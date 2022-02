Adele arrasó en los Brit Awards y volvió triunfante a los escenarios tras cancelaciones por Ómicron

La cantante nominó tres de las nominaciones más importantes de los Brit Awards (Foto: REUTERS/Peter Cziborra)

La cantante y compositora londinense Adele fue una de los tantos artistas que se vieron afectados no sólo monetariamente, también sentimentalmente debido a la alza de contagios tras la aparición de la variante Ómicron; sin embargo, durante la última edición de Brit Awards se galardonó en tres de las nominaciones más importantes.

La intérprete de Rolling in the deep fue nombrada Artista del Año en una de las premiaciones más importantes dentro del mundo de la música en Reino Unido. También se llevó a casa el premio al Álbum del Año por su más reciente obra discográfica titulada 30, y ganó el premio a la Canción del Año por Easy on Me.

“Este álbum fue todo nuestro viaje, no solo el mío”, dijo la cantante luego de recibir el premio que posicionó su último álbum como el mejor de todo el 2021, mismo que fue dedicado a su hijo Angelo y a su ex pareja, el filántropo Simon Koneck. “Estoy muy orgulloso de mí misma por apegarme a mis ideas y sacar un álbum que era sobre algo tan personal para mí porque ya no mucha gente hace cosas así”, añadió.

La intérprete le dedico su álbum a su hijo y a su ex esposo (Foto: Instagram/@adele)

Aunado a ello, al aceptar su trofeo de Artista del Año, Adele se mostró agradecida y enalteció el trabajo de las artistas nominadas: “Realmente amo ser mujer y ser una artista femenina. Lo hago. Estoy muy orgullosa de nosotras”.

Esta última entrega de los Brit Awards se llevó a cabo en el O2 Arena de Londres, mismo que fue testigo de su gran talento tras su interpretación, acompañada del piano, del tema I Drink Wine, séptimo tema de 30, el cual cuenta con más de 11 millones de reproducciones en su canal homónimo de YouTube.

Cabe mencionar que dicha premiación ha sido de las pocas en las que se ha presentado pese a las restricciones sanitarias que se implementaron por todo el mundo luego de que la pandemia por COVID-19 detuviera una gran cantidad de conciertos, estrenos de películas, por mencionar algunas actividades de la industria del entretenimiento.

La londinense triunfó en su regreso a los escenarios (Foto: REUTERS/Peter Cziborra)

El show del 2020 se realizó semanas antes de que Gran Bretaña cerrara sus fronteras a extranjeros. Los premios de mayo del año pasado se llevaron a cabo como una prueba para el regreso de grandes eventos en vivo con una audiencia de 4 mil personas, incluidos al personal de salud quienes recibieron entradas gratis.

La presentación de este 2022 estuvo a cargo del comediante Mo Gilligan, quien lanzó un contundente crítica al primer ministro Boris Johnson, el cual ha estado envuelto en polémica debido a que se reveló que realizó fiestas durante en confinamiento como consecuencia de la crisis sanitaria.

“Sé que te gustan las fiestas. Baja, hombre. Sé que te gusta una tabla de quesos”, dijo Gilligan.

Por otra parte, a finales de enero, la intérprete de To be loved anunció, entre lagrimas, la cancelación de sus esperados shows en Las Vegas.

En enero canceló sus presentaciones en Las Vegas (Foto: REUTERS/Peter Cziborra)

En noviembre, Adele había anunciado que protagonizaría un espectáculo fijo, conocido como residencia, en Las Vegas desde el 21 de enero hasta el 16 de abril de 2022. Tocaría cada noche para unas 4 mil personas.

“Tratamos absolutamente todo lo que pudimos para tenerlo listo a tiempo para ustedes, pero fuimos absolutamente destrozados por retrasos de entregas”, aseguró. “La mitad de mi equipo contrajo COVID-19 y ha sido imposible terminar el espectáculo. Y no les puedo dar lo que tengo ahora. Y estoy destrozada, destrozada. Lo siento”, dijo la cantante en un video subido en su cuenta oficial de Instagram.

Las residencias fijas de Las Vegas son un tipo de concierto, protagonizados por artistas de largo recorrido y renombre, que durante meses atraen a turistas de EEUU y otros países a Las Vegas.

