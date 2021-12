Cómo fue el musical de Kalimba junto a Carlos Rivera en ¿Quién es la máscara?

Ambos compartieron escenario en este reality (Foto: @kalimbaofficial / IG - @_carlosrivera / IG)

El pasado domingo 20 de diciembre, el canal Las Estrellas transmitió la final del reality de Televisa ¿Quien es la máscara? y en ese último capítulo, se enfrentaron tres personajes: Apache, Gitana y Hueva. No obstante, quien se coronó como ganador fue Apache, interpretado por el cantante de OV7, Kalimba.

Cabe señalar que durante el programa, los participantes no pueden revelar detalles del mismo pues mantienen en secreto el personaje del que se disfrazaron, así que Kalimba no habló de su experiencia en ¿Quién es la máscara? hasta este 24 de diciembre.

“Yo tenía entendido que no solo se trata de bailar y cantar bien, sino que tiene que encantar y enamorar al público, al jurado; porque cuando se presenta un personaje no sabes realmente cómo va a reaccionar la gente”, dijo para Las Estrellas.

También reveló que tomó en cuenta las primeras impresiones de su Apache para terminar de construirlo, “Me puse a readaptar todo lo que estaban diciendo para saber hacia donde lo iba a llevar”, mencionó.

Kalimba terminó de construir a su personaje según las primeras impresiones que generó (Foto: Instagram/@quieneslamascara)

Por otra parte, destacó lo feliz que estuvo por compartir el escenario con Carlos Rivera, pues tuvo la oportunidad de interpretar una balada a su lado en compañía de la banda Reik.

Respecto a dicha colaboración, Kalimba destacó que la canción le encantó desde los ensayos y se dijo satisfecho con el musical presentado en el reality.

“Lo primerito es que cuando ensayé la canción me enamoré, es una canción preciosa, ahora que platiqué con Carlos Rivera me contó parte de la historia de esta canción y también está muy emocionado de haber participado y escrito esta balada, ya he cantado varias veces con Reik, siempre lo he dicho, admiro mucho la voz de Chuy, es un gran intérprete, Carlos también es un gran intérprete”, explicó.

Posteriormente destacó las habilidades y talentos que tienen sus compañeros de canto, ya que para él, no es lo mismo ser cantante que ser intérprete. Kalimba mencionó que tanto el vocalista de Reik como Carlos Rivera tienen la capacidad de conmover a su público.

Kalimba se coronó campeón (Foto: Televisa)

De esta forma, el integrante de OV7 no podría haber quedado más satisfecho con la colaboración. “Estar sentado con ellos fue un gran momento para mí, incluso por estar dentro del personaje junto a cantantes que pueden cantar”, explicó.

“Siendo muy honesto me gustó en el ego, dije ‘que padre fue subirme al escenario con dos colegas míos que pueden cantar, cantar-cantar, que nos podemos subir al escenario y lucir nuestras voces no con espectacularidad sino con sentimiento y a eso me refiero con cantar cantar, no solo son entonados, no solo tienen bonita voz, sino que tienen la calidad suficiente de poder hacer que sintamos algo a los que somos público”, mencionó en el video publicado en el portal Las Estrellas.

Por su parte, cuando se anunció el ganador de ¿Quién es la máscara?, Carlos Rivera le dedicó un mensaje a Kalimba desde su cuenta de Instagram:

El cantante detrás de Apache agradeció su participación junto a Carlos Rivera (Foto: Instagram/@quieneslamascara)

“¡Apache ganador! Mi querido Kalimbra, qué gran lujo disfrutar de tu talento en ¿Quién es la máscara?, y mejor aun que podré compartir contigo cada noche en José el soñador”, agregó, adelantando un proyecto en el que trabajarán ambos.

Dicha publicación despertó emoción en el ganador de esta edición, quien contestó en la caja de comentarios: “Qué gozo el mío cantar juntos, querido. Y lo que falta. Una vez más... ¡gran canción!¡Graaaan canción!”.

