Ernesto Coppel: quién es el nuevo “tiburón” de Shark Tank y cómo amasó su fortuna

Arturo Elías Ayub, uno de los más impresionantes y queridos tiburones de la serie Shark Tank decidió partir de la emisión, pero su lugar fue inmediatamente ocupado por otros dos impresionantes empresarios.

Uno de ellos es Ernesto Coppel Kelly, multipremiado empresario quien se ha dedicado toda su vida a la hotelería en el norte de México, es también un reconocido filántropo, y escritor, Fundador y Presidente del Consejo de Administración de Grupo Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts.

La historia de Ernesto Coppel nos lleva necesariamente a Mazatlán, una ciudad en el estado de Sinaloa, donde el ahora empresario nació en 1947 y donde pasó gran parte de su vida.

Fue en ese estado donde, desde 1987, comenzó con el desarrollo de hoteles de lujo al borde de la playa, y actualmente, de acuerdo con su página oficial, cuenta con un total de seis: dos en la Costa del Pacífico en Mazatlán y cuatro en Cabo San Lucas, en la punta de la Península de Baja California.

“Cada una de estas propiedades posee su propia arquitectura y decoración, a las que Ernesto Coppel Kelly embellece con antigüedades y originales piezas de arte que selecciona particularmente para cada hotel, resort o comunidad residencial que tiene en mente”, describieron.

En 1985 colocaron la primera piedra del hotel Pueblo Bonito Mazatlán, mismo que fue inaugurado en 1987; en 1994 hizo lo propio con Pueblo Bonito Blanco Los Cabos, y para 1997 ya tenía también el Pueblo Bonito Rosé en la misma ciudad.

Sus hoteles continuaron creciendo durante la primera década de los 2000. Entrando el nuevo siglo inauguró el Pueblo Bonito Emerald Bay en Mazatlán, Pueblo Bonito Sunset Beach en Los Cabos, y Montecristo Estates Luxury Villas, así como Pueblo Bonito Pacífica en Los Cabos.

Quivira Los Cabos es uno de sus más recientes y exclusivos desarrollos en la Península. Su complejo inició en 2012 y cuenta con 728 hectáreas que se extienden por más de 5 kilómetros de playa.

En su interior guarda fraccionamientos privados como Montecristo, Novaispania, Coronado, Copala, Mavila y Alvar. Además, hay un club de golf, así como dos hoteles de clase mundial: Sunset Beach Golf & Spa Resort y Pueblo Bonito Pacifica Golf & Spa Resort.

En la década de los 90 se hizo con el premio al Empresario del Año por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Mazatlán, y con el Premio al Empresario Mayor Generador de Empleos por la CTM de Sinaloa.

Pero sus planes no paran ahí, pues ahora quiere expandir el imperio hotelero hasta San Miguel de Allende, Guanajuato, donde pretende abrir el Pueblo Bonito con una inversión de entre 350 y 500 millones de dólares.

También se hizo acreedor al premio al Empresario del Año pen Turismo por la Cámara Nacional de Comercio; y el Five Star Diamond Award por The American Academy of Hospitality Sciences, en los años 2004 y 2005 respectivamente.

Por otra parte, fue en 2004 cuando el expresidente mexicano Vicente Fox nombró a Ernesto Coppel como el Empresario del Año. Incluso Coppel fue asesor turístico durante el primer sexenio panista en la historia.

Además, se le atribuye la creación de la fundación Letty Coppel, en 2004, junto a la señora Letty Coppel, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el desarrollo de las comunidades de Los Cabos y Mazatlán.

De acuerdo con la página oficial, su más grande preocupación es el apoyo a las personas más necesitadas, su entorno, lo que les suceda y su desarrollo. Por ello, dedican sus esfuerzos a diversas áreas de acción: asistencia social, desarrollo comunitario y Cultura y tradiciones.

“Todos estos esfuerzos filantrópicos centralizados a través de La Fundación Letty Coppel, logran el desarrollo y mejora continua de nuestras comunidades”, informaron a través de su sitio en internet.

