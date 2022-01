Bono dijo que se siente avergonzado de su voz y pidió disculpas por la música de U2

The Edge, Bono y Adam Clayton de U2 durante el Tour Innocence + Experience en 2015

A principios de la década de 1990 U2 estaba embarcado en la exitosa gira de Zoo Tv, la cual marcó un punto de inflexión para la banda. Aunque ya habían logrado el éxito con el lanzamiento de War (1983) y The Joshua Tree (1987), que contiene canciones aclamadas por la crítica y el público por igual, como Sunday Bloody Sunday o With or Without You, fue a principios de los ‘90 que su cantante Bono adquirió su icónico look de gafas oscuras y llevaron su activismo político a otro nivel.

Es extraño pensar que Bono, cuyo nombre real es Paul David Hewson, se arrepienta de esos días, pero parece que así es, para deleite del internet.

El vocalista de la banda irlandesa confesó en una reciente entrevista en el podcast Awards Chatter que se siente avergonzado de de cómo suena la mayor parte de la música de U2, y de su propia voz.

Bono además reveló recientemente que la decisión de Apple de forzar el álbum Songs of Innocence de U2 a todos los usuarios de iPhone en el mundo podría haber sido más doloroso para él que para los oyentes.

“Estaba en el auto cuando una de nuestras canciones sonó en la radio y tenía el color, como decimos en Dublín, escarlata”, dijo. “Estoy tan avergonzado”.

Pero agregó que todavía hay algunos éxitos rescatables dentro de su extensa discografía. “La que más puedo escuchar es ‘Miss Sarajevo’ con Luciano Pavarotti. Genuino, la mayoría de los otros me hacen temblar un poco”, dijo, admitiendo que está “probablemente más orgulloso” de la canción “Vertigo”.

Y no es solo la lista de canciones de lo que se arrepiente, Bono dijo que también estaba seriamente en contra del nombre de la banda cuando se les ocurrió por primera vez.

El cantante de la banda irlandesa "U2", Bono (EFE/Víctor Lerena)

Finalmente, su primer mánager, Paul McGuinness, convenció al cantante de que se lo quedara, calificándolo de “genial” e insistiendo en que “se vería bien en una camiseta, una letra y un número”. Pero, al parecer, el nombre todavía no le gusta.

“Tampoco me di cuenta de que The Beatles era un mal juego de palabras”, dijo. “En nuestra cabeza, era como el avión espía, el submarino. Era futurista... Resultó implicar este tipo de aquiescencia, no, no me gusta ese nombre. Todavía no me gusta mucho el nombre”.

Y remató: “Creo que U2 empuja el bote por la vergüenza bastante, y tal vez ese es el lugar para estar como artista, ya sabes, justo al borde de tu nivel de vergüenza”.

Los arrepentimientos musicales de Bono no solo se limitan a su banda, sino también a su propia habilidad para cantar. “Solo me convertí en cantante recientemente”, dijo. “Tal vez aún no ha sucedido para los oídos de algunas personas y lo entiendo”.

Además de ser cantante de U2, Bono ha liderado múltiples causas benéficas durante toda su carrera (REUTERS/Arnd Wiegmann)

Incluso recordó una vez que el difunto cantante Robert Palmer le dijo al bajista de U2 Adam Clayton en los años 80: “Dios, ¿alguna vez le dirías a tu cantante que simplemente baje un poco las claves (las notas de la canción)? Se haría un favor a sí mismo, a su voz un favor, y nos haría un favor a todos los que tenemos que escucharlo”.

Bono estuvo de acuerdo con esa evaluación y explicó: “Estaba pensando fuera de mi cuerpo. No estaba pensando en cantar. Realmente no pensé en cambiar las notas. ¿Alguna vez cambiamos una clave?”.

