Novia de Vicente Fernández Jr. respondió a críticas: “Me ayudan a ganar más”

Mariana González comenzó nueva polémica tras responder a comentarios negativos en redes sociales (Foto: Instagram/@marianagp01)

Mariana González Padilla, la novia de Vicente Fernández Jr., nuevamente se enfrentó a críticas en redes sociales tras su última publicación en Instagram, pero ella se defendió, asegurando que los comentarios negativos sólo le benefician.

La Kim Kardashian mexicana, como es conocida Mariana González, novia del mayor de los hijos de Chente, ha sido blanco de críticas en redes sociales, así como también se ha visto envuelta en polémicas en las que la acusan, inclusive, de haber cometido crímenes graves.

En esta ocasión comenzó una nueva controversia luego de haber posteado el pasado domingo una foto en Instagram con Vicente Fernández Jr., haciéndole saber que ella está dispuesta a apoyarlo en los momentos más difíciles, como ha sido la muerte del Charro de Huentitán.

“Yo te escojo a ti, para que nos compliquemos la vida juntos, para que salgamos adelante siempre. Porque, aún parezca que todo anda mal, todo pasará y siempre de la mano juntos, ten por seguro que jamás te voy a soltar ni dejar caer. Siempre estaré ahí contigo, en tus mejores logros y en tus peores fracasos mucho más te amo”, escribió la influencer junto para la postal.

Mariana González Padilla compartió esta foto junto a Vicente Fernández Jr. para mostrar su apoyo a su pareja en estos difíciles momentos familiares (Foto: Instagram/marianagp01)

Pese a que ella tiene desactivados los comentarios en esta publicación, cuando otros la retomaron, le llovieron críticas a González, aunque hubo quienes la defendieron.

Fue en la cuenta del programa Suelta la Sopa, quienes hablaron acerca de la fotografía y el mensaje de la empresaria, en donde usuarios comenzaron a dar su punto de opinión, por lo que la misma Mariana decidió contestar a una persona en la sección de comentarios.

Entre los internautas que aplaudieron al estilo de vida de la influencer, alguien escribió el siguiente comentario: “Increíble que las que más critican sean mujeres. Déjenla ser, mientras ustedes critican, ella factura, tiene su tienda de ropa. Pónganse a trabajar y búsquense un caballero y millonario como @vicentefdzjr9, envidiosas”, se lee en la publicación.

Y es que desde que comenzó su romance con el cantante hace casi dos años, internautas aseguran que la Kardashian mexicana sólo busca integrarse a la Dinastía Fernández.

La "Kim Kardashian mexicana" así respondió a quienes la critican en redes sociales (Foto: captura de pantalla/Instagram @sueltalasopatv)

La empresaria contestó a este mensaje escribiendo “exacto, me critican, me ayudan a ganar más”. La respuesta de la novia de Vicente Jr. desencadenó una ola de nuevos comentarios negativos en su contra, pero ella decidió no contestar a más.

Hace unos días, tras la muerte de Vicente Fernández el pasado 12 de diciembre, Mariana González se vio envuelta en otra polémica, pero a causa de su comportamiento y el de Doña Cuquita Abarca durante el velorio del cantante.

Y es que fue Mara Patricia Castañeda quien se ocupó de cubrir por parte de Televisa el último adiós a Chente en su rancho Los 3 Potrillos, y al ser ex esposa de Vicente Fernández Jr., los ojos del público estaban expectantes a cómo sería tratada por la famosa familia.

Mariana causó controversia durante el última adiós del "Charro de Huentitán" por su comportamiento con la familia y Mara Patricia Castañeda, ex esposa de Vicente Fernández jr. (Foto: Instagram: @marianagp01)

La periodista de espectáculos decidió entrevista a Mariana, pero ésta se tornó incómoda cuando la empresaria le dio un beso en la mano y le hizo saber lo mucho que la admira.

Poco después, pero en el mismo día, trascendió gracias varios videos que fueron difundidos por Ventaneando, que Doña Cuquita, viuda del Charro de Huentitán, le pidió a Mara Patricia que se quedara junto a ella, esto poco después de que su hijo llegara con González a consolarla. Para el público que vio la actitud de Cuquita Abarca, esto fue algo que comprobaría que la esposa de Chente prefiere a su ex nuera que la actual.

SEGUIR LEYENDO: