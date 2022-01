Evan Rachel Wood acusó a Marilyn Manson de agredirla sexualmente en el rodaje de un videoclip

(Foto: Getty Images)

A principios de 2021, Evan Rachel Wood acusó públicamente a Marilyn Manson de abusar de ella “horriblemente” cuando era una adolescente. Y ahora, la actriz estadounidense dio más detalles de su traumática experiencia y reveló que en 2007, el cantante la violó durante la grabación del videoclip “Heart-Shaped Glasses”, que ambos protagonizaron.

La intérprete realizó estas nuevas acusaciones en la primera parte del documental Phoenix Rising, que se estrenó en la noche del domingo 23 de enero en el Festival de Cine de Sundance.

En la pieza audiovisual, dirigida por Amy Berg, Wood cuenta lo duro que fue crecer como estrella infantil en medio del caos de Hollywood; pero además, narra cómo Marilyn Manson abusó de ella física y psicológicamente durante sus tres años de relación.

En una de las secuencias más desgarradoras del documental, la actriz de Westworld recordó cómo el músico la violó durante el videoclip “Heart-Shaped Glasses”, en el que ella era la actriz principal. Contó que al negociar el contrato le comentaron que había una escena de sexo simulada, y ella aceptó. Sin embargo, cuando inició el rodaje, la realidad fue distinta.

“No fue para nada como creía que iba a ser. Hicimos cosas que no eran lo que me habían propuesto. Habíamos hablado de una escena de sexo simulada, pero cuando las cámaras comenzaron a grabar empezó a penetrarme de verdad. Yo nunca habría accedido a eso. Soy una actriz profesional, he estado haciendo esto toda mi vida. Nunca había estado en un set tan poco profesional hasta ese día”, explicó la famosa en el documental, según recoge el diario Pitchfork.

Evan Rachel Wood comenzó en el cine en 1997, con solo nueve años. A esa edad, grabó la película Cavando hasta China, por la que fue nominada a los Globos de Oro. En 2003, con 15 años, recibió una segunda nominación por su papel en Thirteen. Y solo tres años después, en 2006, conoció a Marilyn Manson en una fiesta en Los Ángeles.

Marilyn Manson y Evan Rachel Wood en una fotografía de 2007 (Foto: Scott Wintrow /Getty Images/North America/AFP)

La pareja anunció su relación en 2007, año en que se grabó Heart-Shaped Glasses. Ella nunca accedió a filmar una escena de sexo real, pero cuando ocurrió la agresión, no supo cómo reaccionar ni cómo defenderse. Según cuenta en Phoenix Rising se sintió vulnerable, sola y desprotegida. Ella tenía 19 años y él 38.

“Era un caos total y no me sentía segura. Nadie se estaba preocupando por mí. No sabía cómo defenderme a mí misma o cómo decir que no, porque me habían condicionado y entrenado para nunca responder, solo seguir hacia adelante. Me sentí asquerosa, como si hubiera hecho algo vergonzoso y me di cuenta de que el equipo estaba muy incómodo y nadie sabía qué hacer. Me forzaron a realizar un acto sexual comercial bajo falsos pretextos. Fue entonces cuando se cometió el primer crimen conta mí y fui básicamente violada en cámara”, contó Wood.

La primera vez que Evan Rachel Wood se atrevió a denunciar públicamente al cantante de rock fue en 2021. Lo hizo a través de una publicación de Instagram en la que confesó que estaba cansada de vivir con miedo.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Me empezó a acosar cuando era adolescente y abusó de mí horriblemente por años”, escribió la actriz estadounidense de 34 años.

“Me lavaron el cerebro y me manipularon hasta la sumisión. Ya no voy a vivir más con miedo a las represalias, injurias o extorsiones. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y a las muchas industrias que habilitaron su comportamiento antes de que arruine más vidas. Todo mi apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, continuó.

El mensaje que escribió en Instagram Evan Rachel Wood en 2021, cuando acusó por primera vez a Manson de haber abusado de ella (Foto: Instagram @evanrachelwood)

Casi al mismo tiempo, otras cuatro mujeres publicaron declaraciones similares en Instagram. Se trata de Ashley Walters, Sarah McNeilly, Ashley Lindsay Morgan y una mujer que dio su nombre solo como Gabriella.

La actriz también compartió una captura de pantalla de un artículo de febrero de 2018 en el que la actriz de Dr. House, Charlyne Yi, acusó a Manson de acosar a varias mujeres mientras visitaba el set del drama de la cadena Fox.

En sus declaraciones, detallaron experiencias desgarradoras que, según afirman, incluyeron agresión sexual, abuso psicológico y/o diversas formas de coerción, violencia e intimidación.

Evan Rachel Wood y Marilyn Manson mantuvieron una relación de tres años, desde 2007 hasta 2010. Antes de separarse, estuvieron prometidos durante ocho meses. En los últimos años, la actriz luchó activamente por reformar la legislación de California para extender el plazo de prescripción de los delitos de violencia doméstica de tres a cinco años. El cambio fue confirmado en 2019 y se hizo efectivo en 2020.

En medio de ese proceso, en 2018, la famosa compartió su testimonio frente a un tribunal. Confirmó que fue víctima de violencia de género, pero no hizo público el nombre del agresor.

“(Los abusos) comenzaron poco a poco, pero se intensificaron con el tiempo, incluyendo amenazas contra mi vida y ataques psicológicos. El hombre que decía que me amaba me violó creyendo que estaba inconsciente. [...] [Mi abusador] Me ataba las manos y los pies para ser torturada mental y físicamente, hasta que sentía que había quedado probado mi amor por él... Mientras estaba atada y era golpeada me decía ‘podría matarte ahora mismo’. Sentí que mi cuerpo me abandonaba y tenía demasiado miedo de huir”, relató frente al tribunal.

(Foto: Getty Images)

Los representantes de Manson no han emitido ningún comunicado para responder a las nuevas acusaciones de Wood, pero en ocasiones anteriores han negado categóricamente acusaciones similares.

Así ocurrió por ejemplo en 2020, cuando hablaron acerca de unas declaraciones que hizo el artista de metal en una entrevista con Spin en 2009. Entonces dijo que había fantaseado con romperle el brazo a Wood con un mazo y contó que el día de Navidad de 2008 la llamó 158 veces y se cortó todas las veces.

“Cada vez que la llamé ese día, tomé una hoja de afeitar y me corté en la cara o en las manos. Quería mostrarle el dolor por el que me hizo pasar. Fue como, quiero que veas físicamente lo que has hecho”.

En 2020, la revista Metal Hammer preguntó al publicista de Manson sobre aquellos comentarios que había vertido el famoso en 2009. El representante dijo que se trataba de fantasías “teatrales” y no de un deseo real.

“Los comentarios en Spin donde Manson tenía la fantasía de usar un mazo contra Evan y se cortaba 158 veces era obviamente una entrevista teatral de una estrella de rock que promocionaba un nuevo disco, y no un relato fáctico. El hecho de que Evan y Manson se comprometieran seis meses después de esta entrevista indicaría que nadie tomó esta historia literalmente”, dijo el representante.

La primera parte de Phoenix Rising se estrenará en marzo en HBO, y en el documental, Wood recordará otras escenas aterradoras de su vida con Manson.

