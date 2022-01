Michelle Salas recibió el año en el hospital por tumor de su gato

Michelle Salas ha compartido ocho años junto a Valentino, su gato (Foto: Instagram/@valentinosalas)

Michelle Salas vivió una dramático fin de año en Madrid, España, y aunque buscaba comenzar 2022 con alegrías y la expectativa de un nuevo ciclo, la modelo tuvo que acudir a la sala de urgencias veterinarias, donde su gatito se encontraba siendo intervenido.

La modelo tuvo que celebrar el Año Nuevo desde el país europeo debido a que, de último momento y luego de pasar la noche de navidad con su familia materna, Michelle tuvo que viajar de emergencia por los problemas de salud que está enfrentando su mascota.

Visiblemente afectada, a través de un video se le puede ver a la integrante de la dinastía Pinal que pidió a sus seguidores unirse en oración para pedir por la salud y recuperación del animal, uno de sus grandes compañías y cómplice a través de los años.

La influencer viajó de urgencia a Madrid para tratar a su gatito (Foto: Captura de pantalla)

“No encuentro el consuelo ni las ganas de pretender que estoy bien cuando estoy destrozada por dentro”, comienza su mensaje en las redes.

“Escribo esto desde la clínica desde donde lo están tratando de un tumorcito en la lengua que le descubrieron hace un par de días. Todavía no sé muy bien qué pasará y cuáles son las opciones”, continuó.

La modelo compartió una fotografía desde la sala de urgencias y escribió “Drenada física y mentalmente. Viaje de urgencia de último momento y no por las mejores circunstancias”

“Todavía no quisiera perder la fe, hay veces que siento que me derrumbo en 1000 pedacitos. Solo les pido que por favor lo tengan en sus oraciones y que pidan por él”, expresó la hija de Luis Miguel sobre su gatito Valentino.

La hija de Luis Miguel expresó sentirse destrozada y "drenada" (Foto: Instagram)

Han sido ocho años los que Michelle ha cuidado del gato y así se expresó de él: “El que lleva conviviendo 8 maravillosos años. Ha sido mi compañero de vida por 8 años, mi mejor amigo, el ser que más quiero. A veces te preguntas, ¿por qué a él? Pero Dios sabe por qué hace las cosas”, prosiguió en su escrito.

Entre los emotivos mensajes relacionados al gatito, la influencer hizo una reflexión sobre un tortuoso año: “2021 ha sido un año que me ha puesto muchos obstáculos. Me rompí el ligamento, perdí a un ser muy querido, la salud de uno de mis familiares más cercanos estuvo en riesgo y ahora mi amor. Mi gatito Valentino”, escribió la también empresaria.

Michelle Salas inició el 2022 recordando a su bisabuela

La hija de Stephanie Salas recibió el 2022 desde la intimidad de su casa, pues horas antes de comenzar con la cuenta regresiva para el Año nuevo en México, tuvo que cambiar de planes y viajar de emergencia al enterarse del algunas complicaciones en el estado de salud de su gatito.

El gato sufre de un tumor lingual (Foto: Instagram)

A pesar de ello, la modelo de 32 años no dejó pasar por desapercibida la ocasión y, con una memorable foto recordó a su bisabuela, quien actualmente se encuentra recuperándose favorablemente de su contagio de COVID-19.

En la imagen compartida a través de instastories se le ve a Silvia Pinal deslumbrar con su belleza, rodeada de globos en la fotografía blanco y negro que compartió su bisnieta. De esta manera, la reconocida actriz de la Época de oro del cine mexicano deseó un “Feliz año nuevo”. Por su parte, la prima de la polémica Frida Sofía sólo agregó unos emojis de corazón y destellos sobre la imagen.

Con esta memorable imagen Michelle Salas recordó a su bisabuela (Captura: @michellesalasb/Instagram)

“Esta Navidad no encuentro tantas palabras como me gustarían ya que hay un pequeño vacío en mí y, aunque estoy tranquila de que todo está bien, la falta que ella me hace y que me hacen mis seres más queridos es primordial para alcanzar la felicidad absoluta en mí”, escribió.

