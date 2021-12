Vicente Fernández amó sólo una mujer de forma incondicional: su esposa, así fue su historia

(Foto: Instagram/@_vicentefdez)

Vicente Fernández estuvo acompañado durante sus últimos días de vida por su incondicional compañera y madre de sus hijos: María del Refugio Abarca, mejor conocida como “Cuquita”, con quien tuvo una historia de amor digna de una película de Hollywood.

La pareja se conoció en Huentitán, Jalisco, ya que eran vecinos y el hermano de María era uno de los mejores amigos del Charro. Cuando Vicente salió a perseguir sus sueños de ser un cantante y se mudó a Tijuana, Cuquita y “Chente”, dejaron de frecuentarse.

Fue entonces que durante una visita rápida que el cantante de “Un Millón de Primaveras”, visitó Huentitán, en donde vio a la hermosa joven y al salir de la misa le regaló una flor de laurel y le pidió que fueran novios, a lo que Refugio aceptó.

(Foto: Instagram/@vicentefdez)

Sin embargo, cantante logró alcanzar la fama rápidamente, por lo que su agenda no le permitía pasar tiempo con su joven enamorada, por lo que le pidió a María del Refugio que se consiguiera a otro novio porque el no le podía dedicar tiempo a su relación.

Fue hasta que “Chente” vio un día a un chico afuera de la puerta de “Cuquita”, donde el cantante supo que no podía dejar ir a su enamorada, por lo que le pidió que dejara a su pareja porque ellos dos se iban a casar el 27 de diciembre de ese año (1963).

“Yo desde que me case supe con quién me iba a casar y ella también supo con quién se iba casar, entonces, vamos en cuatro años a cumplir 60 años de casados”, comentó Vicente Fernández durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda en 2019.

(Foto: Instagram/@vicentefdez)

Años después, llegarían sus hijos: Gerardo, Alejandro, Vicente Jr y Alejandra, quien es su sobrina y a quien adoptaron y le dieron el mismo amor que a sus hijos biológicos. Entre los cuatro, le han dado 11 nietos y 5 bisnietos, haciendo que la dinastía Fernández continúe con el legado.

A pesar de los constantes escándalos de Vicente sobre supuestas infidelidades con diversas personalidades como: Patricia Rivera, Merle Uribe, Paty Navidad y Angélica María, la pareja logró resolver sus problemas maritales y “Cuquita” permaneció al lado del cantante hasta sus últimos días de vida.

“Yo nunca anduve de faceto andando, para que dijeran ‘ay, ese Chente, es muy mujeriego’. No, yo no. No fui un santo, pero nunca me vieron”, comentó “Chente” durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

El “Charro de Huentitán” pasó su última noche en compañía de su familia: Su esposa María del Refugio Abarca Villaseñor, sus cuatro hijos, Vicente Fernández Jr, Gerardo Fernández, Alejandro Fernández y Alejandra Fernández, y sus nietos quienes asistieron al hospital en donde se encontraba internado el cantante en Guadalajara, Jalisco.

La familia del famoso cantante mexicano dio a conocer mediante redes sociales que Vicente Fernández falleció este 12 de diciembre a las 6:15 am en Guadalajara Jalisco.

Los restos del cantante serán llevados a la Arena Vicente Fernández Gómez (VFG), la cual está ubicada al interior del rancho Los Tres Potrillos, en Guadalajara y se espera que la familia permita el acceso al público. Así mismo, Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, propuso que el intérprete de Acá entre nos sea despedido en el Palacio de Bellas Artes, en donde se le rendirá tributo como a otros famosos intérpretes mexicanos como Juan Gabriel y José José.

