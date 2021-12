Todo lo que se sabe sobre la serie biográfica de Miguel Bosé

Las grabaciones comenzarán en enero de 2022 (Foto: YouTube/Planeta de Libros México)

Este 4 de diciembre, Miguel Bosé presentó su libro autobiográfico El Hijo del Capitán Trueno en la Feria Internacional del libro de Guadalajara, hacia el final de la amena charla, el cantante de Amante Bandido adelantó algunos detalles sobre la producción de su bioserie.

El famoso cantante explicó que lanzar su primer proyecto literario le había sido tan grato, que sintió que era como un compromiso matrimonial, sin embargo dejó en claro que no se precipitaría a escribir otro libro. “La literatura y yo nos hemos comprometido, tal vez el año que viene nos volvamos a ver”, mencionó.

Hacia el final de la conferencia, detalló que su serie comenzará a grabarse en enero de 2022 y ya tiene muy claro quienes serán los actores que lo interpretarán en sus tres etapas de vida.

Miguel Bosé dijo que se había "comprometido" con la literatura (Foto: YouTube/Planeta de Libros México)

“Para los que se quedaron con ganas de más, en enero se empieza a rodar la bioserie televisiva, hay varias temporadas y la primera arranca exactamente donde este libro acaba”; ante la emoción del público, su amiga Gloria Calzada lo cuestionó sobre el nombre del actor y Miguel Bosé se negó a especificar el dato, sin embargo, detalló que en realidad serán tres.

“Hay un miguelito niño, luego hay un joven que se llevará la fase de Bandido, o sea de adolescente hasta los 30 y pico; y luego otro cuando llega el nacimiento de mis hijos, ese ya le conoceís, es un guapo de verdad”, mencionó Miguel Bosé.

Para aumentar la expectativa de su serie, el intérprete de Te amaré señaló que el talento del actor seleccionado para la fase de bandido es inigualable: “El chico que hace de mí en la parte joven es un cañón de tipo, es un actorazo, va a ser una relación bestial y canta igual que yo”, explicó.

Miguel Bosé no quiso revelar qué actores le darán vida (Foto: AFP/ALFREDO ESTRELLA)

Hasta el momento no hay un vistazo sobre dicha bioserie, pero se sabe que llegará a la plataforma Paramount+ y será producida por ViacomCBS International Networks así como Shine Iberia, Elefantec Global y Legacy Rock, de acuerdo con la publicación de Instagram que hizo Bosé hace dos meses.

Cabe señalar que su presentación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es una de sus primeras apariciones en la vida pública luego de que decidiera retirarse temporalmente para poder terminar de escribir su autobiografía.

En El Hijo del Capitán Trueno, Miguel Bosé reveló todo tipo de detalles de su vida íntima, resaltando los aspectos que vivió a lado de su padre, Luis Miguel Dominguín, quien provenía de una familia de reconocidos toreros.

Miguel Bosé reveló que su libro tenía 800 páginas originalmente (EFE/ Chema Moya)

Gloria Calzada resaltó que entre las anécdotas de Miguel Bosé, también hay recuerdos poco gratos e incluso trágicos a pesar de haber vivido una infancia llena de privilegios a lado de sus padres. Al respecto, el intérprete de Amante Bandido reveló lo siguiente: “Cuidadito con los privilegios, porque vienen cargados de maldiciones”.

Pues en este libro, Bosé relató una de las experiencias más duras e impactantes que vivió. En su infancia, el pequeño “Miguelito” estaba enamorado de los libros, pero su padre quería que tuviera aficiones como la pesca y la cacería, así que a los 9 años lo llevó a un safari en África donde le hicieron El novio, un ritual de iniciación bastante peculiar:

“Hacer El novio en cacería significa iniciar al que acaba de matar a su primera presa, esa iniciación es una puntada, entre más testosterona lleve en su carga, es más el nivel de bienvenida que se te da esa etnia de cazadores machos inéditos, a mí me cosieron dentro del ciervo que maté, me pusieron dentro, sacaron del animal (las vísceras), ahí me dejaron y me desmayé por la claustrofobia, la falta de aire y sobre todo por la brutalidad”, relató Bosé.

