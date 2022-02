“No fue adoptada”: Naomi Campbell posó por primera vez con su bebé en la portada de Vogue

Naomi Campbell, de 51 años, reveló el rostro de su hija por primera vez y habló sobre su viaje secreto hacia la maternidad

Naomi Campbell posó para la edición británica de la revista Vogue junto su hija de nueve meses a través del lente del reconocido fotógrafo Steven Meisel. “Siempre supe que algún día tendría una hija”, reza el titular de la portada, en la que viste un diseño de Valentino.

La supermodelo británica, de 51 años, anunció por sorpresa que había sido madre en mayo del año pasado sin revelar más detalles sobre su maternidad. Ahora, en diálogo con la publicación aclaró las dudas sobre la niña: “No fue adoptada. Es mi hija”, sentenció.

El 18 de mayo, Campbell compartió la feliz noticia con una foto de su mano sosteniendo los pies del bebé. “Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre”, escribió en Instagram. “Tan honrada de tener esta alma buena en mi vida. No hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo. No hay amor más grande”.

Naomi Campbell anunció que fue mamá con esta imagen de su hija

Campbell no ha querido contar si estuvo embarazada o si recurrió un vientre de alquiler, pero sí ha revelado en la revista que hablará de todo en un libro que todavía está por escribir.

Aunque muy pocas personas sabían sobre la llegada de su primer hijo, la ex top model dijo que “siempre supo que algún día sería madre”.

“Es la alegría más grande que jamás podría haber imaginado. Tengo suerte de tenerla y lo sé”, añadió Campbell, que no descarta agrandar la familia.

En su entrevista con Vogue, tampoco ha querido desvelar el nombre de la pequeña y por ahora seguirá siendo así. “Es lo mejor cosa que he hecho”, confesó.

Campbell dijo sentirse como “una niña otra vez” mientras vive la vida a través de su pequeña niña. “Estoy reviviendo canciones infantiles, jugando y descubriendo cuántos juguetes nuevos y geniales hay en el mundo. Cosas con las que ni siquiera podría soñar”.

“Todo lo que hago, lo hago por ella”, añadió.

Naomi Campbell (Getty Images)

A pesar de expresar continuamente su deseo de tener hijos, Campbell le dijo a WSJ Magazine en 2019, que no estaba preparada. “Todavía no, veré lo que me trae el universo”. Sin embargo, la chica de portada de Vogue insistió en que no quería ser madre soltera. “Quiero una figura paterna. Creo que es importante. Así me siento hoy”.

Hizo la declaración poco después de romper con el ex One Direction, Liam Payne, de 27 años. Después de salir con Payne, mantuvo una relación con el rapero inglés Skepta, de 38 años, que se hizo conocido por su supuesto romance con la cantante británica Adele.

La modelo nunca se ha casado. Estuvo a punto de hacerlo con Flavio Briatore, ex director deportivo del equipo Renault de Fórmula 1, y también con el millonario ruso Vladislav Doronin. También mantuvo un turbulento romance con el bailarín español Joaquín Cortés.

Naomi Campbell es uno de los nombres más famosos de la industria de la moda desde que fue descubierta a los 15 años en Londres. Formó parte del grupo de supermodelos que reinaron en los 80 y 90, junto a Claudia Schiffer, Cindy Crawford y Linda Evangelista.

