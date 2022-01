Lolita Cortés se declaró una persona queer y bisexual Video: Twitter/tvnotasdrag

Lolita Cortés es una de las figuras más polémicas del espectáculo mexicano así como de los realitys shows y por este motivo es invitada como jueza de manera constante. En esta ocasión la cantante asistió a un programa Drag que es transmitido por YouTube y después de calificar a un participante se declaró una persona queer y bisexual.

La actriz de comedia musical es la nueva jueza de Iconic Drag Fashion Week, un reality show de moda Drag donde diversos diseñadores mexicanos compiten con la creación de outfits modelados por populares Drag Queens mexicanas. La confesión salió después de criticar a un perticipante de género no binario que trató de hacerle entender a la cantante su concepto:

“Yo soy una persona queer. Claro que soy queer, salgo completamente de lo que los cánones sociales están pidiendo. Soy una persona que está completamente tatuada, que ama los piercings, que es bisexual, soy queer”, expresó la ex jueza de La Academia.

Lolita Cortés es cantante y actriz de comedia musical (Captura: Programa Hoy)

Aunque está claro que Lolita Cortés no fue invitada al programa con la intención de confesar su vida personal, el disgusto por el atuendo del participante Enchanteé Irazú fue el principal motivo para que su crítica terminara en una revelación de su identidad de género y su orientación sexual.

“Precisamente cuando abordas esto de que puedo ser una mujer hermosa, pues ni dentro ni fuera de Drag me identifico como una mujer. Yo no estoy tratando de ser una mujer, quiero ser una Draga y no va a lo hermoso porque no busco la feminidad, busco alejarme lo más posible a que se me pueda asociar a una mujer sin dejar de ser Draga”, mencionó Enchanteé para ser interrumpida por Cortés y mencionarle: “Podrías ser queer”.

Esta acción provocó que miembros de la comunidad LGBT+ comenzaran a atacar a la llamada Jueza de Hierro por “sugerir una identidad de género” como si fuera algo que puede modificarse de un momento a otro:

Cortés tiene dos hijos: Dariana Romo y Mariano Romo (Foto: Instagram/@soylolacortes)

“Lolita Cortés menciona ‘podrías ser queer’ como si le estuviera recomendado cambiarse de peluca”, “Ser una persona queer no es algo que se ‘podría ser’, con esto se nace”,”Señora Cortés tal vez su intención no fue sonar como una persona desinformada, pero lo que dijo no estuvo bien”, “Yo soy una persona de género no binario y de verdad que no hay nada peor que sugelirle su identidad de género a un tercero como si fuera cualquier cosa”, expresaron usuarios de Twitter.

“Queer” es una palabra que describe una identidad de género y sexual diferente a la heterosexual y cisgénero. Las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero pueden quizá identificarse con la palabra “queer” sin directamente asociarse solamente a su orientación sexual. Antes “queer” se usaba -y a veces todavía- para despreciar y faltarle al respeto a las personas LGBT+.

Lolita es considerada como una de las juezas de televisión más populares (Foto: Instagram/@soylolacortes)

Aunque Lolita Cortés en más de una ocasión se ha pronunciado a favor del matrimonio igualitario, la forma en que confesó su preferencia sexual e identidad de género provocó un debate sobre los estereotipos que se tienen en las personas queer y de género no binario debido a falta de conocimiento o ignoracia.

“No es que yo ponga en duda que sea queer, es el reducirlo a detalles físicos tan específicos, lo que no me cuadró”, “Cuando Lolita dice que es una persona queer porque le gustan los tatuajes y los piercings de verdad no entiende nada de lo que es ser así”, “Encasillar un género en estereotipos es la peor cosa que un miembro o no miembro de la comunidad LGBT+ puede ser y más si es famoso”, “Ser queer no es ser de una sola forma señora Cortés”, expresaron.

