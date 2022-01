Lady Gaga confesó que grabó una escena íntima con Salma Hayek en “House of Gucci”

Salma Hayek y Lady Gaga en la alfombra roja de "House of Gucci"

House of Gucci, fue una de las cintas más esperadas en 2021, parte del elenco principal lo integran dos de las artistas más mediáticas de los últimos años, Lady Gaga y Salma Hayek, las cuales han mostrado su gran amistad fuera de la pantalla. Gracias a esta confianza, la intérprete estadunidense contó que ambas artistas escenificaron una puesta íntima durante la cinta dirigida por Ridley Scott.

Fue durante su participación en los “Q&A” en Europa, que la intérprete de Shallow en A Star is Born, detalló que protagonizó una escena especial junto a la actriz mexicana, la cual no llego al corte final por decisión de la producción. Actualmente, el elenco de House of Gucci, se encuentra de gira promocionando la cinta con la esperanza de que sea considerada dentro de la siguiente entrega de los Premios Óscar.

En el video recuperado por el portal de espectáculos, Pop Crave, se puede escuchar a Lady Gaga decir que existe una escena subida de tono entre Patrizia (Lady Gaga) y Pina (El personaje de Salma Hayek), que sucede después del asesinato de Maurizio Gucci (Adam Driver).

Lady Gaga dice que ella Y Salma Hayek desarrollaron una escena íntima para House Of Gucci Video: Pop Crave/Twitter

“Hay un lado muy diferente de la película que nadie ha llegado a ver, en el que Pina Auriemma (Salma Hayek) y yo desarrollamos una relación sexual. Puede que aparezca en el corte del director, quién sabe”, señaló la renombrada cantautora estadunidense.

Lady Gaga, agregó que esa escena fue mérito del director, quién en todo momento permitió la libre expresión durante las grabaciones: “Eso dice mucho de Ridley como director, que nos haya permitido explorar esa opción”, enfatizó.

Durante la anécdota, Gaga recordó cómo fue el momento en que ella misma propuso la escena con la actriz mexicana: “ Recuerdo estar en el set con Salma y decirle: ‘Así que, después de que Maurizio muera, tal vez… ¿se pone caliente la cosa?’ y ella no entendía de qué estaba hablando”, dijo la cantante provocando risas en sus colegas,

Gaga y Hayek confirmaron que rodaron una escena de sexo para la cinta, pero no llegó al metraje final. (Universal Pictures)

Tras lo dicho por la intérprete de Always Remember Us This Way, Hayek, secundó a su compañera en la cinta: “Ustedes pensarían que están bromeando, pero no”, agregó con risas, dirigiéndose a la audiencia.

Ambas artistas, en diversos momentos han enaltecido su colaboración juntas y del gran elenco que las acompañó como Jared Leto, Adam Driver y los consolidados Jeremy Irons y Al Pacino. Fue durante el pasado mes de noviembre de 2021, que la intérprete que dio vida a Ajak en la cinta Eternals de Marvel, habló sobre como fue colaborar con Lady Gaga en el rodaje de House of Gucci.

“Fue asombroso trabajar con Lady Gaga. Tenía muchas ganas de estar así con ella [...] “Nunca sabías lo que iba a hacer y me encanta trabajar con alguien así. Me encanta su espontaneidad y frescura”, finalizó la actriz que dio vida a Frida Kahlo en su cinta biográfica de 2002.

FILE PHOTO: Cast members Salma Hayek, Jared Leto, Adam Driver, and Lady Gaga arrive at the UK Premiere of the film 'House of Gucci' at Leicester Square in London, Britain, November 9, 2021. REUTERS/Henry Nicholls/File Photo

Asimismo, Lady Gaga ha permitido a la prensa ver una nueva etapa de ella cuando está cerca de la nacida en Coatzacoalcos, Veracruz. Fue durante la gira internacional de promoción de House of Gucci que se aprecia el momento en el que la cantante estadunidense abrazó a la actriz mexicana y aseguró es: “Mi buena hermana”, dijo.

Por su parte, la pareja del empresario francés, François-Henri Pinault, resaltó el cariño que tiene por ella Gaga y enalteció la belleza de sus padres: “Mi chiquita preciosa. Oye, tu mamá es muy sensual. Ella es muy hermosa [...] Por cierto, tu papá es muy sensual, ahora entiendo mucho”, dijo la mexicana.

