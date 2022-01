El “Club de la pelea”de luto: Edward Norton se despidió de Meat Loaf con emotivo mensaje

Maeat Loaf falleció el pasado 21 de enero a los 74 años REUTERS/Bobby Yip (HONG KONG)

La estrella de rock estadounidense, Meat Loaf, falleció el pasado 21 de enero a los 74 años. Además de una exitosa carrera en la música —con sencillos como Paradise by the dashboard light y I’d do anything for love (but I won’t do that)—, el artista también tuvo importantes apariciones en cintas estadounidenses, entre las que destacan El show de terror de Rocky y El club de pelea.

Fue en esta última que compartió cámara con el actor estadounidense Edward Norton, quien a razón de su muerte le dedicó unas palabras desde sus redes sociales y aprovechó para despedirse de quien interpretó a Robert Paulson en la cinta dirigida por David Fincher y protagonizada también por Brad Pitt.

FOTO: Twitter/@EdwardNorton

“No conservo fotografías de películas en casa. Pero tengo esta en mi oficina enmarcada porque siempre me hace sonreír. Está grabada con ‘Amor y abrazos, Meat’. Eso lo resume bien. Era tan divertido, genitl y cálido con todos. Un alma dulce. Descansa en paz, Meat Loaf”, escribió norton en un primer tuit con una fotografía de ambos abrazándose en una escena de El club de la pelea.

Posteriormente, Norton completó su mensaje con un segundo tuit:

“Para nosotros, él siempre será ‘Bob’. Aquellos fueron algunos meses increíbles de risa e irreverencia. Lo más difícil de trabajar con Meat fue sobrevivir a cualquiera de estos ridículos momentos sin carcajearse. Él acostado en la mesa haciéndose el muerto y después coreando a Zeppelin. Buenos tiempos”, concluyó.

FOTO: Twitter/@EdwardNorton

En la cinta, Meat Loaf interpreta a Robert Paulson, un exfisicoculturista enfermo de cáncer en los testículos que acude a un grupo de apoyo, en donde conoce al narrador de la película, interpretado por Norton. Posteriormente, Paulson se une al “Proyecto Mayham”, para asestar un gran golpe a las corporaciones estadounidenses.

Por su parte, Meat Loaf falleció a los 74 años el pasado 21 de enero. La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado que fue publicado en su página oficial de Facebook: “Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche con su esposa Deborah a su lado”, decía el anuncio.

“Sabemos cuánto significaba para muchos de vosotros y apreciamos realmente todo vuestro amor y apoyo en este momento de duelo por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan maravilloso”, remarca su familia, que concluye con un mensaje en su página de Facebook: “De su corazón a vuestras almas...¡nunca dejen de rockear!”.

Michael Lee Aday, su nombre completo, tuvo una carrera de seis décadas y vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo. Oriundo de Dallas, tuvo una historia familiar un tanto complicada. Sin embargo, se refugió en las artes desde muy temprana edad. Aday cantaba y actuaba en la secundaria. Posteriormente, asistió al Lubbock Christian College.

Durante una entrevista con The Associated Press, Meat Loaf comentó algunos planes que dejó listos para el día de su muerte a razón de diversos percances que sufrió en anteriormente: “Tengo un plan si muero. La banda toca ‘When the Saints Go Marching In’ y luego deja sus instrumentos y dirige al público en una canción, ‘Take Me Out To The Ball Game’. Y si resulta muy mórbido dejarme en el escenario, retírenme del escenario y aun así hagan lo mismo”.

