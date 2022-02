Horacio Colomé habló con Infobae sobre su participación en “Los ricos también lloran”

Estoy muy contento porque es ya mi segunda producción consecutiva en Televisa, ahora mismo se está emitiendo “Si nos dejan” en Las Estrellas que le va muy bien (Fotos: @horaciocolome)

En México, Horacio Colomé ha podido disfrutar mucho en hacer telenovelas, pues el actor dejó las Islas Canarias para poder cumplir su sueño y poder recorrer el mundo.

Es por eso que Infobae pudo preguntarle varias cosas con respecto a qué personaje es el que va a realizar en la nueva versión de “Los ricos también lloran” y por qué decidió hacerla.

¿Cómo te sientes en esta producción de Televisa?

Lo primero que me llega es agradecimiento. Estoy muy contento porque es ya mi segunda producción consecutiva en Televisa, ahora mismo se está emitiendo “Si nos dejan” en Las Estrellas que le va muy bien. Ahí tuve la suerte de interpretar a Serrano y el mismo productor que está conmigo que es Carlos Bardasano y la diferencia fue que “Los ricos también lloran” fue una gran telenovela histórica, en México, y además yo siendo español, como anécdota y curiosa. Yo siempre recuerdo a mi abuelita en España que tenía sus momentos de novela y su momento Telenovela era la hora de comer, que nadie podía molestar y en ese entonces estaban “Los ricos también lloran” en una cadena que se llama Antena 3, de España. Aparte también pasaban “Pasión de Gavilán”, pero “Los ricos también lloran” la primera vez que me llamaron para participar, lo primero que me vino fue eso.

Oye, qué compromiso tan grande porque fue un éxito. Yo tengo claro que en España y en el mundo si fue un éxito porque llegó hasta Rusia y bueno interpreto al detective Ballesteros, comparto trama con compañeros muy buenos como Sebastián Rulli, Fabiola Guajardo (que ella interpreta a Soraya) y muy feliz porque es como recrear algo que ya se hizo, pero en el 2022 con un equipo de cámara increíble, con un equipo artístico increíble y sé que va a ir muy bien.

¿Cómo va a ser tú personaje?

A nivel de personaje no puedo contar mucho porque se va a estrenar a finales de febrero (Fotos: @horaciocolome)

Está muy llevado en lo actual, va a ver un cambio en el tiempo como locaciones, por ejemplo, son muy actuales. A nivel de personaje no puedo contar mucho porque se va a estrenar a finales de febrero, pero si que es cierto que es un detective que entra en un momento de la trama, que comparto con mi compañera, Fabiola Guajardo, quien es la villana.

Hay un momentito ahí en el que surgen una serie de acontecimientos que ella necesita la ayuda de un detective y aparece el detective Ballesteros y la verdad que está muy interesante, está muy bien escrita y pinta muy bien.

¿En la vida real has sido detective?

No me gustan mucho los cotilleos, ni me gusta preguntar, pero si es cierto que siempre que me dan un personaje investigo mucho sobre la profesión y es muy divertida incluso, buscando por internet hay gadgets de detectives, cámaras que te pones en el reloj, pero un poquito de mi profesión que siempre me llegan estas oportunidades y si me tengo que poner a investigar.

¿Qué te llamó la atención de la telenovela?

Llego de repente a Latinoamérica con el primero proyecto que hice, que fue “La Reina del Sur” con Kate del Castillo (Fotos: @horaciocolome)

Para sincerarme, yo soy de España, un concepto equivocado de la telenovela mexicana. En su momento tenía como un chip en la cabeza que yo me creía que las telenovelas eran sobreactuadas, es un código y un lenguaje muy diferente al de las series españolas entonces claro, llego de repente a Latinoamérica con el primero proyecto que hice, que fue “La Reina del Sur” con Kate del Castillo, y eso ya lo denominan narconovela, pero cuando ya por ejemplo veo “Si nos dejan” y veo a Marcus Ornelas, Alexis Ayala, gran actor mexicano, de repente me cambió todo el chip.

Dije “oye, esto es muy buena actuación”. Simplemente es un lenguaje y un código al que el actor se tiene que adecuar y entonces desde ese momento, pues me cambió el chip, empecé a trabajar, me sentí muy cómodo y ahora de repente me llaman de “Los ricos también lloran” y te digo, el primer impacto dije “wow, que bonito que se vaya a hacer este primer remake y luego qué compromiso”, pero un compromiso lindo.

Me puse a trabajar, a investigar y ya no es una telenovela a mi criterio, no es como hace 20 años. Es una telenovela muy actual, esta todo muy en el siglo XXI, entonces no me queda de otra que con agradecimiento puedo aportar mi granito de arena lo más sutilmente posible para poder contar una parte de la historia y que le llegue al espectador.

¿Ya grabaron toda la telenovela?

Seguimos en filmación. Porque también con el tema de la COVID-19 se ha ido retrasando un poco y esta terminaremos de filmarla como a mediados de febrero, que terminemos de filmar y se estrenará a final de febrero.

¿Cómo ha sido el cuidado de COVID-19 en las grabaciones?

Lo que es cierto es que cuando hay un positivo se para la producción, se retrasa (Fotos: @horaciocolome)

En Televisa la verdad yo admiro muchísimo a todo el equipo que hay detrás de lo que el espectador ve. La gente ni se lo imagina porque hay un equipo enorme de producción hay un equipo enorme de médicos, un equipo enorme que todos los días manda un correo electrónico recordando que por favor, es obligatorio del KN95, un tipo de cubrebocas específico, nos hacen las PCR, de antígenos todos los días, está muy bien.

Lo que si es cierto que ya ni sé. Hay gente que no sale de su casa y sale positivo, hay gente que en antígenos sale negativo pero el PCR positivo, no sé. Lo que es cierto es que cuando hay un positivo se para la producción, se retrasa y sí es un tema porque los tiempos en producción pues cada segundo cuenta, pero lo están llevando muy bien y lo bonito de todo es que estamos super comprometidos y con muchos cuidados.

¿Cómo fue esa convivencia con los actores mexicanos?

Con quien haya coincidido, por ejemplo, está Lorena Graniewicz que está en “Si nos dejan” y comparto participación con ella. Es muy graciosa, siempre aparece con sus perritos en el set, entonces siempre es como divertido.

Con Fabiola Guajardo la conocí ahora, que es con quien comparto trama. Es realmente una mujer muy humilde, muy sencilla, una actriz y la verdad que justo que comentas eso, cuándo estamos frente a la cámara tienes muy poco tiempo a comparación a todo el tiempo que pasamos en la jornada de grabación. Lo que quiere decir que al final, cuando vas muchos días filmando te quedas con la persona, porque estas compartiendo en el camerino o cuando vas a comer, paran de grabar, entonces son dos muy buenas gente, he hecho amistad con cada compañero y la verdad eso es lo que me llevo a casa.

Lo bueno también es que como los actores deben de estar trabajando con las emociones somos muy claros, entonces con un tema son de “oye, ¿qué onda contigo qué paso, por qué esto?”, de repente lo platicamos y se va.

¿Y en el amor?

Siempre me bromean y me dicen que no soy español, que soy africano (Fotos: @horaciocolome)

Yo por ejemplo estando en un proyecto puede pasar y claro, hay tantas mujeres atractivas y tantos hombres atractivos que uno se puede confundir, pero yo en mi vida personal es una cosa, la profesional es otra, lo tengo muy claro, y también siempre pues yo trabajo mucho en terapia, entonces muchas veces viene un poquito de tierra: una cosa es el personaje y otra cosa soy yo, así que siempre intento buscar un buen equilibrio.

De Canarias a México ¿Qué tanto cambio hay?

Las Islas Canarias es un archipiélago de ocho Islas que estamos más al oeste de África. Siempre me bromean y me dicen que no soy español, que soy africano, pero lo que si es cierto es que geográficamente estamos como más al sur, pero son ocho islas y empecé ahí con el tema del modelaje, me dieron la oportunidad también, a través de los contactos en este rubro, a hacer una película sin haber estudiado ni nada fue como una cosa muy práctica y me vi con un guion por primera vez y me enamoré, entonces dije “oye quiero estudiar” porque para dedicarme a esto si considero que el estudio es el 100%.

Me fui a estudiar a Madrid, al “Estudio Coraza para el Actor” que es del coach de Javier Bardem, que admiro mucho también, y a partir del primer año tuve la suerte que poco a poco me salieran trabajos. Empecé en Latinoamérica, Colombia, con una obra de teatro que se llama “Medea” con la actriz Ana Belén y luego a partir de ahí a contactar los managers, me salió lo de “La Reina del Sur” y poco a poco voy viajando de un lado a otro entre Francia, España, Italia, así que ahí estoy como una bala perdida.

¿Cómo ves los proyectos para este 2022?

En resumen, va a ver un tema emotivo que es el “remake” de una telenovela, el espectador que tenga más de 40 años hacia arriba va a decir “wow” y va a hacer algo que uno se identifica porque es un momento que marcó con su vida. (Fotos: @horaciocolome)

Empecé el 31 diciendo “a ver qué se viene con toda la que está cayendo”. Tenía cero expectativas, pero con que tenga salud y los míos estén bien ya lo demás va y viene, pero la verdad desde que empecé pues ahora mismo se está emitiendo en el canal las estrellas “Si nos dejan”, ahora viene “Los Ricos también lloran”, justo hoy acaba de firmar para el proyecto “Rutas de la vida” de Azteca. Así que ahí tengo otro proyecto más y luego en teatro, voy a hacer “Montgomery Clift”, que es un monólogo muy lindo y voy a hacerlo en México. Es de un dramaturgo llamado Alberto Cornejero, por eso muy feliz, y luego otros dos proyectos que ojalá salgan, pero esa serán series en España. Y otro capitular que hice, pero no se puede decir, pero va a salir en Netflix a final de año y si que puedo adelantar que es un proyecto en el cual el espectador mexicano se va a enamorar porque es de un personaje mexicano muy querido.

¿Qué le espera al público en “Los ricos también lloran”?

En resumen, va a ver un tema emotivo que es el “remake” de una telenovela, el espectador que tenga más de 40 años hacia arriba va a decir “wow” y va a hacer algo que uno se identifica porque es un momento que marcó con su vida.

Segundo, tiene todo tipo de tramas entrelazadas por lo cual es algo muy dinámico, muy divertido y es una producción muy fuerte que está totalmente comparable con cualquier superproducción a nivel de imagen, a nivel de sonido, a nivel de equipo y sobre todo el elenco de actores que hay y es increíble, además de que el texto es muy bueno.

