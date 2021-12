It Bends, el impulso musical que la llevó a vivir en México e incursionar en TikTok

(Foto: @Itbends/Instagram)

It Bends es una cantautora y productora australiana que llegó a México sin saber hablar español persiguiendo su sueño, compartir su música con el mundo entero. Con paso firme, Tace McNamara ha logrado abrirse paso en la industria con sus temas y la notoriedad que ha obtenido gracias a la difusión que obtuvo en TikTok.

It Bends platicó con Infobae México sobre su experiencia como cantante en un país extranjero. La intérprete se aventuró a vivir en la Ciudad de México desde hace ya varios años porque considera a la capital como una importante plataforma para artistas y desde aquí ha creado algunos de sus temas como Loose change, Hold on weare going home, Only, Back again y muchas más.

Con el fin de compartir su música con el público, It Bends incursionó en TikTok donde primero subió parte de sus temas, para después también externar sus opiniones sobre diferentes asuntos cotidianos con sus seguidores. Uno de los Tiktoks, y el que más retumbó en todo el país, fue cuando aseguró que “Central Park es la versión chafa de Chapultepec”.

“Central park es la versión chafa de Chapultepec”: australiana se vuelve viral por su amor a México (Foto: Instagram / @itbends

“Para mí es muy bonito y muy único. Yo he viajado mucho, por Europa y hay partes así como Central Park en todo el mundo, la verdad para mí no tiene nada único, pero Chapultepec si tiene mucho. Para otras personas tal vez los puestos de comida no son nada, pero para mí, alguien de Australia, encontrar dorilocos y chicharrones preparados es algo completamente único”, comentó.

Además de la belleza que caracteriza al pulmón de la CDMX, It Bends también reconoció el valor histórico que tiene el bosque, otro de los motivos que la llevaron a considerarlo diferente. Durante los años que lleva viviendo en en país, la tiktoker confesó que su comida favorita son las clásicas tortas, en especial aquellas rellenas con chilaquiles.

La australiana llegó a vivir a México sin saber hablar español, pero no tardó mucho en comprender el idioma. Con una sonrisa en el rostro, It Bends explicó que ha llegado a aprender español por la convivencia cotidiana que tiene con sus amigos y allegados.

(Captura: InfobaeMéxico)

“Cuando llegue a México no hablaba nada de español y nada más con la práctica aprendí. Siempre digo que realmente aprendí el español en la fiesta [...] hay muchas cosas que son diferentes al inglés, no fue fácil, pero poco a poco”; continuó.

Tace McNamara es licenciada en Música Contemporánea que interpreta canciones del Soul, conocimientos que le han servido para explotar al máximo su talento, pues aseguró que todo lo que hace lo pone en marcha pensando en sus composiciones, tal y como pasó con su explosión en TikTok.

“Soy cantante y productora, entonces yo empecé mi TikTok para promover mi música, pero empecé a compartir mis opiniones. El TikTok es muy rápido, tiene que estar subiendo videos todo el tiempo, a veces subo cosas de música, a veces nada más mis opiniones”, añadió.

(Foto: @itbends/Instagram)

La cantante comentó que esperar notar el impacto que tuvo con el controversial video en el próximo lanzamiento de su sencillo, externó que le gustaría ver que las miles de vistas que genera en dicha plataforma sean replicadas en el fragmento audiovisual de su nuevo tema musical.

It Bends se reconoce como una artista independiente y emergente que busca encontrar un espacio por sus propios méritos. De esta manera, la australiana confesó le gustaría hacer una colaboración en el género rap con Santa Fe Klan o GeRazz.

“TikTok es una plataforma muy casual, los videos no tienen que estar perfectos. Los videos que tienen éxito son los que menos esperas, lo importante es crear contenido y ser auténtico”, recomendó.

SEGUIR LEYENDO: