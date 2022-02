Verónica del Castillo fue operada de emergencia por un tumor de 12 centímetros

Verónica del Castillo habló del tumor venigno que le fue extirpado

Verónica del Castillo compartió, con su auditorio en redes sociales, que el pasado el miércoles 9 de febrero fue sometida a una cirugía para que le extirparan un tumor benigno que tenía alojado en uno de sus ovarios. Además, la también hermana de Kate del Castillo desmintió los rumores que habían trascendido a la prensa sobre un posible contagio de COVID-19.

La comunicadora, hermana de la actriz Kate del Castillo, tras salir de cirugía de emergencia compartió con sus poco más de 280 mil seguidores que le fue descubierto de imprevisto un tumor benigno en ovario izquierdo, y el cual le fue retirado inmediatamente.

“Ayer me practicaron cirugía para extirparme tumor benigno en ovario izquierdo. Nunca me habían tratado tan bien en un hospital. Les aviso para que por favor no pospongan sus chequeos médicos de rutina por la pandemia”, escribió a través de su cuenta de Instagram.

Verónica del Castillo enfatizó que salió bien de su cirugia de último minuto Foto: Instagram/@vdelcastillotv

Posteriormente, la hija de Eric del Castillo y Kate Trillo agregó un mensaje para todas las mujeres mexicanas que no se han hecho su chequeo debido a la pandemia: “Yo me tardé 2 años en hacerme ultrasonido y mastografía por miedo a entrar a un hospital y creció hasta 12 cm”, escribió.

Y es que según el FUCAM, la institución que atendió a Verónica del Castillo el diagnóstico temprano es el punto más importante en el pronóstico de la enfermedad y recalca en su sitio web que a partir de cierta edad, las mujeres deben de hacerse una mamografía anual para evitar correr riesgos.

“Si un cáncer es detectado suficientemente temprano, y no se ha extendido más allá de la mama, la tasa de supervivencia a cinco años puede ser de hasta el 97%”, señala el FUCAM.

Verónica del Castillo fue sometida a una cirugia de emergencia Foto: Instagram/@vdelcastillotv

Para finalizar su mensaje, la también periodista agradeció las atenciones del hospital y de su familia y aprovechó para mandar un mensaje para los medios que estuvieron especulando sobre su salud y negó la posibilidad de haber contraído COVID-19.

“Gracias, querido @oncofelipe por esta extraordinaria cirugía (amé mi cicatriz) gracias x tus flores @katedelcastillo. Perdón lo gráfico de la última foto donde muestro tumor porque ya van 2 periodistas que me buscan creyendo que tengo COVID y quiero desmentirlo y comentar que gracias a Dios y al oxígeno líquido, no fue maligno.

Algunas horas más tardes, la comunicadora otorgó una entrevista exclusiva para el programa de espectáculos, Ventaneando donde ahondó más sobre su cirugía y su sentir de que el tumor que le fue retirado haya sido benigno.

Verónica del Castillo después de su intervención quirúrgica Foto: Instagram/@vdelcastillotv

“Hicieron una biopsia tras cirugía, en el momento de la cirugía y salió negativa. Ahorita me están pasando el suero y el analgésico. Me están dando medicamentos analgésicos y no saben el dolor que aún siento”, explicó Verónica del Castillo.

Para finalizar, la hermana mayor de Kate del Castillo fue cuestionada sobre si en el futuro puede recaer con otro tumor de más seriedad, a lo que la presentadora de radio explicó que para prevenir esa posibilidad le fueron retiradas algunas otras partes de su cuerpo.

“Ya no, porque ya me sacaron todo, me vaciaron. Me quitaron la matriz y me quitaron los dos ovarios. Ya que el otro ovario también tenía quistes hemorrágicos [...] Ya estoy en una menopausia exprés”, finalizó Verónica del Castillo para el programa conducido por Pati Chapoy.

El FUCAM es una organización privada sin fines de lucro en México que cuenta con el respaldo de la Secretaria de Salud y “ofrece tratamientos integrales y de seguimiento especializado en contra del cáncer de mama”. La institución cuenta con su unidad hospitalaria de alta especialidad en la Ciudad de México y centros de detección en los Estados de Oaxaca, Morelos y un consultorio de detección en Chiapas.

