Fernanda Castillo alarmó a sus fans tras revelar que se encuentra enferma

A casi un año del nacimiento de su primer bebe, Fernanda Castillo dio detalles sobre su más reciente problema de salud. La intérprete mexicana confesó a sus seguidores de Instagram que padece una enfermedad temporal que, por lo regular, ataca a los niños.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la intérprete de Cuidado con lo que deseas (2020) negó la posibilidad de tener Covid-19 como algunos de sus seguidores pensaron, y es que, la actriz de 39 años detalló que, después de un chequeo médico, ella, su pareja y su hijo padecen de anginas o amigdalitis: “Estamos enfermos en esta casa a full los tres’', redactó.

“No, no es Covid. Lo creímos, siete pruebas negativas después ‘resulta que hay más viruses’ [...] Que dice el Dr. que he de estar en rejuveneciendo porque tengo una enfermedad de niños: Anginas”, escribió la actriz en una de sus stories mientras se escuchó al fondo la icónica canción infantil de los Rugrats.

Fernanda Castillo negó la posibilidad de padecer Covid-19 Foto: Instagram/@fernandacga

La amigdalitis es conocida popularmente como anginas y consiste en la inflamación de las amígdalas palatinas, unas masas de tejido que el ser humano tiene en la garganta. Dichos tejidos acogen células que producen anticuerpos que el organismo utiliza para luchar contra algunas infecciones.

Las anginas pueden manifestarse con dolor de garganta, dolor de cabeza y fiebre. Por lo regular, el segmento de población más afectado por esta enfermedad es el infantil, especialmente los niños entre los 2 y los 18 años.

“La recuperación tiene una duración de 1 a 2 semanas y, durante la primera semana, se debe evitar el contacto con personas enfermas con el fin de disminuir la probabilidad de enfermar durante la recuperación”, según la página de la Secretaria de Salud (SSA)

Fernanda Castillo calma la preocupación de sus seguidores y revela que no padece una enfermedad respiratoria Foto: Instagram/@fernandacga

Por otro lado, en estas fechas se cumplió un año de que la intérprete mexicana dio a luz a su primogénito de nombre Liam, quien nació el 19 de diciembre de 2020. A pocas semanas de convertirse en madre, la actriz fue hospitalizada por secuelas postparto, lo cual la tuvo al borde de la muerte, según lo ha explicado en diversas ocasiones.

Fue en el marco del Día de las Madres del año pasado, la actriz mexicana compartió un motivo mensaje sobre lo vivido en su embarazo y el motivo por el cual lucho para poder recuperarse de las secuelas postparto: “Cuando la vida nos puso a prueba, tú me ayudaste a regresar, Liam. Sólo pensaba que no podía irme sin escuchar que un día me dijeras MAMÁ [...]”, compartió el pasado 12 de mayo de 2021 en un mensaje de Instagram.

Asimismo, Erik Hayser, quien es esposo de Fernanda Castillo, reveló recientemente para Ventaneando, cómo enfrentó la delicada situación de su pareja, la protagonista de la serie Enemigo íntimo de Netflix.

Fernanda castillo, su pareja y su nuevo bebe Foto: Instagram

“Pues como el compañero de vida que soy para ella, siempre a su lado, siempre dispuesto a hacer lo que sea para apoyarla. Con la certeza de que todo iba a estar bien, cuando uno tiene fe, y cuando uno vibra en amor, las cosas salen bien. Entonces pues siendo eso, el compañero y el amor de su vida”, señaló el actor en entrevista con Ventaneando.

Sumado a esto, el intérprete de 41 años, compartió que esa experiencia lo incentivo a mejorar su carrera profesional en su proyecto más reciente como un médico con síndrome de Asperger en la serie Cecilia.

“[...] Me gusta trabajar los personajes desde adentro, construirlo y comprender a los personajes a partir de su mundo interno, para poder llevarlos hacía a fuera. Tuve muchas reuniones con una neuróloga para comprender todo el lado médico, si la medicina es compleja, esa rama es más”, finalizó sobre como se inspiró el intérprete de En las Buenas y en las Malas (2019).

