medios de comunicación y fue cuestionada por las cámaras de Venga la Alegría sobre la relación de su amigo, ahí enfatizó que se le hacía de muy mal gusto que la gente critique a las mujeres después de que terminaron sus relaciones.

“Yo creo que todas las mujeres merecemos respeto y yo creo que los medios de comunicación deberían de respetarla todos” dijo la primogénita de Pepe Aguilar. Asimismo, la autonombrada Princesa del regional mexicano, dejó en claro que no hablará de la actriz mexicana y mucho menos para expresar algún comentario negativo en su contra.

Cabe recordar que durante el rodaje y el lanzamiento de la obra musical Dime como quieres, donde colaboraron juntos Ángela Aguilar y Christian Nodal, se rumoró en redes sociales que entre la actriz española y la nieta de Flor Silvestre existía una supuesta rivalidad.

Todo comenzó cuando algunos internautas apuntaron a la intérprete de Amor a primera vista, se puso celosa de la colaboración musical entre Ángela Aguilar y su entonces pareja.

(Foto: captura de pantalla de YouTube)

La hija de Pepe Aguilar fue cuestionada sobre este tema, debido a que el pasado 12 de febrero, Christian Nodal anunció que su compromiso con la cantante había terminado definitivamente. Sin embargo, y pese al interés de la prensa por saber su opinión, la intérprete de 18 años se ha pronunciado con respeto hacía la privacidad de Belinda.

Fue a través de sus historias de Instagram que el intérprete de Adiós Amor escribió: “A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo”, escribió.

Asimismo, el cantante remarcó que estas serían las únicas declaraciones que realizaría sobre el tema y fue enfático en que no se cuestionara su decisión.

“Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también. Todo lo que se especula es falso”, expresó.

La cantante sorprendió con sus declaraciones (Foto: Instagram/@belindapop)

Posteriormente, Belinda salió a dar su postura en medio de la polémica ruptura y agradeció el respaldo de sus seguidores en un momento complicado: “Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida porque trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho”, señaló la nacida en Madrid, España.

“Empiezo una nueva etapa en mi vida, concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente. Cierro este ciclo aprendiendo que ‘el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida’”, agregó la actriz.

Entre tanto, Nodal en medio de la controversia personal notificó una buena noticia a sus seguidores, ya que se unió a las filas de Sony Music México, luego de algunos meses de haber roto su pasado contrato, entre amenazas de un veto en la industria.

