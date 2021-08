“Que rechacen el tratamiento”: Fernanda Castillo lanzó un fuerte mensaje a los anti vacunas

Castillo lanzó un mensaje en sus Instagram Stories(Foto: Instagram/@fernandacga)

Aunque en México la vacunación contra la COVID-19 no es obligatoria ni se condiciona la atención médica, la actriz decidió expresar su opinión con un contundente texto que circula constantemente en las redes sociales durante la pandemia por coronavirus.

En sus historias temporales de Instagram, Fernanda Castillo escribió un fragmento de dicho texto que algunos consideraron polémico y otras personas lo tomaron como algo certero, esto porque existen sectores de la población que no creen real el virus SARS-CoV-2 y por tanto, dudan de la vacuna.

A principios de año hubo rumores sobre la misma, pues llegó a afirmarse que se inyectaría un chip o que estaban compuestas por fetos humanos. Las palabras compartidas por la actriz sugieren que las personas anti vacunas no se preocupan por su salud y por tanto, no deberían aceptar la atención médica.



“Si usted rechaza la vacuna, es su derecho. Háganos el favor y rechace también el tratamiento si se infecta de Covid-19. Así al menos, le deja el chance a otros de salvarse”, escribió la actriz del Señor de los cielos en sus historias temporales de Instagram.

El mensaje fue replicado en varias redes sociales por cuentas que publican actualizaciones del mundo del espectáculo, por lo que los fans de la actriz dividieron sus opiniones, algunos dijeron estar de acuerdo con ella mientras que otros mencionaron que la atención médica no se condicionaba y que no podía interferir con las decisiones personales de cada ser humano.

Cabe señalar que algunas personas no se han vacunado porque la inmunización que les correspondía en su alcaldía o municipio no era la de su preferencia o bien, no alcanzaron a recibirla por algún otro motivo.



A principios de julio, la actriz Fernanda Castillo recibió la vacunación contra la Covid-19 y dejó muy en claro su postura respecto a la vacunación, pues para ella -así como para gran parte de la población- las personas que tienen opción de recibir la inmunización no deberían negarse a la misma.

En esa ocasión decidió compartir su testimonio con sus seguidores para invitarlos a vacunarse. Desde su cuenta de Instagram, Fernanda publicó una fotografía enseñando su brazo izquierdo con una banda roja y escribió: “Agradecida de tener la oportunidad de cuidar mi salud, la de mi familia y la de todos los que me rodean”.

“Si tienes opción, si puedes decidir, vacúnate por todos los que ya no pueden o ya no están”, concluyó en su publicación. En ese momento ella compartió una foto donde se le veía con una bandita en su brazo izquierdo, protegiendo la herida que deja la aguja cuando se inyecta la vacuna.



Actualmente, la actriz parece gozar de un buen estado de salud e incluso mencionó en otra publicación que es un placer “sencillo” de la vida que disfruta mucho. Pero hace seis meses sufrió dos infartos ocasionados por una hemorragia obstétrica, después de que dio luz a su primer hijo. Situación que la mantuvo hospitalizada.

Durante todo el proceso de su embarazo, la actriz que formó parte de la serie El Señor de los Cielos detalló en cada oportunidad su dulce espera con sus seguidores, como una sesión de meditación, los preparativos para el recibimiento del bebé e incluso cómo habilitaron y decoraron la habitación para el recién nacido.

Sin embargo, tres semanas después de haber dado a luz, Fernanda Castillo fue hospitalizada de emergencia en el Hospital Español de la Ciudad de México debido a una complicación postparto durante la cual tuvo una hemorragia obstétrica y dos paros cardiacos que complicaron su vida.

